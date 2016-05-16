Какой УАЗ Патриот мы увидим осенью?

Обновленный УАЗ ПатриотВнешность Патриота 2018 модельного года измениться не должна — после фейслифтинга прошло еще совсем мало времени.
На УАЗе пока хранят молчание по поводу грядущего обновления своего флагмана, но мы то знаем, что оно неизбежно: на протяжении последних пяти лет каждую осень ульяновцы показывают модернизированный Патриот. И нынешняя не станет исключением.
Главная новость — появление долгожданного автомата, которым будут оснащать богатые модификации. Давно пора! Марку и название агрегата пока скрывают, известно лишь, что он будет шестиступенчатым, а импортировать его будут из Китая. Кстати, о возможности установки нового типа трансмиссии косвенно указывает стесанный угол бензобака — освободившееся пространство как раз предназначено для новой коробки передач.
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Обновленный УАЗ ПатриотДизайн салона останется прежним, ведь в прошлом году его полностью перекроили.
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Обновленный УАЗ ПатриотРади более точных показаний моментального расхода топлива трип-компьютер должны перекалибровать.
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Обновленный УАЗ ПатриотНе помешало бы «допилить» и климатическую установку — в холодную погоду стекла быстро запотевают.
Кроме того, ожидается появление модернизированного бензинового атмосферника ЗМЗ-409. Еще зимой генеральный директор Заволжского моторного завода Максим Соловьёв в интервью заявил, что обновленный двигатель проходит испытания в научно-техническом центре ЗМЗ. Мотору изменили степень сжатия, профили кулачков распредвала, форму поршней. Все эти меры помогут поднять отдачу с нынешних 135 до предположительно 150 л.с.
Обновленный УАЗ ПатриотВ Ульяновске вовсю идут работы по улучшению герметичности багажной двери.
Обновленный УАЗ ПатриотУгол бампера скошен не просто так — такая компоновка продиктована появлением автоматической коробки передач.
Вероятно, машина с более мощным мотором обзаведется и тормозами повышенной эффективности. Кроме того, место задних барабанных тормозов должны занять дисковые. Но это, опять же, коснется только дорогих версий.
Планируются и менее масштабные изменения. В частности, усилят уплотнение двери багажника — под закрытую пятую дверь нынешнего Патриота засасывает много пыли. Ожидается апдейт бортового компьютера, что избавит его от некорректного отображения мгновенного расхода топлива.
Зато обновленная грузовая версия Карго появится раньше — этим летом. Автомобиль получит новый фейс с упрощенной светотехникой, но главной новостью станет появление в гамме исполнения с увеличенной грузоподъемностью. Машина в такой версии будет способна перевозить до полутора тонн (полная масса составит 3500 кг). Такая версия обретет удлиненную колесную базу, а также усиленные задний мост и подвеску. Покупателям будут предлагаться модификации с задним либо полным приводом. В Ульяновске рассчитывают, что «тяжелая» модификация (предполагается, что она получит название Profi) будет конкурировать с ГАЗелью, в то время как базовая версия с грузоподъемностью 725 кг соперничает с Соболем.