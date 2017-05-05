Нет номера? На штрафстоянку!

В столице начали эвакуировать на штрафстоянки машины без номеров. Что это? Борьба с терроризмом, как объясняют московские чиновники, или боязнь остаться без денег?

Платные парковки заполонили столицу. Теперь и в спальных районах за постой приходится платить. Автомобилисты поначалу возмущались, но затем, поняв всю тщетность протестов, приняли новый оброк.

Эвакуация автомобиля Автомобили без номеров на платных парковках не приносят в казну города ни копейки. А это непорядок!

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Но оказалось, что, даже заплатив за парковку, можно получить штраф из-за обилия технических сбоев. Уж так коряво работает система. Тогда автомобилисты стали просто снимать номера , оставляя машины на платных парковках. Ведь Правила дорожного движения этого не запрещают.

Причем если сначала это были единичные случаи, то с каждым днем последователей безномерного постоя становилось все больше и больше. И тогда чиновники крепко задумались. Ведь если на машине нет номера, невозможно идентифицировать собственника и выписать ему штраф за неоплату парковки. И за парковку такой автовладелец не платит. А этого чиновники допустить ну никак не могут. И тогда у столичного руководства появился гениальный план. В Московской антитеррористической комиссии разработали регламент по эвакуации с платных парковок автомобилей без регистрационных знаков или с плохо читаемыми номерами.

Оплата парковки Система платных парковок сделана таким образом, чтобы создать автовладельцам максимум неудобств. Найти пункт оплаты сложно. Часто такой аппарат один на пару кварталов.

В качестве обоснования комиссия постановила считать всех автовладельцев, оставляющих на парковках машины без номеров, потенциальными террористами. По мнению чиновников, если машину нельзя идентифицировать, то в ней обязательно должна быть взрывчатка. Ну а как же иначе? Поэтому такие машины грузят на эвакуатор (!) и отвозят на штрафстоянку. Там как будто специально обученные люди (видимо, сотрудники ФСБ и МЧС) досматривают машины. Если взрывчатку не найдут, машину вернут владельцу.

По словам Максима Ликсутова, заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта, эвакуация таких автомобилей осуществляется за счет бюджетных средств города Москвы.

Стоянка автомобиля без номеров По мнению столичных чиновников, такой автомобиль создает реальную угрозу безопасности.

«Если же владелец приходит на место до начала движения эвакуатора, машину ему возвращают, но только после проверки правоохранительными органами. Приоритетом в этой работе является обеспечение безопасности горожан», — пояснил Ликсутов.

Вообще, это все походит на какое-то бестолковое шоу. Смотрите, что происходит. На платной парковке в центре города стоит автомобиль без номеров. Допустим даже, что по каким-то признакам можно заподозрить неладное и предположить, что в нем бомба. Как должна развиваться в этом случае ситуация? Молниеносная реакция полиции и спецслужб. Полное оцепление периметра, причем даже все близлежащие дома нужно освободить от людей. Ведь если машина начинена взрывчаткой, то сила взрыва может быть огромной. Затем в дело вступают саперы со специальной техникой.

Стоянка без номеров Если пройтись по центру города, то можно понять, что предполагаемые «террористы» предпочитают дорогие автомобили.

А что происходит на самом деле, когда машину без номеров заметили сотрудники эвакуационной службы? Автомобиль грузят на эвакуатор и везут на штрафстоянку! Ну это же идиотизм!

Кстати, вот выдержка из рекомендаций Национального антитеррористического центра:

Порядок действий при обнаружении подозрительного предмета

Категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом.

Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи вблизи такого предмета.

Я уж молчу о том, что только террорист без мозгов будет оставлять начиненный взрывчаткой автомобиль без номеров, чтобы привлечь тем самым к себе внимание. Скорее всего, это будет неприметная и только что угнанная машина с номерами.

Решение столичной антитеррористической комиссии вызвало непонимание не только у рядовых автомобилистов и СМИ, но и у депутатов. Ярослав Нилов, заместитель руководителя фракции ЛДПР и председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, уверен, что столичные чиновники превысили свои полномочия, а эвакуация автомобилей без регистрационных знаков — это всего лишь желание заработать как можно больше денег.

Эвакуация автомобиля Если бы такой автомобиль был заминирован, то устройство могло сработать еще при погрузке машины на эвакуатор. Но это никого не пугает.

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«Сегодня пользоваться платными парковками неудобно. Тут и путаница с дорожными знаками, когда непонятно, как и где можно припарковать автомобиль. И отсутствие пунктов оплаты. Мало того, что ближайший платежный терминал находится через несколько улиц, так и никакой информации нет, где этот терминал искать! — возмущается Нилов. — И как быть владельцу нового автомобиля, когда регистрационного знака еще нет? Оплатить парковку не получится при всем желании. А по мнению московских чиновников, такой водитель по умолчанию террорист». (Владельцу нового автомобиля отводится 10 рабочих дней для регистрации машины в ГИБДД, в течение которых он совершенно законно может передвигаться на этом автомобиле, имея при себе все необходимые документы. —

Нилов уверен, что те автовладельцы, у кого эвакуировали машину без номеров с платных парковок, имеют право на компенсацию морального вреда. Депутат уже направил в Генеральную прокуратуру, Минюст, ФСБ и МВД запросы о проверке законности действий столичных чиновников.

В общем, истинная причина принятого решения об эвакуации машин без номеров всем понятна. Это боязнь потерять приток денежных средств за платные парковки.

Эвакуация автомобиля Подозрительные машины отвозят на две штрафстоянки, где их якобы осматривают специально обученные люди из правоохранительных органов. В чем я лично сомневаюсь.

Впереди у нас несколько дней праздников. Уверен, эвакуаторщики будут пристально следить за местами парковок. К слову, за первые майские выходные с улиц Москвы было эвакуировано 77 автомобилей без номеров!

Так что рекомендую не оставлять машины без регистрационных знаков. Ну а тем, кто не прислушивается к советам и обнаружит, что его машины нет на месте, несколько подсказок. Узнать, где находится эвакуированный автомобиль, можно по телефону «02» или «112», а также в Едином контакт-центре «Московский транспорт» по номеру: +7 (495) 539-54-54 или 3120 с мобильного телефона. Вам нужно сообщить, откуда машину эвакуировали, а также назвать марку и цвет. По этим данным вашу машину и будут искать на двух стоянках:

Улица Южнопортовая, владение 37-А Проезд Энтузиастов, владение 3

Я, со своей стороны, не поддерживаю автовладельцев, которые снимают номера, чтобы не платить за парковку. Коль уж скоро у нас приняты такие законы, то — хорошие они или плохие — их нужно исполнять. Но и власть должна действовать строго в правовом поле. Если действующие Правила дорожного движения не запрещают стоянку без номеров, то эвакуировать только за это нельзя ни в коем случае. Даже прикрываясь антитеррористическими операциями.





А для того чтобы решить проблему безномерных автомобилей на платных парковках, нужно следующее. Первое — изменить порядок регистрации новых автомобилей. Думаю, несложно сделать так, чтобы машина из автосалона сразу выезжала зарегистрированной и с номерами. Второе — в Правилах дорожного движения прописать запрет стоянки на платных парковках без номеров. Понятно, что с автомобиля законопослушного владельца могут снять номера хулиганы, но это скорее единичные случаи. Ну и, конечно, система платных парковок должна стать удобной, понятной и прозрачной.