В ноябре российские дилеры начнут прием заказов на самый большой Volkswagen. Россия — чуть ли не единственная европейская страна, где его увидят, так что для знакомства пришлось лететь за океан.

Volkswagen Atlas похож на добродушного увальня. Не красавец, но не лишен толики обаяния. В США полностью светодиодные фары включены в базовую комплектацию.

Терамонт из Чаттануги

Придумать имя новому автомобилю — отдельная наука. В стремлении угодить всем маркетологи погружаются в такие дебри, что порою сами не в состоянии объяснить ход своих мыслей. Большой кроссовер Volkswagen дебютировал под конец осени 2016 года под красивым именем Atlas, которое вряд ли хоть у кого-нибудь вызывает негативные ассоциации. Однако его почему-то оставили только для рынка США, а на Ближнем Востоке, в Китае и России внедорожник решили продавать как Volkswagen Teramont. К нам будут поставлять машины, произведенные в Америке — в городе Чаттануга.

Интерьер — без изысков, но по-фольксвагеновски продуманный. Отделка под черный лак и стекло центрального дисплея отлично снимают отпечатки пальцев. Модно, но неряшливо. Мультимедийной системе сохранили обычные рукоятки, и это замечательно. Впрочем, и сенсорное управление не вызвает негативных эмоций. Графика незатейлива, но наглядна. В машинах попроще — старые добрые циферблаты и дисплей между ними. Топ-версии щеголяют 12,3‑дюймовым жидкокристаллическим дисплеем, который позволяет раскрыть карту навигации… максимум на треть своей площади. Еще одна странность: нельзя вывести карту одновременно на центральный и водительский дисплеи.

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В фольксвагеновском модельном ряду Atlas стоит особняком. Гигант! На 235 мм длиннее, на 49 мм шире, на 69 мм выше Туарега и на 86 мм превосходит его по длине колесной базы. Даже после того, как будущей ­осенью Touareg сменит поколение и чуть подрастет, по габаритам он всё равно ­ не переплюнет Atlas.

Удивительно, но этот монстр создан на всефольксвагеновской переднеприводной платформе MQB, которая роднит его с Гольфом. Отсюда поперечное расположение двигателя и подключаемый через многодисковую муфту привод задних колес. В общем, всё как у кроссоверов VW Tiguan и Skoda Kodiaq. С той лишь разницей, что вместо преселективного робота DSG на Atlas будут ставить классический восьмиступенчатый автомат.

Шайба управления ездовыми настройками такая же, как на Тигуане.

Atlas/Teramont един во многих лицах. В США его предлагают с двухлитровым турбомотором мощностью 238 л.с. или атмо­сферником 3.6 VR6, который выдает 280 л.с. Оба — в сочетании с вышеупомянутым автоматом. Полный привод — опция, причем доступная только для шестицилиндровой машины.

Для китайского рынка мотор 2.0 TSI дефорсировали: 186 или 220 л.с. Кроме того, в Китае будет турбированная «шестерка» объемом 2,5 литра (299 л.с.). Коробка — исключительно семиступенчатый «мокрый» преселектив DSG.

Спецификации для России разрабатывали на базе американских. К нам повезут кроссоверы с двигателями 2.0 TSI и VR6. Фольксвагеновцы говорят, что отдачу первого уменьшат до 220 л.с. Можно предположить, что мощность «шестерки» подрежут до налоговыгодных 249 сил.

Продольная регулировка, микролифт, изменяемые угол наклона спинки и степень поясничного упора — по-американски скупой набор. А вот жесткость сиденья и удобство профиля — немецкие. В топовой версии предусмотрен не только обогрев, но и вентиляция. В стандартную комплектацию входит трехместное сиденье среднего ряда. Опция — «капитанские» кресла с удобным проходом на галерку, как в минивэне (шестиместный вариант). В обоих случаях есть регулировки: продольная (диапазон — 196 мм) и по углу наклона спинки. Можно заказать обогрев и отдельный блок управления микроклиматом.

