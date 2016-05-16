К юбилею Нивы: ретротест ВАЗ-2121

Продолжаем отмечать юбилей Нивы. На этот раз тестируем оригинальную Ниву ВАЗ-2121 1983 года выпуска.

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

ВАЗ-2121 Нива и Лада 4х4

ВАЗ-2121 Нива и Лада 4х4ВАЗ-2121 Нива и Lada 4x4. К сожалению, оригинальная трехдверная Нива потеряла свое имя, когда АВТОВАЗ и GM заключили соглашение о совместной сборке новой Нивы — ВАЗ-2123. Вместе с новой моделью американскому концерну отошел и легендарный бренд Нива.
ВАЗ-2121 Нива и Lada 4x4. К сожалению, оригинальная трехдверная Нива потеряла свое имя, когда АВТОВАЗ и GM заключили соглашение о совместной сборке новой Нивы — ВАЗ-2123. Вместе с новой моделью американскому концерну отошел и легендарный бренд Нива.

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Ох и нелегко сейчас найти Ниву, собранную в СССР, да еще в хорошем состоянии!.. Но нам повезло. Отличный экземпляр 1983 года оказался недалеко от Москвы, в городе Жуковском.

Яркая Нива цвета «охра» цепляла любопытные взгляды на протяжении всего тест-драйва. Да, сейчас такие автомобили встретишь не каждый день. Честно говоря, оригинальная ВАЗ-2121, тем более ранних лет выпуска, мне нравится больше современной Лады 4х4. Правда, нашему экземпляру не хватает хромированных молдингов, но они у хозяина есть и в ближайшее время займут свое законное место. Еще одно допущение во внешности — шины Kama Flame вместо оригинальных ВлИ-5. Но это мелочи. Зато хромированная окантовка вокруг решетки радиатора, стильная эмблема с ладьей на рубиновом фоне — все на месте.

Заднее стекло, как и положено Ниве этого года выпуска, лишено и стеклоочистителя, и обогрева. Задок с «шестерочными» фонарями симпатичный, но высокий порог осложняет погрузку. Зато до модернизации, когда Нива обрела индекс 21213 и большую, до бампера, третью дверь, у нее была одна приятная особенность: крышку багажника можно было открыть ключом. Позже от этой «роскоши» избавились, а роль кнопки на двери багажника стала исполнять рукоятка, расположенная внутри, позади сиденья водителя.

ВАЗ-2121 Нива

ВАЗ-2121 НиваСтарая Нива едет по разбитой дороге не так уверенно, как современная 4х4, а на ровной прямой требует постоянных подруливаний.
Старая Нива едет по разбитой дороге не так уверенно, как современная 4х4, а на ровной прямой требует постоянных подруливаний.

ВАЗ-2121 Нива

ВАЗ-2121 НиваСалон Нивы первых лет выпуска выглядит интереснее нынешнего варианта. Приборы в индивидуальных колодцах, крупные сигнальные лампы в хромированных окантовках. Плюс советский «фетиш» в виде оплетки руля и набалдашника КП с розочкой.
Салон Нивы первых лет выпуска выглядит интереснее нынешнего варианта. Приборы в индивидуальных колодцах, крупные сигнальные лампы в хромированных окантовках. Плюс советский «фетиш» в виде оплетки руля и набалдашника КП с розочкой.

ВАЗ-2121 Нива

ВАЗ-2121 Нива«Шестерочные» приборы сегодня не отнесешь в эталону информативности — стрелки иногда отклоняются в сторону во время прохождения поворотов или при торможении. Но выглядит такой инструментарий здорово.
«Шестерочные» приборы сегодня не отнесешь в эталону информативности — стрелки иногда отклоняются в сторону во время прохождения поворотов или при торможении. Но выглядит такой инструментарий здорово.

ВАЗ-2121 Нива

ВАЗ-2121 НиваОранжевая лампа сигнализирует о заблокированном межосевом дифференциале. Красная — о низком уровне тормозной жидкости.
Оранжевая лампа сигнализирует о заблокированном межосевом дифференциале. Красная — о низком уровне тормозной жидкости.

ВАЗ-2121 Нива

ВАЗ-2121 НиваКрышка вещевого ящика по сегодняшним меркам открывается непривычно — вверх. Емкость бардачка небольшая. Впрочем, у современной Лады 4х4 ситуация не лучше.
Крышка вещевого ящика по сегодняшним меркам открывается непривычно — вверх. Емкость бардачка небольшая. Впрочем, у современной Лады 4х4 ситуация не лучше.

