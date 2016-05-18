Обновленный УАЗ Патриот: каким он будет?

Нынешней осенью должен дебютировать модернизированный УАЗ Патриот. Пока информация о нем засекречена. Но мы кое-что о нем уже знаем.

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

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Обновленный УАЗ Патриот

Обновленный УАЗ ПатриотВнешность Патриота 2018 модельного года измениться не должна — после фейслифтинга прошло еще совсем мало времени.
Внешность Патриота 2018 модельного года измениться не должна — после фейслифтинга прошло еще совсем мало времени.

На УАЗе хранят молчание по поводу грядущего обновления своего флагмана, но мы-то знаем, что оно неизбежно: на протяжении последних пяти лет каждую осень ульяновцы показывают модернизированный Патриот. И нынешняя не станет исключением.

Главная новость — появление долгожданного автомата, которым будут оснащать богатые модификации. Давно пора! Марку и название агрегата пока скрывают, известно лишь, что он будет 6-ступенчатым, а импортировать его будут из Китая. Кстати, о возможности установки нового типа трансмиссии косвенно указывает стесанный угол бензобака — освободившееся пространство как раз предназначено для новой коробки передач.

Обновленный УАЗ Патриот

Обновленный УАЗ ПатриотДизайн салона останется прежним, ведь в прошлом году его полностью перекроили.
Дизайн салона останется прежним, ведь в прошлом году его полностью перекроили.

Обновленный УАЗ Патриот

Обновленный УАЗ ПатриотРади более точных показаний моментального расхода топлива трип-компьютер должны перекалибровать.
Ради более точных показаний моментального расхода топлива трип-компьютер должны перекалибровать.

Обновленный УАЗ Патриот

Обновленный УАЗ ПатриотНе помешало бы «допилить» и климатическую установку — в холодную погоду стекла быстро запотевают.
Не помешало бы «допилить» и климатическую установку — в холодную погоду стекла быстро запотевают.

Кроме того, ожидается появление модернизированного бензинового атмосферника ЗМЗ-409. Еще зимой генеральный директор Заволжского моторного завода Максим Соловьёв в интервью заявил, что обновленный двигатель проходит испытания в научно-техническом центре ЗМЗ. Мотору изменили степень сжатия, профили кулачков распредвала, форму поршней. Все эти меры помогут поднять отдачу с нынешних 135 до предположительно 150 л.с.

Обновленный УАЗ Патриот

Обновленный УАЗ ПатриотВ Ульяновске вовсю идут работы по улучшению герметичности багажной двери.
В Ульяновске вовсю идут работы по улучшению герметичности багажной двери.

Обновленный УАЗ Патриот

Обновленный УАЗ ПатриотУгол бензобака скошен не просто так — такая компоновка продиктована появлением автоматической коробки передач.
Угол бензобака скошен не просто так — такая компоновка продиктована появлением автоматической коробки передач.

Вероятно, машина с более мощным мотором обзаведется и тормозами повышенной эффективности. Место задних барабанных тормозов должны занять дисковые. Но это, опять же, коснется только дорогих версий.

Планируются и менее масштабные изменения. В частности, усилят уплотнение двери багажника — под закрытую пятую дверь нынешнего Патриота засасывает много пыли. Ожидается апдейт бортового компьютера, что избавит его от некорректного отображения мгновенного расхода топлива.

Материалы по теме
Шоколадку тому, кто сумеет «засадить» Патриот
Перечисленные новшества вряд ли изменят характер Патриота. Он как был, так и останется кондовым «железным» внедорожником с великолепной проходимостью, но неважной управляемостью, которая не по нраву городским жителям. Малой кровью улучшить ходовые качества на асфальте не получится — для этого надо кардинально менять конструкцию. И такие работы ведутся! В будущем Патриот обзаведется реечным рулевым управлением и передней подвеской со стойками МакФерсон. Но произойдет это не ранее 2020 года.

