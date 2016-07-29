Как влияет температура асфальта на сцепные свойства шин? Чтобы дать исчерпывающий ответ, эксперты журнала «За рулем» протестировали более десятка моделей зимних и летних шин и на основании испытаний подготовили рекомендации по их использованию в зависимости от температуры воздуха и асфальта.

В отличие от большинства наших шинных тестов, этот — не сравнительный, а исследовательский. Задача — разобраться в поведении шин при разных температурах. Все полученные результаты справедливы только для того покрытия, на котором проведены испытания, - это крупнозернистый асфальт с высоким коэффициентом сцепления (около 0,8).

Строим планы

Для испытаний мы подобрали девять комплектов летних шин размерностью 205/55 R16. В качестве величины, характеризующей сцепные свойства покрышек, будем использовать тормозной путь.

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Идея такова. Испытания начнем в самые жаркие дни, когда воздух прогревается до 30 ºС. Затем нужно поймать снижение температуры, повторяя замеры с интервалом 10–15º по убывающей — вплоть до +5…+7 ºС. Именно такую среднесуточную температуру (+6 ºС) шинные производители называют переходной , когда осенью нужно переходить с летних шин на зимние, а весной — соответственно, наоборот.

Кроме того, необходимо подключить к сравнению три зимние фрикционные шины, чтобы сравнить с летними. Но их будем испытывать при температуре не выше +10…+15 ºС, чтобы не стереть в жару до корда.

Осенью можно прихватить морозные дни, когда воздух и асфальт имеют отрицательную температуру. Главное — чтобы асфальт был сухим, а погодные условия исключали появление на нем влаги либо льда.

Будем искать ответ на вопрос: действительно ли столь велико и так ли опасно увеличение тормозного пути при падении температуры воздуха и, соответственно, асфальта, как это утверждают шинные производители?

Наши помощники во время теста: комплекс VBOX Racelogic, который использовался для измерения скорости автомобиля и тормозного пути (на основе данных GPS), и инфракрасный ручной термометр Optris MS — для определения температуры асфальта.

Подопытные

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В основной состав сборной включили победителей наших тестов — Pirelli Cinturato P7 Blue (2015 год) и Nokian Hakka Green 2 ( 2016 год ). Добавили топовые Continental ContiPremiumContact 5 и новинку быстро прогрессирующей компании Hankook — летние шины Ventus Prime 3. Средний ценовой сегмент представляют Toyo Proxes CF2 и Nitto NT830 японского производства. В противовес топовым шинам взяли недорогие белорусские покрышки Belshina Artmotion Bel‑263, отечественные Cordiant Sport 3 и китайские Triangle Sportex TSH11.

Основу «зимней» команды составили фрикционки «скандинавского» направления — это победители наших прошлых тестов Continental ContiVikingContact 6 и Nokian Hakkapeliitta R2. Эту «мягкую» пару разбавили более жесткие шины Nokian WR D2, ориентированные на теплые восточноевропейские зимы.

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Тормози!

Испытания проводили на полигоне АВТОВАЗа в Самарской области летом и осенью 2016 года на хэтчбеке Volkswagen Golf.

Чтобы не стереть протектор многократными торможениями (даже при работе АБС резина изнашивается довольно интенсивно), скорость начала торможения для летних шин на сухом асфальте мы снизили с наших стандартных 100 км/ч до 80 км/ч.

Все испытания проводили на одном и том же участке дороги, на одном и том же автомобиле и с одной и той же «ногой», то есть водителем. Тормозную «дорожку» перед каждым температурным блоком замеров зачищали двадцатикратным торможением на незачетных шинах. На испытываемых покрышках в каждом блоке замеров тормозили по шесть раз, не забывая в промежутках остужать тормоза.

Итоговые графики для каждой шины построили по фактическим значениям температуры асфальта в момент проведения замеров — для пущей точности.

Зависимость тормозного пути от температуры асфальта

Испытания при температурах +25…+30 ºС мы вынужденно пропустили по причине резкого похолодания. Линии, соединяющие точки замеров на графике, условны, так как достоверные данные мы имеем лишь в этих точках.

На сковородке

Первые замеры начали в конце июля прошлого года, когда воздух прогревался до 30–35º. Легкая дымка на небе не давала асфальту раскалиться до пятидесяти. Температурный диапазон покрытия составлял от 41 до 48º: яичницу не зажаришь, но разогреть — запросто!

Среднее значение тормозного пути — 26,5 метра. Разброс результатов среди девяти участников составил 3,5 метра, или 13,2%. Примечательно, что результаты скучковались в три довольно плотные группы. Трое лидеров — Continental, Pirelli и Hankook — показали результат от 24,8 до 25,5 метра. Почти на метр отстала от них «средняя» группа из четырех шин: от 26,4 до 27,2 метра. И еще столько же проиграли замыкающие — Belshina и Nitto с результатами 28,0 и 28,3 метра.

