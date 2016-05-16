Какие автомобили лучше: бензиновые или дизельные?

Какой мотор — бензиновый или дизельный — предпочесть при покупке автомобиля? Споры ведутся давно, но мы постараемся оперировать не эмоциями, а фактами

Иногда такие вопросы чем-то напоминают «дискуссии» фанатов на тему: кто кого — ЦСКА или «Спартак»? Консенсуса в этом споре точно не предвидится. В то же время рассуждения о преимуществах и недостатках двух основных типов двигателей можно попытаться свести к технике, оставив в стороне эмоции. Попытаемся это сделать.

Немножко истории

Т-34 Лучший танк Второй мировой войны — Т-34 — был дизельным. Говорят, что начальные споры пресек горящий факел, поочередно опущенный в ведра с бензином и соляркой. Первое, понятное дело, полыхнуло так, что мало не показалось. А вот во втором факел зашипел и потух.

Конечно, вряд ли покупатель современного автомобиля задумывается о вероятности сгореть в крупных ДТП с собственным участием. Хотя, наверное, это принесло бы лишний плюсик дизелю. Но еще совсем недавно, в эпоху СССР, о дизелях мечтали совсем по другой причине. Что скрывать: многие добрые люди всеми силами старались тогда тибрить горючее с государева транспорта. И вид КАМАЗов с тепловозами был по этой причине особенно тягостен: мол, вон сколько топлива пропадает.

ГАЗ-24 Волга с дизельным двигателем Если даже на «обычную» Волгу народ облизывался, то какое благоговение вызывали редкие Волги с дизельными движками, прибывшие «оттуда»!

Материалы по теме Бензин или дизель: какой мотор выгоднее?

Что тут объяснять? Любой дизелевод знает: соляр — это дешево, почти что даром! При этом и расход у дизельного движка явно меньше, чем у бензинового собрата. А как он тянет!

Впрочем, мы уже перешли к охотничьим рассказам. Всё — теперь только факты.

Аргументы и факты

Проблемы с ворованным топливом оставим другим авторам. Тем более, что по ряду параметров дизелю и так есть чем гордиться. В первую очередь это, конечно же, меньший расход. На средних режимах дизели работают на более бедных смесях, нежели бензиновые, — сгорание при этом более полное. КПД дизельного мотора выше, чем у бензинового, поскольку у него больше степень сжатия. Также на КПД с точки зрения термодинамики положительно влияет разница температур в начале и конце такта сжатия. Кроме того, наддув на дизельных моторах появился гораздо раньше, чем на бензиновых. Поэтому технологически он, по идее, лучше доведен. Наконец, само дизельное топливо априори должно быть дешевле бензинового — это как бы корешки и вершки процесса перегонки нефти. Впрочем, ценники на АЗС об этом, похоже, не ведают.

Бензовоз Стоимость дизельного топлива и бензина сегодня практически сравнялась. Поэтому на заправке сэкономить не удастся — разве что в движении.

Победа дизеля нокаутом? А вот и ничего подобного.

Бензин отыгрывается

У дизельного мотора выше разница температур? Ну да, ну да. Только обратная сторона медали «За высокий КПД» — это машина, в которой холодно всем! Как салон, так и сам мотор прогреваются у дизелей очень плохо — как раз за счет того самого КПД. Меньше тепловые потери — меньше нагрев: все просто. И пока мотор полностью не прогреется, лучше не станет. Холодный мотор — это зазоры, износы и снижение ресурса: от этого не уйти. Ну а плохо работающая печка в комментариях не нуждается.

Другое следствие высокой степени сжатия и повышенной температуры в конце такта — это рост содержания NO х . Конечно, вы можете отмахнуться от всей экологии, вместе взятой, — пусть у зеленых голова болит. Но автопроизводитель этого сделать не может: он вынужден бороться и с сажей, и с окислами азота. А платить за мочевины, сажевые фильтры и прочие выжигания в итоге должны именно вы.

Далее. Высокое давление порождает высокие шумы и вибрации — а как иначе-то? Поэтому двигатель обязан быть прочным и, порой, тяжелым. Добавим, что при прочих равных условиях езда на дизеле требует более частого переключения передач. Рабочий диапазон оборотов у него уже, чем у бензинового, а потому для нормальной езды коробку приходится делать более многоступенчатой — читай, более дорогой. Топливная аппаратура дизеля также сложнее и дороже бензиновой.

Какое слово прозвучало чаще других? То, которое характеризует высокую стоимость дизеля.

А зимой?

А вот зимой, действительно, получается нокаут. И дело не только в плохом прогреве дизельных моторов, который при низких температурах лишь усугубляется. Замерший на морозе бензин могли видеть разве что пингвины, а вот кусок солярки мы ежегодно получаем в ходе декабрьской выборочной закупки образцов дизтоплива на различных АЗС. При этом никакого внятного рецепта насчет выбора «правильной» АЗС просто не существует. В декабре на самой «крутой» заправке тебе запросто могут налить жидкость, замерзающую даже в бытовом морозильнике. Проверено множество раз.

Вторая проблема попроще, хотя ее также оплачивает покупатель машины. Высокая степень сжатия требует изрядного усилия для проворачивания коленвала, а потому дизелю при прочих равных условиях нужны более мощный стартер, а также АКБ с повышенным током холодной прокрутки. И это, опять-таки, бьет по карману.

Материалы по теме Рейтинг надежности моторов: два литра проблем

Один момент!

А что насчет крутящего момента? Ведь дизель начинает «тянуть» гораздо раньше бензинового соперника. Правда, сторонники бензина обычно вспоминают моторы от ГАЗ-24 типа ЗМЗ-402 или ЗМЗ-4021, которые, действительно, старательно работали именно на низких оборотах, но общий итог при этом был откровенно вялым. При 2,5 литрах объема моторчик обязан был вести себя гораздо резвее.

Впрочем, с наступлением эпохи даунсайзинга ситуация выровнялась. И «наддутые» бензиновые моторчики имеют широкую полку момента, уступая дизелям разве что самую малость. Поэтому сегодня в этом раунде счет почти что равный.

Будущее

Бензовоз Нам кажется, что на сегодня основное место дизеля — в коммерческих автомобилях, с их большими пробегами и редкими остановками. А вот для легковушек бензиновые моторы все-таки предпочтительнее.

Материалы по теме Почему моторы умирают раньше срока: страшные сказки

Электромобили и прочую экзотику пока отложим в сторону. А вот из пары «бензин — дизель» угроза «запретить навеки веков» то и дело нависает исключительно над дизелем. И это, как нам кажется, то ли вселенская провокация, то ли космическая глупость.

Во всем виновата показушная погоня за горизонтом — простите, за госпожой Экологией. Кто-то, например, додумался ужесточить требования по выбросам СО 2 , хотя это, вроде бы, никакой не яд. Количество этого самого СО 2 пропорционально сожженному топливу — это на руку более экономичным дизелям. Но, как только мы перешагнули через Евро-3, вскоре стало выясняться: на сцену вышли сажа и окислы азота. Дизель объявили виноватым, а отдельные европейские чиновники собрались запретить его чуть ли не со следующего года. Так и живем. Энергетика каждого литра бензина уступает дизелю, но тот тут же проигрывает в чистоте выхлопа. Что будет дальше — дело темное.

Искренно просим прощения у всех апологетов тех или иных моторов, кто не согласен с нашим мнением. Если мы упустили какой-то важный аспект — сообщите: ваше послание станет хорошим дополнением к материалу.