Зато обновленная грузовая версия Карго появится раньше, этим летом. Автомобиль получит новый фейс с упрощенной светотехникой, но главной новостью станет появление в гамме исполнения с увеличенной грузоподъемностью. Машина в такой версии будет способна перевозить до полутора тонн (полная масса составит 3500 кг). Такая версия обретет удлиненную колесную базу, а также усиленные задний мост и подвеску. Покупателям предложат модификации с задним либо полным приводом. В Ульяновске рассчитывают, что «тяжелая» модификация (предполагается, что она получит название Profi) будет конкурировать с ГАЗелью, в то время как базовая версия с грузоподъемностью 725 кг соперничает с Соболем.


Обновленный УАЗ Патриот: каким он будет?
Обновленный УАЗ Патриот: каким он будет?
Фото: Онлайн-редакция
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Отзывы о УАЗ Patriot (7)

УАЗ 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

проходимость.комфорт особенно задним пассажирам.хорошая комплектация лимитед

Недостатки:

Неудовлетворительная заводская сборка.Плохая шумо и теплоизоляция-греется тунель

Комментарий:

у меня два бака.всегда заправляю только левый-никаких проблем в этом плане нет.зря подвесили бак ниже рамы-можно оборвать

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Комментарии (95)

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Я понимаю, зачем рейку ставить... Но Макферсон на кондовом внедорожнике?!
Или имели ввиду кроссовер уаз? Так это вообще другая машина...

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+2
Маковейчук Михаил

Если вдруг они имели ввиду макферсон на Патриоте,то этому есть логическое объяснение — это проще и дешевле ДЛЯ ЗАВОДА(как там лучше потенциальным потребителям — неважно),а пропиариться за счёт аж целой новой подвески можно будет так же хорошо,как и на 2-рычажке — так зачем же платить больше?
Наврут с три короба,как всегда,парой новых свистоперделок приправят — и готово,и так сойдёт:)

Ответить#
0

Если бы УАЗ Патриот был настолько плох, как многие утверждают, то:
1.  Никаких продаж бы не было в помине (т.к. автомобиль выпускается уже приличное время).
2.  Никаких «Рестайлингов» не было.... (зачем что то придумывать, все равно продаж нет).
3. Автомобиль уж точно не шел бы на экспорт.
4. Завод бы развалился...
Однако, что же мы видим:
1. Продажи есть. Причем судя по рейтинга не только не падают, а наоборот идут в небольшой рост.
2.  Автомобиль обновляется (пусть потихоньку, полегоньку, но все же). Ставятся всякие приблуды: нужные и не очень :)
3.  Косячки исправляются... Да да и это так.
4. Завод начал работать на перспективу!
Так что, как бы вы не говорили, а на деле не все так плохо!
Скоро мы увидим кроссовер УАЗ, но все те же крикуны опять орать будут, «что все не так да не эдак» — хотя и автомобиль видели в лучшем случае в бинокль через дорогу на соседней улице, а хаять будут так, как будто «прям увладелись»...
Думаю дойдет и до усиления рамы, и искоренением проблемы (у кого есть) с люфтом рулевой...
Может появятся наконец сразу внедорожные версии с завода с силовыми бамперами, лебедкой, большими колесами и.т.д.
Нет пределу совершенства.
Наедятся надо на лучшее!

Ответить#
+11
Рыжий Леонид

Так с колесами более 16" УАЗ гарантировано убивает водителя... а вы предлагаете еще больше? Вы за что так людей не любите, Леонид?

Ответить#
-13
Каплан Илья

:) Илья... вы посмотрите на какие диски обуваются «большие» колеса для бездорожья! Удивитесь....
Автомобиль переделанный для бездорожья, обычно высокими скоростями не может похвастать :) это не гоночный болид...
Но поверьте если вы влетите в такой, то мало вам не покажется, а такой внедорожник просто сквозь вашу пузотерку с 68 подушками и перинами проедет...
Так что не несите чушь...

