Вооружаемся к дачному сезону вместе с Husqvarna

Мужской практичный взгляд на список того, что необходимо иметь под рукой на дачном участке. Мы выбрали топ-5 инструментов, которые станут незаменимой подмогой в стартовавшем сезоне.



1. Бензопила Husqvarna 135 Уже классический выбор любого дачника — верный помощник в хозяйстве и залог вашей эффективной работы в саду. Заготовить дрова, расчистить участок от небольших деревьев, обрезать ветки, раскроить строительный материал — этот пул задач Husqvarna 135 возьмет на себя.



Бензопила легко и быстро заводится и очень удобна в работе благодаря эргономичной конструкции, малому весу и фирменной антивибрационной системе Low Vib®.



Пользователь оценит и качественную «начинку». Двигатель с запатентованной технологией X-Torq® обладает повышенным крутящим моментом и при этом сокращает количество вредных выбросов на 75%, а также снижает потребление топлива до 20%. А система центробежной очистки воздуха Air Injection снижает износ двигателя и увеличивает промежутки между чистками воздушного фильтра. Все это в итоге сэкономит семейный бюджет, пару статей которого можно отдать под еще несколько необходимых в арсенале инструментов.



Рабочий объем цилиндра: 40,9 см3

Мощность: 1,5 кВт/2,0 л.с.

Длина пильной шины: 16” (40 см)

Масса (без режущего оборудования): 4,4 кг

Рекомендованная розничная цена: 12 990 рублей Уже классический выбор любого дачника — верный помощник в хозяйстве и залог вашей эффективной работы в саду. Заготовить дрова, расчистить участок от небольших деревьев, обрезать ветки, раскроить строительный материал — этот пул задач Husqvarna 135 возьмет на себя.Бензопила легко и быстро заводится и очень удобна в работе благодаря эргономичной конструкции, малому весу и фирменной антивибрационной системе Low Vib®.Пользователь оценит и качественную «начинку». Двигатель с запатентованной технологией X-Torq® обладает повышенным крутящим моментом и при этом сокращает количество вредных выбросов на 75%, а также снижает потребление топлива до 20%. А система центробежной очистки воздуха Air Injection снижает износ двигателя и увеличивает промежутки между чистками воздушного фильтра. Все это в итоге сэкономит семейный бюджет, пару статей которого можно отдать под еще несколько необходимых в арсенале инструментов.

Разработанный специально для российского рынка, этот легкий, практичный, маневренный и легко транспортируемый культиватор отлично подходит для подготовки почвы на участках, в том числе и со сложным рельефом.

TF 338 оборудован мощным двигателем Husqvarna объемом 212 см3, а также двумя передними передачами и реверсом. Двигатель имеет конструкцию с алюминиевым корпусом и встроенной чугунной гильзой цилиндра, что позволяет работать с минимальным расходом топлива, сохраняя при этом максимально низкий уровень шума и вибрации.

Благодаря широкому спектру аксессуаров вы можете легко выполнять различные виды садовых работ. Модель поставляется с пневмоколесами, но дооснащается комплектом металлических колес, плугами для распахивания земли, окучивания грядок или выкапывания картофеля, а также комплектом глубокорыхлителей.

Рабочий объем цилиндра: 212 см3

Максимальная мощность (при 3600 об/мин): 5,6 кВт/7,5 л.с.

Фрезы: 8 штук диаметром 360 мм

Рабочая глубина: 30 см

Масса: 93 кг

Рекомендованная розничная цена: 37 990 рублей

Легендарная и самая популярная бензиновая травокосилка Husqvarna в России. Эта мощная легкая модель весом всего 5 кг отлично подойдет для стрижки травы и кустарников на садовом участке.

Система Smart Start® обеспечивает быстрый легкий запуск, а инновационный экологичный двигатель E-tech II мощностью 0,8 кВт — высокую производительность. Для удобства пользователей травокосилка оборудована выключателем зажигания с автовозвратом. Husqvarna 128R имеет богатую базовую комплектацию:

полуавтоматическая триммерная головка (Tap-n-Go) с кордом

металлический 4-лопастной нож для высокой и жесткой растительности, способный косить траву в валок

удобная ременная оснастка на два плеча для более комфортного кошения

защитный кожух для безопасной работы.

Рабочий объем цилиндра: 28 см3

Мощность: 0,8 кВт/1,1 л.с.

Велосипедные рукоятки

Масса (без режущего оборудования): 5,0 кг

Рекомендованная розничная цена: 13 490 рублей

Эта новинка 2017 года — удобная, простая в использовании самоходная газонокосилка с травосборником и декой из композитного материала.

Модель оснащена современным мощным двигателем с системой автоматической подготовки к запуску (Auto Chock), который отличается низким уровнем шума и вибрации.

Регулировка высоты стрижки — центральная: 6 позиций в диапазоне 25–70 мм. Рукоятки имеют мягкие накладки и эргономичную форму, позволяющую включать-выключать функциональные рычаги управления одной рукой.

Рукоятки регулируемые и обеспечивают компактность газонокосилки в сложенном виде при хранении и транспортировке.

Газонокосилка сочетает два типа работы: кошение со сбором травы в травосборник (из специальной ткани, блокирующей пылеобразование) и выброс скошенной травы назад. Однако модель можно дооснастить специальным комплектом BioClip® для работы в режиме мульчирования, когда скошенная трава многократно измельчается до состояния мульчи. Эта мульча не требует уборки, остается на газоне и, быстро перегнивая, превращается в естественное удобрение для газона.

Двигатель: Briggs & Stratton 650EXI, 163 см3

Система движения: самоходная, одна скорость. Привод на задние колеса

Рабочая ширина: 53 см

Режимы стрижки: сбор в травосборник/выброс назад

Масса: 32 кг

Рекомендованная розничная цена: 39 990 рублей

Идеальный инструмент для формования кустов или подравнивания живой изгороди на дачном участке. Работающие тихо, они радуют своих пользователей и их ближайших соседей.

Бензоножницы оснащены системой SmartStart®, которая обеспечивает легкий запуск двигателя и снижает сопротивление шнура стартера на 40%. Они имеют встроенную фирменную антивибрационную систему LowVib®, которая эффективно поглощает вибрацию и уменьшает нагрузку на кисти и предплечья пользователя. Задняя рукоятка ножниц регулируется для облегчения подрезки боковых и верхних частей живой изгороди, а длинное режущее полотно обеспечивает доступ к удаленным местам.

Рабочий объем цилиндра: 21,7 см3

Мощность: 0,6 кВт/0,8 л.с

Длина ножей: 59 см

Вес: 4.9 кг

Рекомендованная розничная цена: 14 990 рублей



