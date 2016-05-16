К юбилею Нивы: ретротест ВАЗ-2121

Продолжаем отмечать юбилей Нивы. На этот раз тестируем оригинальную Ниву ВАЗ-2121 1983 года выпуска.

ВАЗ-2121 Нива и Лада 4х4 ВАЗ-2121 Нива и Lada 4x4. К сожалению, оригинальная трехдверная Нива потеряла свое имя, когда АВТОВАЗ и GM заключили соглашение о совместной сборке новой Нивы — ВАЗ-2123. Вместе с новой моделью американскому концерну отошел и легендарный бренд Нива.

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Ох и нелегко сейчас найти Ниву, собранную в СССР, да еще в хорошем состоянии!.. Но нам повезло. Отличный экземпляр 1983 года оказался недалеко от Москвы, в городе Жуковском.

Яркая Нива цвета «охра» цепляла любопытные взгляды на протяжении всего тест-драйва. Да, сейчас такие автомобили встретишь не каждый день. Честно говоря, оригинальная ВАЗ-2121, тем более ранних лет выпуска, мне нравится больше современной Лады 4х4. Правда, нашему экземпляру не хватает хромированных молдингов, но они у хозяина есть и в ближайшее время займут свое законное место. Еще одно допущение во внешности — шины Kama Flame вместо оригинальных ВлИ-5. Но это мелочи. Зато хромированная окантовка вокруг решетки радиатора, стильная эмблема с ладьей на рубиновом фоне — все на месте.

Заднее стекло, как и положено Ниве этого года выпуска, лишено и стеклоочистителя, и обогрева. Задок с «шестерочными» фонарями симпатичный, но высокий порог осложняет погрузку. Зато до модернизации, когда Нива обрела индекс 21213 и большую, до бампера, третью дверь, у нее была одна приятная особенность: крышку багажника можно было открыть ключом. Позже от этой «роскоши» избавились, а роль кнопки на двери багажника стала исполнять рукоятка, расположенная внутри, позади сиденья водителя.

ВАЗ-2121 Нива Старая Нива едет по разбитой дороге не так уверенно, как современная 4х4, а на ровной прямой требует постоянных подруливаний.

ВАЗ-2121 Нива Салон Нивы первых лет выпуска выглядит интереснее нынешнего варианта. Приборы в индивидуальных колодцах, крупные сигнальные лампы в хромированных окантовках. Плюс советский «фетиш» в виде оплетки руля и набалдашника КП с розочкой. ВАЗ-2121 Нива «Шестерочные» приборы сегодня не отнесешь в эталону информативности — стрелки иногда отклоняются в сторону во время прохождения поворотов или при торможении. Но выглядит такой инструментарий здорово. ВАЗ-2121 Нива Оранжевая лампа сигнализирует о заблокированном межосевом дифференциале. Красная — о низком уровне тормозной жидкости. ВАЗ-2121 Нива Крышка вещевого ящика по сегодняшним меркам открывается непривычно — вверх. Емкость бардачка небольшая. Впрочем, у современной Лады 4х4 ситуация не лучше.

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История с салоном та же — он гораздо харизматичнее нынешнего варианта. И дело не только в неприкрытом металле на дверях или форточках на передних стеклах. Посмотрите на эти «шестерочные» приборы в индивидуальных колодцах! Хороши и круглые жигулевские дефлекторы вентиляции, и «теплые» лампочки индикации включенной блокировки или уровня тормозной жидкости в хромированных окантовках. Советская плетенка на руле и «розочка» вместо набалдашника рычага коробки лишь добавляют уюта.

Посадка обычная, жигулевская со всеми ее плюсами и минусами. «Шестерочные» сиденья похожи на стулья. Спинка едва дотягивается до лопаток седока, а подголовник выполняет скорее декоративную функцию. Боковая поддержка? Нет и в помине. Зато у таких маленьких сидушек есть одна приятная особенность. Если сдвинуть их передние сиденья вперед и откинуть спинки на максимальный угол, можно получить два полноценных спальных места.

ВАЗ-2121 Нива Высокий борт осложняет загрузку тяжелых вещей. Зато раньше багажник можно было открыть снаружи, тогда как современный автомобиль позволяет сделать это лишь из салона. ВАЗ-2121 Нива Сложенная спинка заднего дивана образует ровную грузовую площадку. Совсем недавно владелец обновил покрытие пола, разыскав для этого оригинальный материал.

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Стоило начать движение, как сразу понимаешь, что долгая борьба с шумами и вибрациями не прошла бесследно. После поездки на современной Ладе 4х4 в салоне очень шумно. Помимо традиционного воя раздатки я слышу работу всей трансмиссии. Но еще больше заметна вибронагруженность. На рычагах трансмиссии и сиденье водителя зуд и вибрации — это «передают привет» карданные передачи на валах и привязанный к двигателю редуктор переднего моста.

Старая Нива лишь немногим дольше набирает скорость, но сколько-нибудь существенная разница в динамике ощущается лишь ближе к отметке в 100 км/ч на спидометре. Зато при первом же торможении я сразу почувствовал работу старого усилителя тормозов и потрепанных жизнью тормозных механизмов. Усилие на педали приличное, да и сама информативность привода, как и эффективность всей тормозной системы, остались в 70-х.

ВАЗ-2121 Нива Жигулевские сиденья с механизмом откидывания спинки далеки от идеала. Сидеть на них долго не хочется. Зато если их сложить, то получатся удобные спальные места. ВАЗ-2121 Нива Пробираться на задний ряд довольно удобно, но места тут только на двоих.

Но самое большое отличие ощущается в ходовой части. Там, где Лада 4х4 с легкостью проглатывает асфальтовые заплатки, оставленные дорожниками после небрежного ямочного ремонта, советская Нива транслирует изрядное количество толчков и вибраций на кузов и водительское сиденье. В рулевом управлении принципиальных отличий нет. Разве что усилитель отсутствует, но это заметно лишь на малых скоростях. А то, что старая Нива плохо держит прямую, можно списать не только на отличия в кинематике подвески, но и на изношенность рулевого управления.

И все же, даже несмотря на все недостатки, из этого автомобиля выходишь с улыбкой. Эта желтая Нива и сейчас выглядит отлично, но хозяин намерен вернуть ей стопроцентно оригинальный вид. Я искренне желаю ему удачи. Да и сам давно подумываю над приобретением советской «классики». 21-я Нива в списке кандидатов на первом месте.