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+6
Рыжий Леонид

Ну надо же — перекрытие чуть выше нормы и огромные для внедорожника,аж 18-дюймовые колёса 2-тонный рамник не выдержал и рассыпался,а пузотёрку с 68 подушками насквозь проедет:)))

Врать нужно поправдоподобнее,Леонид,а не наобум:)

Ответить#
0
Рыжий Леонид

1) Продажи сейчас делает маркетинг,пользуясь неграмотностью и доверчивостью людей — главное врать погромче и с три короба,а каждую бестолковую и копеечную свистоперделку преподносить,как верх инженерной мысли в стиле «впервые на отечественном автомобиле»:)
Конечно,неплохо подправить это псевдопатриотизмом и покивать,какие дорогие конкуренты — и народ по глупости своей схавает:)

2) УАЗорестайлинги,как мы видим не приносят совершенно никаких изменений в основу конструкции — только цена,внешность,панельки и свистоперделки вроде магнитолы или парктроников за 1500 рублей на рынке. Опять-таки маркетинг,вешающий лапшу под громкими лозунгами в духе «обновлён для города»:)

3) Экспортные продажи? Сколько и в каких странах? Где любой автомобиль — по определению роскошь,а самый ходовой вид транспорта — велосипед или ишак?:)

4) Чо заводу с криворукими работниками и жадным руководством разоряться?:)
Доверчивых путриотов без логического мышления сейчас много,галочек в прайс-листах с комплектациями много,моркитологи,есличо готовы даже неудачные краш-тесты АР оправдать,спихнув всё на большие колёса:)
Так заврались,что уже остановиться не могут — ну а как иначе,ведь без вранья придётся нормального качества автомобили делать,а это сложнее,чем развешивать лапшу:)

Кроссовер УАЗ ещё достоверно неизвестно чем на деле окажется — подозреваю,что кривым клоном Сан-йонга,может быть движок змз поставят:)

Надеяться на что-то лучшее УАЗ не распологает — и не изменившаяся за 50 лет рама тому подтверждение:)

Ответить#
0

УАЗ ты молодец!!!!

ВАЗ учись!!!! АКПП на УАЗ 6СТ!!!

Веста кросс теперь в пролете!!! Нафиг она без акпп нужна!!!

Ах ха ха

Ответить#
-12

У меня было 2 патриота 06 и 12 года, гниет за 3 года насквозь, владение этой машиной —вечная борьба с коррозией. Я согласен бороться с ржавчиной за 650 т.р, но не за лимон сто. Остальное все суета, автоматы, раздутые ЗМЗ-409, уплотнения задней двери. Открутите пластмаски арок колес и все увидите, под уплотнением стекла передних дверей заржавеет после первой зимы, мыть машину нельзя, замки замерзают, потому, что замки перед уплотнителем , а не за ним.
Реально в Патриоте вентиляция, отопление, сцепление-[у нас не ругаются], как и ржавеющий , хамски окрашенный кузов.

Ответить#
-14
Безымянный

Однако удивили... Купив однажды и полностью разочаровавшись, вы покупаете второй , такой-же...странно...
Что за проблемы вы поимели с вентиляцией, отоплением и сцеплением???
Где сквозная коррозия проявилась за три года эксплуатации?
Кузов покрашен так-себе- это правда...

Ответить#
+6
Рыжий Леонид

Зайдите в его профиль, это одноразовый...

Ответить#
+6
Art House

Хм... точно...

Ответить#
+3
Art House

Ну вы вногоразовый. Толку-то?

Ответить#
-16
Каплан Илья

Ну теперь ясно чей он :))

Ответить#
+4
Art House

А водители УАЗ патриота чо,многоразовые штоле?
Не знал,не знал:)
Это поистине инновационный подход к безопасности:)))

Ответить#
-2
Каплан Илья

Илья,так это вы всех посмевших тяфкнуть на ржавоУАЗ заминусовали?:)
Путриоты врать не будут — если в обсуждении вдруг появился новый одноразовый аккаунт,то он обязательно или мой или ваш:)
Наверно,ваши корейские хозяева(как утверждают местные путриоты) собакой отравились на пьянке в минувшие выходные и увидели в УАЗе конкурента:)))

Вы их успокойте там и передайте,чтоб не беспокоились — УАЗ по ржавчине вне конуренции и по безопасности схож с дэу нексией,давно уже снятой ими с производства:),так что их беспокойство необоснованно:)

Ответить#
-1

Рейка и Макферсон на внедорожнике — это ересь.

Ответить#
0
Игорь

Ну про довеску — надо смотреть, может и ошибка. А рейку на Тойота Прадо или L200 уже давно ставят.

Ответить#
+3

Лучше бы кузов оцинковали, зачем это все на сгнившей за 3 года машине.

