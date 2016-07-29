Где в машине торпеда? Можно ли заменять батарею аккумулятором? Продолжаем собирать неграмотные термины.

Диодный ксенон в заголовке — не выдумка. Его продают в одном из известных автомагазинов Москвы. Во всяком случае, продавец искренно верит, что его товар называется именно так. В тот день мы с коллегой искали светодиодные источники света с цоколем Н4. Но термин «светодиод» подействовал на торговца раздражающе. Дескать, есть диодный ксенон с катализатором — вот, бери. «Катализатором» работник торговли называл блок, снабжа­ющий светодиод постоянным током. Обычно его называют громким словом «драйвер».

ТОРПЕДО И ТОРПЕДА

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Словечки типа «торпедка» или «торпеда», к сожалению, прижились. Между тем приборная панель на обиходном автомобильном языке называется «торпедо». К самодвижущимся подводным снарядам, именуемым торпедами, этот термин не имеет никакого отношения. В былые годы производством автомобильных приборов занималась немецкая компания Torpedo. Она-то и создала панель приборов в виде единого элемента. Фактически торпедо стало не только конструктивным, но и декоративным элементом. И постепенно слово «торпедо» обрело русско­язычное написание.

КИЛОВАТТЫ И ЧАСЫ

Часто приходится встречать выражения вроде «двигатель имеет мощность 60 кВт/ч» или «расход энергии составляет 500 кВт». А ведь киловатт — это единица измерения мощности, то есть работы, произведенной в единицу времени. И если на лампочке указана мощность 100 Вт, то она не изменится ни за день, ни за год. И счет вам придет не за мощность на упаковке лампочки, а за потребленную ею электроэнергию. А чтобы посчитать, сколько энергии этот источник света скушает за сутки, нужно умножить его мощность на 24 часа — получим 2,4 кВт. Так что, увидев в описании надпись «кВт/час», не читайте дальше. И не покупайте приборы с таким описанием: их производители не разбираются в технике.

БАТАРЕЯ И АККУМУЛЯТОР

Батарея и аккумулятор — синонимы ли это? Если быть точными, нет. Кстати, аббревиатура АКБ означает «аккумуляторная кислотная батарея». Слово «батарея» изначально подразумевает несколько одинаковых элементов, работающих как единое целое. Это могут быть и артиллерийская батарея (набор из орудий), и настенный обогревательный радиатор, состоящий из одинаковых секций, и, наконец, аккумуляторная батарея, набранная, как правило, из шести идентичных ячеек, - например, 6СТ‑60. Но в современных отопительных приборах такого набора может и не быть — тем не менее их по инерции часто величают батареями. То же относится к пальчиковым элементам питания, которые мы называем батарейками. В общем, аккумулятор может быть или не быть батареей. Впрочем, и батарея может как быть аккумулятором, так и не быть им. А то, что установлено во всех автомобилях, правильнее называть аккумуляторной батареей.

КОНДЕНСОР И КОНДЕНСАТОР

В материалах про автомобильные системы кондиционирования упоминаются некие конденсоры. Хотя охладитель, в котором происходит конденсация хладагента, по-русски правильно называть конденсатором — как и в электротехнике. Словá «конденсат» и «конденсатор» — явные родственники. А вот термин «конденсор» применяют в основном в оптике: это оптическая система в проекторах, микроскопах, фотоувеличителях, которая собирает и направляет свет от источника на рассматриваемый или проецируемый предмет. Путаница возникла вследствие излишнего увлечения англицизмами типа condenser.

ТУРБИНА ПРОТИВ ПОРШНЯ?

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Многие верят, что движущей силой их машины является некая турбина. Лексикон таких автовладельцев изобилует терминами «турбированный», «турбовый»… Слова красивые, но не вполне грамотные: практически все современные автомобильные двигатели внутреннего сгорания — поршневые. А турбина — лишь составная часть турбокомпрессора. Это узел, который позволяет поднять мощность мотора благодаря нагнетанию в цилиндр дополнительного воздуха. И если на двигатель установили турбокомпрессор, то от этого он не перестал быть поршневым. Кроме того, технически грамотнее называть такие моторы наддувными.

ЗАЩИТА КАРТЕРА

Расхожее выражение «защита картера» на самом деле ошибочно. Картер — это массивная нижняя часть двигателя. Его защищать не нужно. В защите нуждается не сам картер, а его поддон: это довольно хлипкая деталь, которая боится контактов с инородными предметами.