Передний привод на такой машине наши покупатели засмеют. К коробке DSG многие тоже относятся настороженно. Поэтому — только полный привод и только честная восьмиступенчатая гидромеханика. Из чего следует, что сочетание двухлитрового турбмотора, автомата и полного привода разработано специально для России.

Будет ли дизель? Вопрос открытый. Идея, мол, обсуждается. Я бы не надеялся. В Штатах дизельному Фольксвагену дадут от ворот поворот, в Китае такие машины вообще не понимают, а сбыт в России не настолько велик, чтобы специально для нас городить дизельный вариант.

Пожалуй, ни у одного из конкурентов нет столь просторных «багажных» сидений. При росте 186 см я легко пережил бы даже дальнюю поездку. Тем более что пассажиров второго ряда можно попросить чуть потесниться: мéста для ног у них предостаточно. Из удобств — дефле­кторы вентиляции и подстаканники.

Любитель паркета

Для первого тест-драйва американцы приготовили исключительно шестицилиндровые автомобили. В обычных условиях такой Atlas остается переднеприводным в угоду экономии топлива, а если электроника почует пробуксовку (точнее, ее приближение, поскольку система работает на опережение), межосевая муфта Haldex пятого поколения подключит задние колёса, на которые может передаваться до 50% тяги.

Днище у Атласа плоское. Агрегаты прикрыты большим пластиковым пыльником, но российские дилеры предложат металлическую защиту. Заявленный клиренс — 210 мм. Замеры в полевых условиях убедили в искренности производителя. Понятно, что нештатная металлическая защита съест 2–3 сантиметра.

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Пневмоподвеска, блокировки дифференциалов или хотя бы межосевой муфты? Ничего этого нет и не будет. Клиенты становятся всё менее требовательными к серьезным внедорожным способностям, и не факт, что Touareg нового поколения сохранит в своем арсенале эти системы. Поэтому Atlas не более продвинут, чем Tiguan . Водитель волен лишь менять алгоритм настройки электроники, чем ведает вращающаяся шайба рядом с селектором коробки. Во внедорожном режиме допускается заметная пробуксовка колес и автоматически активируется система контроля скорости на спуске — и всё.

В общем, вся надежда — на быстродействующий Haldex. Но я тщетно пытался найти местечко, где можно оценить машину вне асфальта. Весь день вдоль моего маршрута тянулись ограды нескончаемых ранчо. В Техасе с применением оружия при защите частной собственности не церемонятся, так что соваться даже в открытые ворота я не решился.

Гражданин США

Первые несколько километров под колесами был гладкий бетон, и я успел похвалить Atlas за шумоизоляцию. Но затем пошел очень шершавый асфальт — и мнение сменилось противоположным. Гул шин заметен уже на 100 км/ч, а к ста двадцати становится навязчивым. Задним пассажирам еще хуже, поскольку шум охотно пробивается через задние колесные арки. Но вот я вновь выскочил на бетонку — и тишина, словно в электрокаре. Не слышно ни двигателя, ни ветра. Для американского рынка «и так сойдет», но перед запуском российских продаж надо бы поколдовать над шумоизоляцией. Думаю, частично решить проблему можно заменой шин менее говорливыми.

Даже в семиместной конфигурации объем багажника отнюдь не символический, хватит на масштабную закупку в гипермаркете или на несколько сумок. Сиденья складываются по-простому, без электроприводов. Под полом американских машин я нашел лишь сабвуфер, а в наших будет докатка.

Пятая дверь — с электроприводом.

Двести восемьдесят «лошадей» тянут двухтонный автомобиль уверенно, но в спинку кресла не вжимают, даже если вдавливаешь педаль в пол. Автомат умело ассистирует мотору и в своих восьми передачах не путается. Спортивный режим делает педаль газа чуть острее, но только и всего.

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Не уверен, что есть смысл переплачивать за шесть цилиндров. «Четверка» лишь чуть проигрывает в крутящем моменте (346 Н·м против 361 Н·м), но на максимальную тягу выходит с 1600 об/мин против 2750 об/мин у VR6. Турбомотор наверняка окажется экономичнее, да и налог уменьшится. Из невосполнимых потерь — разве что фирменный звук «шестерки» на разгоне. Надежность? Ну да, есть о чем порассуждать.