Ответить#
-17
Безымянный

Почему все сгнить должно?
У соседа по садам, УАЗ «Козлик» с 1983 года (военный списанный ему достался) — он до сих пор на нем катает, и особых бед не знает...
И еЩе — это домыслы Каплана, что УАЗ Патриот разваливается на атомы при выезде из салона после покупки, но приэтом умудряется его (Каплана) рулем приложить...
:)))

Ответить#
+7
Рыжий Леонид

Что, на результаты Краш-теста АР ответить вам нечем?:)
Каплан-то да, капец какой нехороший, а рулем водителя при ДТП убивает все-таки УАЗ:)

Ответить#
-17
Каплан Илья

Тест АР — это не залог полной безопасности.
Многие автомобилестроители подстраиваются под подобные тесты и получается , что если слева удар автомобиль держит, то справа нет (тест АР подразумевает удар левой частью авто)...об это тоже много рассказано на просторах ютуба...
Самый реальный тест — это столкновение 2х автомобилей...
И УАЗ прошел Тест АР,хоть и на 16 колесах, причем видно даже почему... Причем видно,ч то в результате теста — пассажиры только «пугаются»....Не все так плохо однако...
На 16 колесах Патриот и дорогу лучше держит, я в принципе не понимаю «необходимость» в 18 литье... Красиво — возможно, но толку... хз...

Ответить#
+7
Рыжий Леонид

Этот попугай только по верхам читает, анонсы. Он же наверняка зажал мелочь на подписку, и не читает до конца. А если читает, то просто провокатор.
Кстати, что то он не поет про 16 баллов нового соляриса.... видно все таки на подписку зажал. :)

Ответить#
+7
Баронин Сергей

А что,по платной подписке там какой-то другой,более успешный краш-тест УАЗа?:)

Ответить#
-17
Виталий

Там самое интересное, например про 16 дюймовые колеса. И почему на 18 дюймовых получился провал.

Ответить#
+5
Баронин Сергей

И что, после провала УАЗа на 18-дюймовых колесах их перестали на него ставить?:)
Да ни разу:)
Выходит, самые жЫрные версии — самые опасные. Ржавеют только одинаково и едут вбок без тюнинга с новья. Супертачка, чо:)

Ответить#
-14
Баронин Сергей

Надо же — сумасшедшего размера для рамного внедорожника(АЖ 18-ЫЕ!!!) колёса гарантируют смерть водителю:)
Разумеется,во всём виноваты большие колёса,а не допотопная конструкция и напиханные ради галочек подушки с остальными свистоперделками:)))

Ответить#
0
Баронин Сергей

Ну вот вы же спели:)
Видео, кстати, доступно без подписки: поздравляем корейцев, позор ВАЗу и УАЗу:)

Ответить#
-15
Рыжий Леонид

Совершенно верно — ни один ПРОЙДЕННЫЙ краш-тест не гарантирует абсолютной безопасности — а 2-тонный внедорожник с рамой даже его не прошёл,причём с впечатляющими последствиями а-ля дэу нексия:)

А оцинкованный кузов патриота почему-то гниёт быстрее неоцинкованного кузова той же нексии:)

Ответить#
-16
Виталий

" УАЗ прошел Тест АР,хоть и на 16 колесах, причем видно даже почему... Причем видно,ч то в результате теста — пассажиры только «пугаются»....Не все так плохо однако..." У вас опять выборочный подход... тут я вижу, а тут нет...
ссылкассылка

Ответить#
+6
Рыжий Леонид

Ну разумеется,у путриотов стоит считать действительными только те краш-тесты,которые проводил завод при закрытых дверях,не приглашая на него сторонних экспертов из АР,прям как на выборах единойроссии:)))
Он же у нас такой честный,во вранье никогда уличен не был и не является заинтересованной стороной — «рафик сам к нам пришёл и всё рассказал — УАЗ безопасен:)))

Разумеется,при реальном столкновении УАЗ будет спрашивать,в какое перекрытие ему биться — на два дюйма выше или ниже,так что проплаченные тесты либерастов из АР можно игнорировать:)))

Спасибо,Леонид,я вас услышал:)))

Ответить#
-10
Виталий

Причем тут АР с испытаниями Патриота и либерасты? Или лавры почетного либераста вам покоя не дают и вы АР тащите под свои знамена? АР то как провинился? Ааа, то что 3е испытание дали провести :) И что получены вообще-то неплохие результаты...
К сожалению стремление пройти подобные тесты, к реально безопасности отношение далекое имеет...
Но даже здесь посмотрите как развивалась картина... И на сколько все стало лучше чем было ранее...
И я думаю это не предел...
Так вот...