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История с салоном та же — он гораздо харизматичнее нынешнего варианта. И дело не только в неприкрытом металле на дверях или форточках на передних стеклах. Посмотрите на эти «шестерочные» приборы в индивидуальных колодцах! Хороши и круглые жигулевские дефлекторы вентиляции, и «теплые» лампочки индикации включенной блокировки или уровня тормозной жидкости в хромированных окантовках. Советская плетенка на руле и «розочка» вместо набалдашника рычага коробки лишь добавляют уюта.

Посадка обычная, жигулевская со всеми ее плюсами и минусами. «Шестерочные» сиденья похожи на стулья. Спинка едва дотягивается до лопаток седока, а подголовник выполняет скорее декоративную функцию. Боковая поддержка? Нет и в помине. Зато у таких маленьких сидушек есть одна приятная особенность. Если сдвинуть их передние сиденья вперед и откинуть спинки на максимальный угол, можно получить два полноценных спальных места.

ВАЗ-2121 Нива

ВАЗ-2121 НиваВысокий борт осложняет загрузку тяжелых вещей. Зато раньше багажник можно было открыть снаружи, тогда как современный автомобиль позволяет сделать это лишь из салона.
Высокий борт осложняет загрузку тяжелых вещей. Зато раньше багажник можно было открыть снаружи, тогда как современный автомобиль позволяет сделать это лишь из салона.

ВАЗ-2121 Нива

ВАЗ-2121 НиваСложенная спинка заднего дивана образует ровную грузовую площадку. Совсем недавно владелец обновил покрытие пола, разыскав для этого оригинальный материал.
Сложенная спинка заднего дивана образует ровную грузовую площадку. Совсем недавно владелец обновил покрытие пола, разыскав для этого оригинальный материал.

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41 Gelandevagen_zr 03_15 Вездеходы-долгожители: кто в поле воин?
Стоило начать движение, как сразу понимаешь, что долгая борьба с шумами и вибрациями не прошла бесследно. После поездки на современной Ладе 4х4 в салоне очень шумно. Помимо традиционного воя раздатки я слышу работу всей трансмиссии. Но еще больше заметна вибронагруженность. На рычагах трансмиссии и сиденье водителя зуд и вибрации — это «передают привет» карданные передачи на валах и привязанный к двигателю редуктор переднего моста.

Старая Нива лишь немногим дольше набирает скорость, но сколько-нибудь существенная разница в динамике ощущается лишь ближе к отметке в 100 км/ч на спидометре. Зато при первом же торможении я сразу почувствовал работу старого усилителя тормозов и потрепанных жизнью тормозных механизмов. Усилие на педали приличное, да и сама информативность привода, как и эффективность всей тормозной системы, остались в 70-х.

ВАЗ-2121 Нива

ВАЗ-2121 НиваЖигулевские сиденья с механизмом откидывания спинки далеки от идеала. Сидеть на них долго не хочется. Зато если их сложить, то получатся удобные спальные места.
Жигулевские сиденья с механизмом откидывания спинки далеки от идеала. Сидеть на них долго не хочется. Зато если их сложить, то получатся удобные спальные места.

ВАЗ-2121 Нива

ВАЗ-2121 НиваПробираться на задний ряд довольно удобно, но места тут только на двоих.
Пробираться на задний ряд довольно удобно, но места тут только на двоих.

Но самое большое отличие ощущается в ходовой части. Там, где Лада 4х4 с легкостью проглатывает асфальтовые заплатки, оставленные дорожниками после небрежного ямочного ремонта, советская Нива транслирует изрядное количество толчков и вибраций на кузов и водительское сиденье. В рулевом управлении принципиальных отличий нет. Разве что усилитель отсутствует, но это заметно лишь на малых скоростях. А то, что старая Нива плохо держит прямую, можно списать не только на отличия в кинематике подвески, но и на изношенность рулевого управления.

И все же, даже несмотря на все недостатки, из этого автомобиля выходишь с улыбкой. Эта желтая Нива и сейчас выглядит отлично, но хозяин намерен вернуть ей стопроцентно оригинальный вид. Я искренне желаю ему удачи. Да и сам давно подумываю над приобретением советской «классики». 21-я Нива в списке кандидатов на первом месте.

К юбилею Нивы: ретротест ВАЗ-2121
К юбилею Нивы: ретротест ВАЗ-2121
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Отзывы о LADA 4x4 (6)

LADA 2008 / срок владения более 5 лет

Недостатки:

зимой в —25-30 очень холодно по трассе да если ветер да без солнца.у водителя правая нога а у пассажира левая нога закипают ,а у дверей замерзают на 2131 уже 8 лет .до этого трех дверка была в ней чуть потеплее .щетки стекла переднего тоже беда .а еще качество комплектующих .снять кпп за 2.5 тыс...

Комментарий:

работать на на сервис и производителей запчастей

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