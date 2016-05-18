Как собирают кроссоверы в Китае

В рамках поездки на Шанхайский автосалон мы заглянули на один из четырех заводов, на котором китайская марка Haval, крупнейший производитель внедорожников на местном рынке, собирает свои кроссоверы и SUV.

Мы много рассказывали о Шанхайском автосалоне, о представленных на нем новинках и даже не преминули выложить фото девушек, которые работали на стендах выставки. Но совсем упустили жизнь, кипевшую за стенами Национального центра выставок и конгрессов Шанхая. А ведь там было на что поглазеть. Главная цель представленной ниже галереи — показать то, что китайцы не просто заимствуют извне все лучшее и передовое, они в значительной степени пропускают это через свои потребности и реалии, прежде чем внедрить в обиход.

Как собирают кроссоверы в Китае

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Впрочем, целью этой публикации было рассказать о том, как собираются кроссоверы «Made in China». Сделаем это на примере самого успешного местного производителя, лидера сегмента SUV — марки Haval. Возможно, после нашего экскурса по предприятию в Сюйшуе станет понятна причина лидерства.

Материнская Great Wall Motor, владеющая маркой Haval, — крупнейшая в КНР корпорация по производству внедорожников и кроссоверов с общей стоимостью активов на конец прошлого года в размере 92 млрд юаней (760 млрд руб.). Помимо одноименной марки в нее входят еще два бренда — Haval и WEY (всего в составе Great Wall Motor более 50 дочерних компаний общей численностью сотрудников около 70 тысяч человек). Их модели производятся на четырех принадлежащих корпорации заводах — в Тяньцзине, Сюйшуе и двух в Баодине. Причем благодаря инвестициям в НИОКР китайцы сами разрабатывают и производят моторы, трансмиссии и прочие агрегаты.

Лозунг на конвейере гласит: «Сначала совершенствование, затем производство».
Лозунг на конвейере гласит: «Сначала совершенствование, затем производство».

Что же представляет собой производственная база в Сюйшуе, куда мы приехали с визитом? Общая площадь предприятия равна 13 кв. км. Помимо пяти промзон, позволяющих собирать до миллиона автомобилей Haval H8, H9, Н2 и других моделей, на ней расположились комплексный испытательный полигон, зона хранения комплектующих и жилой район. Там и живут рабочие предприятия. По соседству с конвейером — научно-исследовательский центр, в котором они занимаются разработкой и доведением до ума узлов и агрегатов. В нем же находится музей. Что? У марки, которой всего-то четыре года от роду?! Представители марки, видя замешательство на лицах, гордо парируют: «У нас амбиции стать мировым производителем».

Чтобы экскурсия не растянулась на целый день, нам предложили воспользоваться гидом и электрокаром с несколькими прицепленными вагончиками. Правда, тут же строго-настрого предупредили, что снимать на заводе нельзя (этим и объясняется не столь внушительное число фото с конвейера). Но мы-то, журналисты, народ тертый: киваем и знай себе щелкаем затвором. Привет китайским засланцам с европейских мотор-шоу, где они действуют аналогичным образом.

В цехе штамповки установлено 18 прессов весом от 640 до 2400 тонн. Их производительность — 12 деталей в минуту.
В цехе штамповки установлено 18 прессов весом от 640 до 2400 тонн. Их производительность — 12 деталей в минуту.

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Переступая через порог, ожидаю встретить грохот пресс-машин и шипение гидравлики. Но всюду тишина. Ручная сборка? Отнюдь. Просто к нашему приезду руководство приняло решение остановить конвейер. Кругом ни души! В обычное время в том же цехе штамповки каждую минуту отпрессовывалось бы по 12 деталей в минуту. Но и при этом шума куда меньше, чем на иных предприятиях. Дело в том, что в Сюйшуе используются бесшумные ленточные конвейеры Bosch с зубчатыми цепями и ножничные подъемники, заметно снижающие производственные децибелы. На площади, эквивалентной почти трем с половиной футбольным полям, — четыре полностью автоматизированных линии. Закрытое производство на них гарантирует качество штамповки, снижает шум и обеспечивает безопасность рабочих, объясняет экскурсовод.