Ответить#
+5
Рыжий Леонид

Спешу напомнить,Леонид,что вы свои вопли про либерастов так и не смогли обосновать:)
Но не расстраивайтесь — я к вашему путриотическому вранью уже привык:)

Дык получается чо,автомобиль,для которого разница в размере колёс в 2 дюйма критична для безопасности, можно назвать безопасным автомобилем?:)
И не стыдно же вам врать и манипулировать понятиями в таких масштабах:)
С вас бы отличный депутат получился:)))

Ответить#
-1
Рыжий Леонид

Так а чо, 18" колеса запретили на УАЗ? А как на бездорожье быть, если колеса 33"? Выехал на дорогу, споткнулся об Солярис, тихо умер от удара рулем в голову?:)
И это всего за миллион!

Ответить#
-12
Каплан Илья

Илья вы из статьи в статью мелите одни и те же комментарии... Не устали? Может по делу хоть раз напишите а...
:)))

Ответить#
+3
Рыжий Леонид

«Ну так и чё ? УАЗ говорите ржавеет с завода?»
Пожалуйста! «Не крашеный участок переднего крыла УАЗ Патриот 2015.» ссылкассылка
Два года эксплуатации ссылкассылка
Ржавчина в двери ссылкассылка
Трещины швов (на рамном автомобиле!) ссылкассылка
Пороги сгнили ссылкассылка
Опять двери ссылкассылка
Остается только так лечить:
ссылкассылка
ссылкассылка

Ответить#
-15
Азаров Владимир

Все, что вы показали — это безобразие, которое просто изживать необходимо. И я согласен с вами в этом!
Но в целом — очень хороший автомобиль :) Я уже более 2 лет владею таким...

Ответить#
+5
Рыжий Леонид

Какой сегодня год на дворе? 2017. Модель вышла в 2006. За 10 лет эту проблему не решили, даже новая покрасочное оборудование, ванны с грунтом и импортное оборудование эту проблему не решили. Чувствуете где-то подвох???
Автомобиль — отличный, но для регионов с малым количество осадков, как Иран, например, где его собрались производить, ну или южные регионы РФ. Питер и Москва — просто смерть кузову автомобиля. А как его рекламируют? «Создан для бездорожья, обновлен для города». Еще АКПП туда воткнут, горожане начнут его пачками скупать, очереди на пол-года будут расписаны, а потом через год как начнет ржа наружу вылазить — завод же засудят. В америке был «дизельгейт», в России будет «ржавыйгейт».

Ответить#
-15
Азаров Владимир

А что же вы умалчиваете скандал вокруг тойот, в том числе и премиум класса, который был в США? Не помните в чем была причина огромной шумихи и чем она закончилась?
Проблема коррозии есть была и будет. И «вечного» кузова, кроме нержавейки Делориана, не существует. Применяйте антикор и дедовские подходы, если собираетесь долго эксплуатировать автомобиль.

Ответить#
+3
Баронин Сергей

Только у Тойот 10-летнего возраста ржавела рама. Что закономерно. А УАЗ ржавеет весь и не через 10 лет, а сразу. Чуете разницу?)

Ответить#
-10
Рыжий Леонид

Ну готовьтесь — значит,скоро сгниёт:)))

Ответить#
-17
Виталий

Нет, это не так, вы ошибаетесь.

Ответить#
+6
Рыжий Леонид

Леонид:УАЗ не гниёт!!!
Владимир Азаров: гниёт вот здесь,здесь и здесь,вот пруфы.
Леонид:да,но в целом-то машина хорошая!!! У меня она 2года!!!
Я: значит,скоро сгниёт.
Леонид:УАЗ не гниёт!!!

