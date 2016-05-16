Какой УАЗ Патриот мы увидим осенью?

Нынешней осенью должен дебютировать модернизированный УАЗ Патриот. Пока информация о нем засекречена. Но мы кое-что о нем уже знаем.

Обновленный УАЗ Патриот Внешность Патриота 2018 модельного года измениться не должна — после фейслифтинга прошло еще совсем мало времени.

На УАЗе пока хранят молчание по поводу грядущего обновления своего флагмана, но мы то знаем, что оно неизбежно: на протяжении последних пяти лет каждую осень ульяновцы показывают модернизированный Патриот. И нынешняя не станет исключением.

Главная новость — появление долгожданного автомата, которым будут оснащать богатые модификации. Давно пора! Марку и название агрегата пока скрывают, известно лишь, что он будет шестиступенчатым, а импортировать его будут из Китая. Кстати, о возможности установки нового типа трансмиссии косвенно указывает стесанный угол бензобака — освободившееся пространство как раз предназначено для новой коробки передач.

Обновленный УАЗ Патриот Дизайн салона останется прежним, ведь в прошлом году его полностью перекроили. Обновленный УАЗ Патриот Ради более точных показаний моментального расхода топлива трип-компьютер должны перекалибровать. Обновленный УАЗ Патриот Не помешало бы «допилить» и климатическую установку — в холодную погоду стекла быстро запотевают.

Кроме того, ожидается появление модернизированного бензинового атмосферника ЗМЗ-409. Еще зимой генеральный директор Заволжского моторного завода Максим Соловьёв в интервью заявил, что обновленный двигатель проходит испытания в научно-техническом центре ЗМЗ. Мотору изменили степень сжатия, профили кулачков распредвала, форму поршней. Все эти меры помогут поднять отдачу с нынешних 135 до предположительно 150 л.с.

Обновленный УАЗ Патриот В Ульяновске вовсю идут работы по улучшению герметичности багажной двери.

Обновленный УАЗ Патриот Угол бампера скошен не просто так — такая компоновка продиктована появлением автоматической коробки передач.

Вероятно, машина с более мощным мотором обзаведется и тормозами повышенной эффективности. Кроме того, место задних барабанных тормозов должны занять дисковые. Но это, опять же, коснется только дорогих версий.

Планируются и менее масштабные изменения. В частности, усилят уплотнение двери багажника — под закрытую пятую дверь нынешнего Патриота засасывает много пыли. Ожидается апдейт бортового компьютера, что избавит его от некорректного отображения мгновенного расхода топлива.

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Перечисленные новшества вряд ли изменят характер Патриота. Он как был, так и останется кондовым «железным» внедорожником с великолепной проходимостью, но неважной управляемостью, которая не по нраву городским жителям. Малой кровью улучшить ходовые качества на асфальте не получится — для этого надо кардинально менять конструкцию. И такие работы ведутся! В будущем Патриот обзаведется реечным рулевым управлением и передней подвеской со стойками Макферсон. Но произойдет это не ранее 2020 года.

Зато обновленная грузовая версия Карго появится раньше — этим летом. Автомобиль получит новый фейс с упрощенной светотехникой, но главной новостью станет появление в гамме исполнения с увеличенной грузоподъемностью. Машина в такой версии будет способна перевозить до полутора тонн (полная масса составит 3500 кг). Такая версия обретет удлиненную колесную базу, а также усиленные задний мост и подвеску. Покупателям будут предлагаться модификации с задним либо полным приводом. В Ульяновске рассчитывают, что «тяжелая» модификация (предполагается, что она получит название Profi) будет конкурировать с ГАЗелью, в то время как базовая версия с грузоподъемностью 725 кг соперничает с Соболем.