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Комфортно

Жара затянулась более чем на полмесяца, а затем резко похолодало, потому следующие замеры мы вынужденно проводили при температуре воздуха от +12,5 до +14,5 ºС.

Зато благодаря плотной облачности температура асфальта стала более стабильной: +17…+18 ºС. К сожалению, мы перескочили через температурную точку асфальта +30 ºС, но полигон под открытым небом — это не климатическая камера, желаемую температуру воздуха не выставишь.

На сей раз результаты легли плотнее. Среднее значение тормозного пути сократилось до 25,5 метра, а разброс результатов уменьшился до 2,5 метра, что составляет 9,3%. Первая тройка осталась неизменной, но внутри нее произошла перестановка: лидирующие шины Continental улучшили свой результат на 0,6 метра, а Hankook, отыграв один метр, вытеснил со второго места Pirelli.

К вечеру температура асфальта и воздуха снижалась, но не критически. И мы вводили в игру дополнительный состав — зимние шины.

Их результаты, как и ожидалось, слабее, чем у летних. Для остановки с 80 км/ч «европейкам» потребовалась дистанция 29,1 м, а «скандинавкам» — 30,4 м. Первые проиграли «лету» почти 3,5 метра, или 14,1%, вторые — аж 5 метров, или 19,2%.

Если весной среднесуточная температура асфальта положительная, а дневная превышает +5 ⁰С, это сигнал, что пора переобуваться в летние шины.

Свежо

Следующая температурная точка — пограничная. Первые замеры по холодку проводили на зимних шинах. Температура воздуха колебалась от двух до трех градусов тепла, практически такая же была и у асфальта: +2,2…+3,2 ºС.

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«Европейским» зимним шинам Nokian WR D2 для торможения потребовалось 28,1 метра (на метр меньше, чем при более теплой погоде), а «скандинавкам» — 29 метров (почти на полтора метра лучше).

Пока дошел черед до летних шин, солнышко поднялось и прогрело воздух до +3,5…+6,0 ºС. Асфальт нагрелся чуть сильнее — до +3,8…+8,4 ºС. Среднее значение тормозного пути летних шин практически не изменилось по сравнению с предыдущими замерами: 25,6 метра. Зато результаты легли еще кучнее — разброс уменьшился до 2,2 метра, или 8,6%.

Continental отыграл еще 0,1 метра и продолжил лидировать с ощутимым отрывом (один метр) от ближайшего соперника. Его примеру последовали еще три конкурсанта, улучшив свои показатели, - Belshina, Cordiant и Nitto. У всех тормозной путь сократился на 0,6 метра. Toyo «осталась при своих», сохранив сцепные свойства неизменными. На остальных шинах тормозной путь Гольфа увеличился — на Nokian, Pirelli, Triangle на 0,3–0,4 метра, а на Ханкуке аж на 1,3 метра.

Каков промежуточный вывод? Зимние шины оказались чувствительны к охлаждению асфальта до собственных «предельно рекомендованных» температур — войдя в комфортную для себя температурную зону, они сократили тормозной путь на метр-полтора. И теперь зимние «европейки» проигрывают летним шинам лишь 2,5 метра (разница составляет 9,8%), а «скандинавки» — на метр больше (13,3%).

Морозно

Летний этап испытаний завершен. Теперь проверяем, насколько ухудшается сцепление летних шин в мороз. Ловим сухой морозный день, когда термометр показывает устойчивый минус. Естественно, на асфальте не должно быть и намека на лед.

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Как и в предыдущий раз, пропускаем вперед зимние шины. Им досталась температура воздуха —7,5…-8,5 ºС, а температура асфальта колебалась от —7,3 до —9,7 ºС. Результаты удивили тем, что они практически не отличаются (отклонения — всего от 0,1 до 0,4 м) от предыдущих, полученных при небольшом плюсе.

Летним шинам довелось тормозить при температуре воздуха от —4 до —6,5 ºС, той же температуры был и асфальт. Среднее значение тормозного пути выросло в среднем на метр — до 26,5 метра. А разброс результатов составил 2,6 метра, или 9,8%, - чуть больше, чем при теплой погоде.

Тормозной путь на Conti хоть и вырос на 0,7 метра, но эти шины по-прежнему на первом месте. На второе место выкатились шины Nitto, а Hankook вернул себе третью позицию.

Разрыв между летними и зимними шинами сократился еще заметнее (на целый метр), причем исключительно за счет ухудшения сцепных свойств летних покрышек. Разница «лета» с зимними «европейками» составила всего 6,4%, а со «скандинавками» — 9,8%.

Таблицы с результатами испытаний и наши рекомендации вы найдете на второй странице публикации.