:)))))))))

Ответить#
-17
Виталий

Виталий, вы ошибаетесь. Возможно у «Владимир Азаров: гниёт», это не показатель для всей марки.
У вас, как вы сами сказали «ржавеющий унитаз» на котором заставляют ездить — печально, но какое отношение это имеет к Патриоту?
:)))
Поэтому говорю вам еще раз, вы ошибаетесь!

Ответить#
+6
Рыжий Леонид

Т.е. в том что вы с ним согласились по поводу ржавчины и сразу же сказали обратное, никаких противоречий нет?:)
Эт,наверное,всё либерасты подстроили:)))

А откуда вдруг вы мне придумали ржавеющий унитаз?:)
Я себе УАЗ не покупал,если чо,это вы в приступе путриотизма за него агитировали:)

Ответить#
-9
Виталий

На своем Патриоте я пока подобных проблем не вижу (ну это значит не может не радовать)

Ответить#
+5
Рыжий Леонид

Зачем что-то доказывать троллям и п по острову баранам. P.S. Патриот 2010 г.в. 95 ткм пробег. антикор сделал только в прошлом. Антикор с разборкой, кстати рекомендую, вспучивание краски найдено только под пластиковыми накладками. Кто делал сказали «нормальное состояние». Так что покраска на четверочку, ржавеет там где трёт пластик и скапливается грязь, соль. Менять буду естественно​ на Патриот, когда будет действительно авто другого уровня, типа двигатель мощнее, возможно АКПП, ибо нынешние усовершенствования мне лично не нужны и пока «полет нормальный», поставленные задачи решаются в полном объеме.

Ответить#
-1
Владимирович Александр

Оно и непонятно — зачем так с пеной у рта доказывать что «лично у меня УАЗ не ржавеет»,а все остальнын УАЗы на улице и в автосалонах не считаются?:)

Вот если у меня мой D-класс не ржавеет безо всяких антикоров и непрокрашенных дверей,то меня и задеть этим не получится — а вас любое упоминание о ржавчине УАЗа выводит из себя,с чего бы вдруг?:)

Ответить#
0
Рыжий Леонид

Правда?:)
И сколько бочек мовиля для этого нужно?

Ответить#
-7
Виталий

Все в рамках разумного на самом деле, но желательно это делать сразу :)
Только не совсем «мовиль», а нечто на подобие, еже +антикор + антигравий...вот как  то так... на все про все 2000 руб. (+2 дня работы если самому не торопясь делать +4 дня на просушку)

Ответить#
+1
Рыжий Леонид

Ну и [у нас не ругаются] такой унитаз нужен?
Здесь непрокрашено,там пролей,тут промажь,дренажей насверли,сколы подкрась:)))
Это дедушкин Москвич или современный автомобиль за миллион?:)

Этож скока слепой любви к путриотизму нужно,чтобы считать подобные танцы с бубнами нормой:)))

Ответить#
0
Виталий

Добро пожаловать в мой мир.
И они все такие:)

Ответить#
-11
Азаров Владимир

Спасибо за информацию. Действительно дельным является про неокрашенный участок переднего крыла и «Опять двери». Там просто непрокрас, конечно безобразие, но с учетом желания сделать шумку по всему кузову — это все вскроется.
Что бы не ржавели арки с порогами и рама с дверьми — есть вещь Тектил-цинк.

Про все остальное, что написано, — обычная эксплуатация (приведенные авто 2009 — 2013 года выпуска) Не надо быть скупым, и сновья обрабатывать антикорозийкой, особенно под навесными деталями типа расширителей арок. Там коррозия даже на Прадиках есть, потому как играют и трут ЛКП. На современных иномарках все то же самое, только никто не лезет, что бы не пугаться. Если, кто не верит, пусть на 5-летках с пробегом 80–100 тыс. км посмотрят арки и пол под войлоком, особенно у водителя.

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+4
Баронин Сергей

Киа соул 2010 г.в. не ржавый, сколы не ржавеют, в багажнике что-то пролилось, узнал об этом пару лет спустя — просохло так, что пришлось вытаскивать запаску и замачивать багажник, коррозии нет.
Что УАЗу мешает сделать также???

