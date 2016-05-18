Skoda Rapid: новый или обновленный?

2018 Skoda RapidSkoda Rapid 2018 модельного года внешне почти не отличается от дореформенной машины
Для чехов Rapid стал настоящим подарком — благодаря его появлению объем годового выпуска компании Skoda превысил миллионную отметку и продолжает расти. Может, поэтому модернизация, которой подвергся Рапид, несмотря на пятилетний возраст модели, оказалась довольно-таки поверхностной? Я совершенно не иронизирую по этому поводу. Даже хорошо, что дизайн обновился едва-едва. Вспоминая «четырехглазую» рестайлинговую Октавию, начинаешь ценить умеренность и консервативность. Да, изменения есть, но они настолько деликатны, что неподготовленный человек их вряд ли заметит.
2018 Skoda RapidГоловная оптика получила биксеноновую начинку, но это — недешевая опция.
Итак, в переднем бампере появились новые противотуманки. Причем новые не только по форме, но и по содержанию — они светодиодные. Диодными стали и ходовые огни в головных фарах. Кроме того, в дорогих модификациях оптика обзавелась биксеноновой начинкой и функцией автоматического переключения с дальнего света на ближний. Боковые поворотники переселились с передних крыльев на наружные зеркала, а задние фонари получили все те же светодиоды.
2018 Skoda RapidRapid — единственный лифтбек в своем сегменте. И это его важнейшее конкурентное преимущество.
Открываю багажник — тут все по-прежнему. Rapid как был, так и остался чемпионом в сегменте по его объему: 550 литров! Чемодан и дорожная сумка в нем попросту потерялись.
Прежде чем сесть за руль, ныряю на второй ряд — убедиться в наличии на центральном туннеле пары силовых USB-разъемов (опция), которыми разжился модернизированный Rapid. Правда, эти разъемы нельзя совместить с обогревом заднего дивана — либо то, либо другое. Или вообще ничего. Странная логика. Зато просторно. Места вдосталь как вдоль, так и поперек. По сравнению с Рапидом Lada Vesta, Hyundai Solaris и соплатформенный Volkswagen Polo в проигрыше.
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2018 Skoda RapidЛюк в спинке заднего сиденья позволяет без проблем перевозить дальномеры.
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2018 Skoda RapidУголками на липучках можно выделить в багажном пространстве «суверенную территорию».
Перебираюсь на водительское место и обескураженно осматриваюсь: чехи утверждали, что внесли множество изменений в салоне, но я не вижу никаких новшеств! Да, здесь другой блок управления климат-контролем (он, как и прежде, однозонный), переоформленные дефлекторы, измененные декоративные накладки на дверях. Но проблема в том, что всего этого попросту не замечаешь. Такое ощущение, что перед дизайнерами стояла задача провести обновление, ничего не меняя.
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2018 Skoda RapidПо простору на втором ряду Rapid — фаворит В-сегмента.
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2018 Skoda RapidДля задних пассажиров теперь предлагается пара USB-разъемов, позволяющих заряжать гаджеты.
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2018 Skoda RapidНа дверях обновились декоративные накладки и ручки. Совсем другое дело!
Я бы на месте разработчиков сконцентрировался не на этих микропеременах (все равно их никто не заметит), а на том, чтобы выветрить из интерьера дух бюджетности. Неужели трудно внедрить подсветку в козырьки, а потолочные ручки снабдить микролифтами? Руль красив и обшит кожей, но швы слишком грубые, пальцам некомфортно. Да и телефон пристроить негде.
Зато по части оснащения прогресс еще как заметен. Неопытные водители оценят появление переднего парктроника. Всем без исключения придется по вкусу флагманская мультимедиасистема, диагональ экрана которой увеличился до 8 дюймов. Кроме того, она теперь поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto — в век смартфонов без этого никак. В Европе владельцы обновленных Рапидов получат точку доступа в интернет, но наши машины ее не получат. Не будет у нас и адаптивного круиз-контроля и системы автоматического торможения перед препятствием.
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2018 Skoda RapidЧехи умудрились изменить салон таким образом, что новшества можно заметить лишь имея перед собой картинку старого интерьера.
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2018 Skoda RapidНовая мультимедиасистема позволяет «зеркалить» рабочий стол своего смартфона.
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2018 Skoda RapidПередний парктроник — еще одно приобретение рестайлингового Рапида.
Проблемы выбора тестовой машины передо мной не стояло — я попросил ключи от 1,4-литровой 125-сильной турбоверсии. Остальные модификации меня не интересовали — они у нас не представлены. Ну что сказать — едет такой Rapid бойко, оправдывая свое название (в переводе с английского — быстрый, скоростной). Мотор уверенно тянет в широком диапазоне оборотов, а 7-ступенчатый робот DSG c двумя сцеплениями, похоже, научили-таки переключаться без дерготни. Слаженный силовой агрегат.
А вот шасси оставило двоякое впечатление. По магистрали Rapid несется собранно, словно снайперская пуля. И в поворотах не тушуется — охотно встает на дугу и споро реагирует на нажатия педали акселератора. Жаль, подвеска чрезмерно жесткая. Даже на отличном немецком асфальте Skoda находит неровности, озадачивая тем самым экипаж. Cоплатформенный Volkswagen Polo на ходу комфортнее.
«Трясет? — удивляются шкодовские инженеры. — Мы считаем, что плавность хода находится в допустимой зоне». Лукавят. Но понять их можно. С учетом большей массы Рапида относительно того же Polo, а также удлиненной колесной базы пришлось сделать подвеску чуть жестче.
Тестовый круг закончился быстро. Меня просят освободить машину. Не желаешь опробовать базовую версию 1.0 TSI? Почему бы и нет!
Трехцилиндровый мотор оживает, наполняя салон гулом и вибрациями. Потом обороты стихли, но тремор на кресле все равно ощущается. Для бензиновой машины — нонсенс. Выезд с парковки направлен в гору, поэтому отдаю должное системе Hill Hold Control, препятствующей откату назад во время старта. Поехали! Впрочем, это громко сказано. Скорее — покатили. Динамика чахлая. Машина набирает ход подчеркнуто неохотно. Словно это не Рапид, а рахит. Не езда, а мучение. И ладно бы эти жертвы оправдывались высокой топливной экономичностью, так ведь нет. Мал мотор, да прожорлив: на сто верст пути кушает почти восемь литров. Работает он на пределе, отсюда и такой аппетит.
2018 Skoda RapidПодвеска Рапида чрезмерно жесткая — трясет даже на несерьезных с виду неровностях.
В салоны российских дилеров Rapid поступит в июле. Цены уже объявлены. Базовая модификация Entry и следующая за ней Active слегка подорожали. А вот оставшиеся три исполнения (Ambition, Style и Monte Carlo) стали немного доступнее.
Кстати, если вы не гонитесь за обновками, то у вас есть шанс купить дорестайлинговый Rapid со скидкой — в ожидании обновленных машин дилеры охотно идут на уступки.
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2018 Skoda RapidЭто у нас Rapid предлагается исключительно в двухобъемном кузове. На зарубежных рынках он доступен и в варианте Spaceback. Только пусть вас не обманывает это название — на самом деле речь идет не об универсале, а о более компактном хэтчбеке. Здесь же «грузовое» имя применено для красного словца.
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2018 Skoda RapidСами чехи тоже не прочь использовать бейджинжиниринг. Правда, не в Европе, а в Индии. Там выпускается Rapid, представляющий собой перелицованный седан Volkswagen Polo. Причем дебютировала эта машина еще до премьеры европейского Рапида — в 2011 году.
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2018 Skoda RapidЕсть у Рапида и испанский собрат — SEAT Toledo. По сути, перед нами продукт бейджинжиниринга. Это тот же самый Rapid, только с сеатовскими шильдиками и слегка измененной передней частью.
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Skoda Rapid 1.0 TSI
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Skoda Rapid 1.0 TSI
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Skoda Rapid 1.0 TSI
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Skoda Rapid 1.4 TSI
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Длина / ширина / высота / база 4483 / 1706 / 1461 / 2602 мм
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Объем багажника (VDA) 550–1490 л
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Снаряженная масса
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1140 кг
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1190 кг
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1209 кг
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1236 кг
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Двигатель
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бензиновый, Р3 / 12, 999 см³, 70 кВт / 95 л.с. при 5000–5500 об/мин, 160 Н·м при 1500-
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бензиновый, Р3 / 12, 999 см³, 81 кВт / 110 л.с. при 4000–5500 об/мин, 200 Н·м при 2000–3500 об/мин
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бензиновый, Р3 / 12, 999 см³, 81 кВт / 110 л.с. при 4000–5500 об/мин, 200 Н·м при 2000–3500 об/мин
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бензиновый, Р4 / 16, 1395 см³, 92 кВт / 125 л.с. при 5000–6000 об/мин, 200 Н·м при 1400–4000 об/мин
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Время разгона 0–100 км/ч
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11,0 с
|
9,8 с
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11,3 с
|
9,0 c
|
Максимальная скорость
|
187 км/ч
|
200 км/ч
|
189 км/ч
|
208 км/ч
|
Топливо / запас топлива АИ-95 / 55 л
|
Средний расход топлива
|
4,4 л/100 км
|
4,5 л/100 км
|
4,5 л/100 км
|
4,8 л/100 км
|
Трансмиссия
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передний привод, М5
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передний привод, М6
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передний привод, Р7
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передний привод, Р7
Фото: Юрий Тимкин и Skoda