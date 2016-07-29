Новый Suzuki Swift: когда в Россию?

Хэтчбек Suzuki Swift предыдущей генерации у нас не прижился: его карьеру подкосили скачки валютного курса. Однако модель пятого поколения очень близка к выходу на российский рынок. Ну что, прикинем шансы новичка?

Suzuki Swift

Птичку жалко

Одна маленькая, но очень гордая птичка полетела к солнцу. И обожглась. Suzuki Swift, или «стриж» в переводе, не поставляется к нам с мая 2015 года. Солнечный удар кризиса и скачки валютного курса опалили ему крылья на взлете. А у нишевой машинки яркости и харизмы было хоть отбавляй, пусть она и не делала кассу фирме Suzuki. И вот сейчас российское представительство вновь строит планы по выводу компактного хэтчбека (уже пятого поколения) на наш рынок.

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Теперь гордая птичка совсем другая. Колесная база Свифта выросла на 20 мм, и это прибавило 10 мм пространства задним пассажирам. Почти ничего, но всё же. Машина похудела на 120 кг, и сейчас снаряженная масса даже самого тяжелого полноприводного Свифта меньше тонны. Это позитивно сказалось на расходе топлива, динамике и управляемости.

А как приятен этот «стриж» внешне! Под солнцем в Монте-Карло я задираю одного из местных на Ferrari: алый цвет Свифта круче!

Маловато будет!

В месте, где концентрация миллионеров зашкаливает, остро чувствуется экономия на мелочах. К сожалению, типичная для «японцев». Автоматический стеклоподъемник — только у водителя, интерьерный пластик простоват, а «персонализация» салона вовсе не предусмотрена. Вспомните Fiat 500, Opel Adam, Peugeot 208 и Mini — для них производители предлагают множество наклеек на кузов, цветных вставочек в интерьер и прочих «рюшечек». Компактному стильному «малышу» всё это нужно как воздух. Для сидений тоже неплохо бы предложить несколько цветовых вариантов обивки. Безусловно, серая ткань практичнее, но в данном случае ее минус именно в цвете.

Управление мультимедиасистемой сосредоточено на 7-дюймовом сенсорном дисплее, знакомом по кроссоверам Vitara и SX4. Климат-контроль исключительно однозонный.

Приборы красивы и информативны. На 4,2‑дюймовый экран выводятся подробные данные о расходе топлива, графики ускорений и торможений.

А вот на чем экономить не стали, так это на электронике. Появились системы автоторможения, распознавания разметки и пешеходов, активный круиз-контроль. В основе систем — камера и лидар в верхней части лобового стекла и радар за решеткой радиатора.

Центральную консоль повернули к водителю на пять градусов, и этот легкий жест задал настроение. Семидюймовый сенсорный экран, на котором сосредоточено управление мультимедиакомплексом, знакόм по обновленному SX4 (ЗР, 2016, № 9). Есть поддержка Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink.

Колодцы, в которые утоплены приборы, украсили бы любой спорткар. На цветной экран между ними можно вывести график разгонов и торможений, «картинку» продольных и боковых ускорений и прочую «гоночную телеметрию».

У сидений удачный профиль и развитая боковая поддержка. Регулировки — исключительно механические.

Расправь крылья

Полноприводную версию добыть не удалось. Не беда — такой Swift бывает только с 5-ступенчатой механикой, а наши покупатели стильных компактов больше ценят автоматические коробки. Я сел в переднеприводный Swift с 112‑сильным «турбосердцем» К10 С DICT и 6-ступенчатым автоматом Aisin.

На светофорах у «сердца» диагностирую аритмию: вибрации на холостых оборотах ощутимы. И это понятно, цилиндров‑то три. При всем при том машина тихая — шумоизоляционных матов не пожалели.

На серпантине турбомоторчик резво разгоняет Swift, превращая его в сгусток драйверских ощущений. Ничего, что у автомата нет спортрежима, - передачи можно переключать вручную, и на серпантине это лучший вариант, чтобы всегда контролировать тягу.

Архитектура подвески всё та же (стойки McPherson спереди и торсионная балка сзади), но без перенастройки не обошлось. И если прежний Swift хорошо держал дорогу, то новый вовсе становится продолжением твоих рук и пишет траекторию словно гоночный карт. Но и комфорт — «картинговый».