Ответить#
-16
Азаров Владимир

Какой пробег?

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0
Баронин Сергей

110 тысяч

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-14
Азаров Владимир

У моего отца Киа Церато 2011 г.в. 67 т. км пробега. Все внешне и под днищем нормально. Вот только места крепления сиденьев к полу ржавчиной покрылись, подняли войлок.... Вобщем вспомнили про отработку. Посмотрите то же. Не лишнем будет.

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0
Баронин Сергей

Спасибо, посмотрю.
А вы посмотрите под расширители арок- УАЗ вообще не считает нужным там красить.

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-15
Азаров Владимир

Ага красит после установки расширителей. Думай, когда пишешь чушь.

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-1

Да уж... «прогресс» шагает «семимильными» шагами

Компоновщикам жирный кол — как можно на такой большой машине не найти места для нормального бензобака?

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-8
Слава

Скорее, семимиллиметровыми:)

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-18
Слава

Патриот — 68 литров, Pajero Sport — 70 литров, Toyota Highlander — 72 литра.

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+4
Art House

да, 70 у паджеро, и расход за городом 7, за городом 10–11. а у УАЗа?

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-13
Безымянный

" и расход за городом 7"
Странно, что про ворочаемые мешки ещё никто не написал...
ссылкассылка

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-1
Безымянный

У меня Патриот кушает 15,5 литров газа на 100 км (смешанный режим)+15 литров на 2 недели бензина (зимой, летом меньше, т.к. двигатель греется быстрее). Если на бензине то по трассе 10,5–11литров на сотню, в городе около 13,-13,5...

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+1
Безымянный

Какие семь? У Паджеро даже по паспорту более 10-ти за городом, в реале конечно же больше.

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+3

Лучше бы кузов оцинковали, зачем это все на машине прогнивающей насквозь за 3 года.

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-21
Безымянный

Ну так три года будете ездить как царь. Потом сдадите в утиль и купите новый. Чо там, какой-то миллион. Всем доступна такая сумма. Особенно — в кредит:)

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-21

Все это прекрасно. и даже еще лучше. только почему бензобак такой маленький то? я готов смириться с расходом топлива, но дайте нормальный бензобак

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-8
Безымянный

Не лезет.

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-17

УАЗ разошелся прям... И это не может не радовать. За 3 года — уже который раз модернизация идет, не всегда удачная, но идет. Еще бы качество сборки подняли...
Интересно, что будет за новая автоматическая коробка, будет ли новая раздатка или существующую оставят, «удушку» двигателя ослабят :)
Будем ждать!

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+6
Рыжий Леонид

Шестиступка наверняка будет от Кайрона. Солерс давно с корейцами сотрудничает. Интереснее моментная кривая ЗМЗ уже с предыдущей модернизацией движка близко подошёл к Кайрону.
А в целом молодцы Солерс. Идут поэтапно к новой модели, как и писали 3 года назад. Отработают узлы на старой конструкции, а потом и кузов будет готов.

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+3
Баронин Сергей

Даже существующий 409 ЗМЗ принудительно «задушен» т.к. было 129 л.с., вдруг ничего не делая стало 135 :)...
Уже много написано про то, что если «лишние» навесы на двигатель и перепошить программу управления, то двигатель уже около 170 л.с. выдает...
А если под модернизацию будет новый двигатель, то можно будет только порадоваться...
Далее какая раздатка пойдет к новой коробке, умельцы (кто ставит автомоты на Патриоты) хорошего мнения о существующей...
Осталось не долго ждать нового «рестайлинга»...

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+5
Рыжий Леонид

Да, я о этом тоже помню. И очень интересно, сколько выдаст 180 сильный турбированный движок, если снять с него лишнего... ;) Огонь, а не машина.

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+4
Баронин Сергей

Сколько момента? ну думаю для двигателя объемом 2,7 литра в районе 350...
Лишь бы не получили турбину на существующий атмосферник — а он низкооборотистый...
Турбированный двигатель должен разрабатываться с нуля и рассчитываться под турбину!
Под такие моменты, нужно еще пересчитывать всю трансмиссию....
:)
Вот и новый автомобиль получится

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+4
Рыжий Леонид

«Двигатель создается на базе атмосферного ЗМЗ-406, который выпускается с начала 1990-х годов. Он будет иметь рабочий объем 2,3 л и получит две версии — мощностью 150 и 170 л.с. В проектировании моторов заволжцам помогает немецкая фирма FEV Motorentechnik.»

Читать полностью: ссылкассылка

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+3
Рыжий Леонид

А стал ли он 135?
Кто-нибудь проверял?:)

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-17
Каплан Илья

Не переживай, проверял ссылка
Но может даже больше, всего то за 50т.р

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-12
Азаров Владимир

Ну, если 50К добавить, можно и потнтереснее чего купить;)

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-14
Баронин Сергей

А «потом» — это когда?
Кайрон уж выпускать-то перестали, а УАЗ по некоторым характеристикам к нему только «близко подошёл»:))) Я что-то не припомню у Кайронов массово растягивающейся цепи ГРМ.
Поэтапно повторять Кайрон — это не «идут к новой модели», это «хотят скопировать Кайрон, но целиком это сделать очкуют».
Дизель будет? Ну хоть от Кайрона?

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-19

Да...
АКПП к 409 мотору... с его-то могучим моментом...
Как там путриоты, не будут ли возбухать по поводу китайской АКПП?
Корейцам же «низзя», почему УАЗу можно?

Уплотнитель задней двери — ура! Не прошло и 15 лет, и руки до него дошли!
Самое забавное — борткомпьютер, который показывает расход в 100500 литров — это надо было год ждать, прежде чем алгоритм поправить?

И самое главное: теперь убиться на Патриоте можно будет с полным комфортом и сухим багажником!
Ура, товарищи!

Хочется спросить:
Ребята, а новый кузов когда?
Ну тот, который не ржавеет и не убивает владельца в ДТП?
Можно и со старым движком, можно и с МКПП... только чтобы модельный год не 1996 был, а? 

Цена-то уже по 2017-му, а потребительские качества запаздывают на 20 лет...

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-20
Каплан Илья

ООО вылез Илья, прям как из «рено» на лыжах :)))
Опять следствия удара рулем?
Вы бы успокоились, а то так до срыва не далеко :)))
Вы уже как «мантру» повторяете, что за вами Патриот гоняется и грозиться рулем убить :)))

Запомните раз и навсегда  — Это очень хороший автомобиль и если у вас его нет, ну что ж, смиритесь!
:)))

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+5
Рыжий Леонид

Одна ошибочка. Не «автомобиль», а морально устаревший гроб на колесиках.

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-20
Каплан Илья

Слушайте, а вы ведь наверное каждое утро просыпаетесь, бьетесь головой об стену и твердите всякие гадости про УАЗ Патриот :)))
Помогает?
Думаю, что нет...

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+6
Рыжий Леонид

УАЗу-то ничто уже не поможет автомобилем стать:)

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-13
Каплан Илья

Судя по вашим переживаниям Уаз Патриот — ну если не отличный, то очень хороший автомобиль...
Будем наедятся будет еще лучше....
:)

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+5
Каплан Илья

УАЗу с его корейской раздаткой можно китайскую коробку — они подружатся :))

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-13
Азаров Владимир

Ну а то ж:)
Рад вас в деть, Кэп!

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-14
Каплан Илья

Взаимно! Но не надейтесь на взаимность, могу быть грубым, как обычно.

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-13

По нашим данным, испытания идут полным ходом — освоение бензиновых турбомоторов не за горами.

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+4
Тимкин Юрий

Спасибо.

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+1
Тимкин Юрий

В статье ЗР от 2004-го года про ГАЗ-3106 тоже говорили,что «не за горами».
Прошло 13 лет — и они по прежнему «не за горами»:)
Руководство УАЗа не из тех,кто сегодня говорит одно,а завтра другое:)))

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-13

Остается только пожелать удачи и новых свершений.
Юрий, читал еще в феврале о том, что помимо 150 сильного атмосферника буду турбоверсии. Не подскажете, как у ЗМЗ идут дела с ними?

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+4
Баронин Сергей

Да... отечественная турбоверсия — это сильно...
Сильно дорого будет в ремонте...

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-18
Каплан Илья

:) Не дороже импортного барахла.

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+7