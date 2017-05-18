Проверь себя: знаешь ли ты единицы измерения?

Пока автомобиль окончательно не превратился в самодостаточный компьютер, хомо сапиенсу нелишне вспомнить, в чем размечена шкала манометра и сильно ли отличаются мили от километров.

В многообразии единиц измерений сейчас почти никто не ориентируется. Спросите знакомых, в чем измеряют силу, - многие ли вспомнят про ньютоны? Вот и получается, что яркость лампочек некоторые оценивают в ваттах, а непонятную надпись psi на шкалах манометров просто игнорируют, запомнив желательное расположение стрелки прибора.

А как сильны привычки! В свое время Гидрометцентр пытался приучить нас к прогнозам погоды с давлением в гектопаскалях, но тщетно: не прошло и месяца, как дикторы радостно вернулись к нестандартным, но привычным миллиметрам ртутного столба. Про лошадиные силы и говорить нечего: их обаяние оказалось столь велико, что киловатты в массовом сознании пока что отдыхают.

Забавным вопросам типа «Что такое чувствительность топлива?» или «Что измеряют в эйнштейнах?» мы предпочли более практичные. Всем удачи!

Закачаешься…

1. До какого давления труднее накачать колесо?

А — до 2 бар

Б — до 25 000 Па

В — до 25 psi

Г — до 2 атм

Про промилле

2. Что такое 100‰?

А — 0,1%

Б — 10%

В — 1

Г — 0,01

Догоним и перегоним

3. Какая скорость выше?

А — 30 узлов

Б — 40 миль/ч

В — 30 м/с

Г — 50 км/ч

При свечах

4. Какой параметр фар измерялся в свечах?

А — световой поток

Б — освещенность

В — сила света

Г — яркость

Под мелкоскопом

5. Какая из перечисленных единиц измерения длины самая мелкая?

А — микрон

Б — ангстрем

В — нанометр

Г — микродюйм

Старинные ампер-часы

6. В каких единицах не измеряют электрическую емкость?

А — фарад

Б — сантиметр

В — ампер-час

Г — статфарад

Стоксы и пуазы

7. Какая единица измерения используется для индекса вязкости моторного масла?

А — м²/с

Б — пуаз

В — стокс

Г — ни одна из перечисленных

Россия против Америки

8. Автомобиль расходует 10 л бензина на 100 км. А чему равен такой расход в милях на галлон (mpg), как принято измерять в Америке?

А — 28,25 mpg

Б — 3,54 mpg

В — 23,52 mpg

Г — 1,60 mpg

Правильные ответы и комментарии к ним вы найдете на второй странице этой публикации.