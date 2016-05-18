Skoda Rapid: новый или обновленный?

Чешская компания в этом году развила на удивление бурную деятельность. Новый Karoq, модернизированная Octavia, начало продаж Kodiaq — неплохо, правда? Но этим шкодовцы решили не ограничиваться и выкатили обновленный Rapid. И мы поездили на нем первыми.

2018 Skoda Rapid Skoda Rapid 2018 модельного года внешне почти не отличается от дореформенной машины

Для чехов Rapid стал настоящим подарком — благодаря его появлению объем годового выпуска компании Skoda превысил миллионную отметку и продолжает расти. Может, поэтому модернизация, которой подвергся Рапид, несмотря на пятилетний возраст модели, оказалась довольно-таки поверхностной? Я совершенно не иронизирую по этому поводу. Даже хорошо, что дизайн обновился едва-едва. Вспоминая «четырехглазую» рестайлинговую Октавию, начинаешь ценить умеренность и консервативность. Да, изменения есть, но они настолько деликатны, что неподготовленный человек их вряд ли заметит.

2018 Skoda Rapid Головная оптика получила биксеноновую начинку, но это — недешевая опция.

Итак, в переднем бампере появились новые противотуманки. Причем новые не только по форме, но и по содержанию — они светодиодные. Диодными стали и ходовые огни в головных фарах. Кроме того, в дорогих модификациях оптика обзавелась биксеноновой начинкой и функцией автоматического переключения с дальнего света на ближний. Боковые поворотники переселились с передних крыльев на наружные зеркала, а задние фонари получили все те же светодиоды.

2018 Skoda Rapid Rapid — единственный лифтбек в своем сегменте. И это его важнейшее конкурентное преимущество.

Открываю багажник — тут все по-прежнему. Rapid как был, так и остался чемпионом в сегменте по его объему: 550 литров! Чемодан и дорожная сумка в нем попросту потерялись.

Прежде чем сесть за руль, ныряю на второй ряд — убедиться в наличии на центральном туннеле пары силовых USB-разъемов (опция), которыми разжился модернизированный Rapid. Правда, эти разъемы нельзя совместить с обогревом заднего дивана — либо то, либо другое. Или вообще ничего. Странная логика. Зато просторно. Места вдосталь как вдоль, так и поперек. По сравнению с Рапидом Lada Vesta, Hyundai Solaris и соплатформенный Volkswagen Polo в проигрыше.

2018 Skoda Rapid Люк в спинке заднего сиденья позволяет без проблем перевозить дальномеры. 2018 Skoda Rapid Уголками на липучках можно выделить в багажном пространстве «суверенную территорию».

Перебираюсь на водительское место и обескураженно осматриваюсь: чехи утверждали, что внесли множество изменений в салоне, но я не вижу никаких новшеств! Да, здесь другой блок управления климат-контролем (он, как и прежде, однозонный), переоформленные дефлекторы, измененные декоративные накладки на дверях. Но проблема в том, что всего этого попросту не замечаешь. Такое ощущение, что перед дизайнерами стояла задача провести обновление, ничего не меняя.

2018 Skoda Rapid По простору на втором ряду Rapid — фаворит В-сегмента. 2018 Skoda Rapid Для задних пассажиров теперь предлагается пара USB-разъемов, позволяющих заряжать гаджеты. 2018 Skoda Rapid На дверях обновились декоративные накладки и ручки. Совсем другое дело!

Я бы на месте разработчиков сконцентрировался не на этих микропеременах (все равно их никто не заметит), а на том, чтобы выветрить из интерьера дух бюджетности. Неужели трудно внедрить подсветку в козырьки, а потолочные ручки снабдить микролифтами? Руль красив и обшит кожей, но швы слишком грубые, пальцам некомфортно. Да и телефон пристроить негде.

Зато по части оснащения прогресс еще как заметен. