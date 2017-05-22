Как узаконить переоборудованный автомобиль? Отвечает НАМИ

Можно ли установить турбонаддув на двигатель Приоры и пневмоподвеску на Солярис? Как узаконить контрактный мотор? Нужно ли сертифицировать шноркель и лебедку? Какие документы требуются для регистрации автомобиля-самоделки?

На вопросы читателей отвечает директор Центра технической экспертизы ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Андрей Васильев.

Хочу установить на Renault Logan контрактный двигатель 1.6 взамен вышедшего из строя двигателя 1.4. Какие документы необходимы для регистрации такой переделки?

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Можно установить двигатель из линейки моторов, предназначенных для автомобиля вашего типа и выбранных заводом-изготовителем для этого модельного года и рынка сбыта. Чтобы оформить внесенные в конструкцию изменения, необходимо представить документы на устанавливаемый двигатель, подтверждающие его мощность и экологический класс: для нового двигателя это сертификаты, для бывшего в употреблении — технический паспорт автомобиля, с которого он снят, с указанием мощности и экологического класса.

Договор купли-продажи и грузовая таможенная декларация не являются документами, подтверждающими эти параметры.

Купил подержанную Газель с тринадцатью пассажирскими местами. Хочу снять часть сидений, чтобы их общее количество не превышало восьми, поскольку в моем водительском удостоверении указана только категория В. Можно ли сертифицировать подобную переделку?

Можно. Для получения заключения предварительной экспертизы в ФГУП «НАМИ» необходимо представить: заявление о проведении экспертизы, паспортные данные владельца (для физического лица) или название и адрес организации (для юридического лица), копии документов на транспортное средство (паспорт, свидетельство о регистрации), план салона автомобиля с указанием расстановки сидений до и после переоборудования.

Хочу установить на Hyundai Solaris пневматическую подвеску. Возможна ли сертификация такой переделки?

Пневмоподвеску установить можно, но при этом пневматические упругие элементы должны быть сертифицированы для транспортного средства данного типа. Кроме того, после переделки необходимо провести испытания автомобиля на устойчивость и управляемость.

Собираюсь построить самодельный автомобиль с узлами от поврежденной в результате аварии машины. Какие документы необходимо подготовить для визита в сертификационный центр? В какую сумму обойдется регистрация моего творения?

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Оценить, соответствует ли требованиям безопасности транспортное средство, явля­ющееся результатом индивидуального технического творчества, - процесс долгий и очень дорогой. Он требует проведения большого количества расчетов и испытаний. Процедура оценки соответствия обойдется дороже нового автомобиля.

Подготовил свой УАЗ Патриот к преодолению бездорожья: ­установил колеса большего диаметра, шноркель и лебедку. Нужно ли их сертифицировать?

В соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безо­пасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011, приложение 8, пункт 5.1), транспортное средство должно быть укомплектовано шинами согласно эксплуатационной документации изготовителя этого транспортного средства. Таким образом, установка увеличенных колес на автомобили, выезжающие на дороги общего пользования, недопустима. Шноркель и лебедка, как отдельные компоненты транспортного средства, не подлежат сертификации. Однако их установка должна быть оформлена в установленном порядке как внесение изменений в конструкцию автомобиля.

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Если газобаллонное оборудование было установлено в Нидерландах до выпуска в обращение на территории России, то при оформлении свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, на основании которого выдается российский ПТС, в него должны были внести данные об установке ГБО.

Установил на двигатель Приоры турбонаддув с соответствующими изменениями в системах впуска и выпуска. Могу ли я пройти сертификацию?

Турбонаддув установить можно, но при этом турбокомпрессор должен быть сертифицирован для установки на транспортное средство данного типа. Кроме того, автомобиль обязан пройти испытания для определения мощности и экологического класса, который не должен ухудшиться.

Изобрел новую систему, позво­ляющую использовать штатные ­тормоза в противоугонных целях. Можно ли сертифицировать такое устройство?

Ваше изобретение сначала должно пройти оценку конструктивной допустимости и безопасности. Сперва нужно разобраться в его конструкции, принципе действия, целесообразности применения. Подобные заявки рассматриваются в индивидуальном порядке.

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В фарах должны устанавливаться только такие лампы, на которые она рассчитана (лампы накаливания, галогенные, ксеноновые, светодиодные) и которые указаны в маркировке фар. Использование ламп другого класса или имеющих другие фотометрические характеристики недопустимо. Таким образом, можно заменить только фару в сборе, при этом она должна быть сертифицирована для установки на автомобиль данного типа. Такую замену следует оформлять как внесение изменений в конструкцию автомобиля.

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