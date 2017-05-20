Lada Vesta из парка ЗР: рубли и километры

На рубеже в 41 000 км пробега на нашей Весте решил подсчитать, во сколько обходится каждый километр. Заодно сравнил результат с аналогичным показателем других машин из нашего редакционного парка.

Лада Веста Lada Vesta из парка ЗР проехала уже 41 000 км.

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Наш красный седан прошел третью импровизированную «отсечку». К пробегу в 18 000 км стоимость одного километра составила 6,01 рубля. За этот период были приобретены зимние шины, пройдено первое ТО и осуществлен пробег в Европу, где стоимость бензина заметно выше.

К пробегу в 31 000 км затраты упали до 5,29 рубля. Результат мог бы оказаться еще лучше, но смету подкосило недешевое ТО-30 000 (более 9000 рублей) и почти 5000 рублей, отданных за новую антенну.

Следующие 10 000 км Веста проехала удачно: карман не опустошали ни плановое обслуживание, ни поломки. Последние случались (и немало!), но все устранялись по гарантии. К расходам на бензин приплюсовались только новые щетки стеклоочистителей (720 рублей) и комплект газовых упоров багажника (2200 рублей). В конечном итоге сумма трат за 41 000 км пробега составила 200 266 рублей, то есть 4,88 рубля на километр.

АМТ Лады Весты Робот получил третий, усиленный комплект сцепления на пробеге чуть меньше 40 000 км. Пока коробка — сама покладистость. Посмотрим, как проявит себя модернизированный заводом узел. Кстати, по статистике дилеров, на той же вазовской коробке передач, но с полностью механическим приводом, проблем не наблюдается. Выходит, дело не в сцеплении, а настройках и алгоритмах работы трансмиссии АМТ.

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После того как калькулятор высветил итог, уровень моей симпатии к Весте значительно повысился. Динамика снижения расходов тоже радует, а изрядный остаток гарантии , до трех лет или 100 000 км, внушает надежду, что отдавать деньги за устранение поломок не придется еще долго. К тому же пора бы им иссякнуть: автомобиль вступил в пору зрелости. В обозримом будущем, если не случится форс-мажора, предстоит раскошелиться только на очередное техобслуживание. Летних и зимних шин, судя по темпам износа, должно хватить как минимум до 80 000 км, а весь полезный тюнинг седан уже приобрел.

В нашем парке есть автомобили, чья эксплуатация обходится дешевле Весты. Например, Datsun mi-DO: к пробегу в 26 000 км каждый километр оценивается в 4,51 рубля. Лада Калина чуть дороже: с результатом в 4,92 рубля за каждый километр пути к отметке в 57 000 км одометре. Причем еще 10 000 км назад он был на 1,04 рубля ниже! Хэтчбек подкосила череда поломок, о которых скоро выйдет отдельный отчет.

Лада Веста Родные щетки стеклоочистителей отработали всего один теплый сезон (две зимы Веста ездила с другим комплектом). Маловато будет! На замену тоже купил каркасные дворники: бескаркасные и модные гибридные от известных марок отпугивают ценой.

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Моя надежда на снижение эксплуатационных расходов небезосновательна. Да, с возрастом стоимость содержания автомобиля неизбежно вырастет. Но до 100 000 км она просто обязана держаться в разумных пределах. Основную часть пробега покрывает гарантия (три года у большинства водителей все же истекут раньше, чем набежит сотня тысяч на одометре). Кроме того, массовые модели без высокотехнологичных агрегатов и опций достаточно надежны. Есть и доказательства. Лада Ларгус подошла к отметке в 105 000 км пробега с результатом 4,18 рубля за каждый километр. Не жадный до солярки Volkswagen Caddy к 100 000 км потребовал 4,05 рубля на километр, а рекордсменом пока остается Renault Duster : 108 000 км и 3,93 рубля за каждый километр.

Что такое «дорого», можно посмотреть на примере редакционных седанов Chevrolet Aveo и Nissan Almera. Первый обилием поломок к 108 000 км довел расходы до 5,14 рубля на километр. «Японца» родом из Тольятти подкосил нескромный топливный аппетит (73 000 км и 5,26 рубля).

Мне же теперь стало интересно: сможет ли Веста выбиться в число лидеров по дешевизне содержания? Уверен, ей это по силам.