В целом, на этапе штамповки все вполне в духе иных европейских автозаводов. Кругом чистенько, все строго упорядочено, разве что китайские иероглифы малоинформативны для нашего глаза и сбивают с толку. Что заинтересовало, так это двойная проверка и оптическая система центровки с сервоприводом для измерения толщины и точного расположения деталей — это обеспечивает сохранность пресс-форм. Сменить их не составляет большого труда: одно нажатие кнопки — и за четыре минуты у вас уже новая конфигурация! И все автоматизировано донельзя. К примеру, с обеих сторон главной кузовной линии автопогрузчики деталей — с ними рабочим потеть приходится гораздо меньше, да и человеческий фактор исключается.

Линия сборки шасси. Манипуляторы производства немецкого концерна Siemens вращаются на 90 градусов влево и вправо, что позволяет снизить нагрузку на рабочих и обеспечить безопасность производственного процесса. Да и транспортеры имеют регулировку по высоте для сборки разных моделей.
Линия сборки шасси. Манипуляторы производства немецкого концерна Siemens вращаются на 90 градусов влево и вправо, что позволяет снизить нагрузку на рабочих и обеспечить безопасность производственного процесса. Да и транспортеры имеют регулировку по высоте для сборки разных моделей.

В сварочном цехе в Сюйшуе — между прочим, самом передовом по уровню автоматизации в Great Wall Motor — одновременно кипит работа над кузовами пяти различных моделей. Цех оборудован 526 роботами ABB (как у европейцев!), которые не только сочленяют детали, но и продвигают их дальше по цепочке. Из них 11 роботов сваривают крышу, 45 — боковины, 110 — двери, 126 — днища, а еще 146 трудятся на главной линии. И да, все кузовы оцинкованы.

Едем дальше и понимаем, что в большой стране все с размахом. Это мы плавно добрались до сборочного цеха — 6,8 гектара, только вдумайтесь! Если этой цифры мало, добавим, что на трех главных линях (интерьера, шасси и финальной сборки), еще трех вспомогательных и шести транспортировочных производится 52 операции в час. И снова оборудование сплошь европейских брендов. К примеру, пневмоинструмент и динамометрические ключи заменены на электроинструменты от Bosch — опять для повышения качества сборки. К примеру, данные о моменте затяжки деталей интерьера каждого (!) автомобиля записываются в электронный архив, где хранятся десять лет. Надо ли говорить, что рабочий при этом десять раз подумает, прежде чем допустить ошибку? Впрочем, местных тут не только шугают, но и поощряют. Скажем, на заводе введена премия «Линия без дефекта» — программа мотивации сотрудников, которая позволяет повысить качество командной работы. Хотя, конечно, не обходится и без проблем. В этом случае срабатывает система оповещения «Аньдун», ее сирена и световая индикация мигом направляют ответственного менеджера на проблемный участок.

После сборки автомобили Haval отправляются на тестовый полигон для заключительной инспекции.
После сборки автомобили Haval отправляются на тестовый полигон для заключительной инспекции.

На финальной сборке стенд проверки схода-развала с 3D-лазером, который заметно сокращает время инспекции, а также динамометрический стенд для проверки тормозной системы, мощности автомобиля и других характеристик. Если все в норме, готовые машины отправляются на полигон для проверки системы ABS, блокировки дифференциала и полного привода. Если и тут проблем не выявлено, товарные машины уходят на склад, а оттуда — на рынки разных стран.

Как собирают кроссоверы в Китае
Как собирают кроссоверы в Китае
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Комментарии (1)

Мдя уж, как говорится почувствуйте разницу сравнив с отечественным крупнейшим производителем внедорожников...

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