Рулится Atlas по-американски, с ленцой. Небольшие повороты руля он практически игнорирует, траекторию меняет неторопливо, многочисленные изъяны асфальта невозмутимо проглатывает. Но я чувствую машину во всех режимах, и это главное.

Уверен, что этого бегемота можно расшевелить, но только не на здешних прямых дорогах, да еще и с риском угодить в каталажку. Посему я больше занимался исследованием активного круиз-контроля. Работает бесподобно! Корректировка скорости происходит плавно, можно выбрать один из трех вариантов дистанции, которую Atlas будет поддерживать до идущей впереди машины. Помехи электронный разум видит четко, не теряет «ведущего» при смене полосы или на дуге. В таком спокойном режиме и робот DSG, заслуживший недобрую славу в московских пробках, пройдет сотни тысяч километров без замены сцепления. У нас столь расслабленно не поездишь.

Штатный фаркоп позволяет буксировать прицеп массой до 2,3 тонны. А для крюка, купленного на стороне, Volkswagen заявляет нагрузку в два с половиной раза меньше.

Сборная мира

Цены назовут еще не скоро. Мне же расклад видится таким. Если Teramont окажется чуть дешевле основных конкурентов, среди которых — Sorento Prime, Pathfinder, Highlander, Explorer и Tahoe, спрос ему обеспечен. Со стартовой ценой около 2,5–2,7 млн рублей этот кроссовер будет отличным предложением. И в любом случае Teramont должен вписаться в три миллиона, дабы не подводить покупателей под налог на роскошь.

При прочих равных я предпочел бы конкурентам Teramont. Огромный, с просторным третьим рядом сидений, с честным гидромеханическим автоматом и не обремененный чрезмерно сложной электроникой. Чем проще, тем надежнее. Пора вспоминать эту забытую формулу.

Топовые колеса — 20‑дюймовые. Даже на них Atlas мягок и комфортен: высоты профиля хватает с лихвой для борьбы с мелкими неровностями. На базовых «восемнадцатых» колесах машина не столь гармонична.

Просторный, с классическим автоматом и полным приводом Не каждому по душе американская автомобильная философия

Volkswagen Atlas 3.6 AWD*

Длина / ширина / высота / база 5036 / 1989 / 1778 / 2979 мм

Объем багажника (SAE) 583–2741 л

Снаряженная/полная масса 2042/2720 кг

Двигатель бензиновый, VR6, 24 клапана, 3597 см³; 206 кВт/280 л.с. при 6200 об/мин; 361 Н·м при 2750 об/мин

Топливо/запас топлива АИ‑95/70 л

Расход топлива: смешанный цикл 12,4 л/100 км

Трансмиссия полный привод; А8

*Спецификация для рынка США

Модель Количество мест Длина / ширина / высота Колесная база Мощность Привод Базовая цена в России, руб. Volkswagen Atlas* 7 5036 / 1989 / 1778 мм 2979 мм 238–280 л.с. передний, полный н.д. Chevrolet Tahoe 7 или 8 5182 / 2045 / 1891 мм 2946 мм 409 л.с. полный 2 990 000 Ford Explorer 7 5019 / 1988 / 1788 мм 2860 мм 249–340 л.с. полный 2 849 000 Honda Pilot 8 4954 / 1997 / 1788 мм 2820 мм 249 л.с. полный 2 990 900 Hyundai Grand Santa Fe 7 4905 / 1885 / 1695 мм 2800 мм 200–249 л.с. полный 2 424 000 Kia Sorento Prime от 5 до 7 4780 / 1890 / 1690 мм 2780 мм 188–250 л.с. полный 2 134 900 Nissan Pathfinder 7 5008 / 1960 / 1783 мм 2900 мм 234–249 л.с. полный 2 755 000 Toyota Highlander 7 4890 / 1925 / 1770 мм 2760 мм 249 л.с. полный 3 635 000 Volkswagen Touareg 5 4801 / 1940 / 1709 мм 2893 мм 204–249 л.с. полный 2 699 000

*В спецификации для рынка США.





Фото: Кирилл Милешкин и Volkswagen