Багажник стал вместительнее на четверть: 265 литров «под шторкой». Максимальный объем — 947 литров.

Даже на дорогах Французской Ривьеры чувствуешь каждый шовчик асфальта. Пробоев нет, но полное ощущение, что оседлал спорткар. Для наших «направлений» подвеску не мешало бы сделать мягче. А вот идеальные тормоза могут послужить примером для многих производителей — точны и понятны буквально с первого касания педали.

А как ведет себя Swift с атмосферным четырехцилиндровым мотором К12С мощностью 90 сил в паре с вариатором Jatco? Недурно! Если, нажав кнопку Sport, чуть пришпорить двигатель, такой Swift почти не будет отставать от турбо-«зажигалки». Причем «стрижа» уже не бьет озноб на холостых оборотах, и топливный аппетит заметно скромнее: 5,6 литра на сотню против десяти. А по части шасси паритет: атмосферная машина отлично держит прямую и глотает повороты, как стриж комаров.

Swift азартно проходит повороты и отлично держит прямую. Характер — как у карта!

Чтобы не как у всех

Когда начнутся продажи — вопрос. Потому и цены неизвестны. Ясно лишь, что Свифты повезут к нам из Японии, значит прайс будет зависеть от валютного курса.

Можно любить Swift или недолюбливать, но очевидно, что покупать его будут, прежде всего, из желания выделиться. Он не такой, как все, - во всяком случае внешне. И уже один этот факт позволяет говорить о том, что основной целевой аудиторией станут женщины. Я же буду ждать «стрижа» по другой причине: хочется вновь ощутить щекочущее чувство управляемого полета на виражах — и сравнить с Mini.

И управляется превосходно, и внешне притягателен Подвеска не для плохих дорог, багажник не для больших вещей

МЯГКИЙ ПОДХОД

Suzuki Swift создан на платформе Heartect. На ней же построены дебютировавший в 2015 году Suzuki Baleno и «хэтчбекокроссовер» Ignis нового поколения. В силовой структуре кузова Свифта увеличена доля высокопрочных сталей. Из них изго­товлены дверные стойки, поперечины пола и пороги. Это позволило сделать кузов на 10% жестче и сбросить 120 кг снаряженной массы (на облегчение сыграл и топливный бак, объем которого ­уменьшили с 42 до 37 литров). Появилась гибридная версия Smart Hybrid Vehicle, или «мягкий гибрид», как его еще называют японцы. Бензиновый 90‑сильный мотор, вариатор и стартер-генератор мощностью 2,3 кВт, который во время торможения подзаряжает небольшую литий-ионную батарею под сиденьем водителя, а при ускорениях помогает бензиновому двигателю. Бензиновый мотор и стартер-генератор могут совместно работать до 30 секунд. По словам японцев, в городе ­«мягкий гибрид» экономит до 20% топлива.

Suzuki Swift 1.0 Suzuki Swift 1.2 Suzuki Swift 1.2 AWD Длина / ширина / высота / база 3840 / 1735 / 1495 / 2450 мм 3840 / 1735 / 1495 / 2450 мм 3840 / 1735 / 1520 / 2450 мм Объем багажника (VDA) 265 л Снаряженная / полная масса 945 / 1380 кг 925 / 1365 кг 970 / 1405 кг Двигатель бензиновый, P3, 12 клапанов, 998 см³; 82 кВт / 112 л.с. при 5500 об/мин; 160 Н·м при 1500–4500 об/мин бензиновый, P4, 16 клапанов, 1242 см³; 66 кВт / 90 л.с. при 6000 об/мин; 120 Н·м при 4400 об/мин бензиновый, P4, 16 клапанов, 1242 см³; 66 кВт / 90 л.с. при 6000 об/мин; 120 Н·м при 4400 об/мин Максимальная скорость 190 км/ч 175 км/ч 170 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 37 л АИ-95 / 37 л АИ-95 / 37 л Расход топлива: смешанный цикл 5,0 л / 100 км 4,6 л / 100 км 4,9 л / 100 км Трансмиссия передний привод; А6 передний привод; CVT полный привод; М5

Фото: Suzuki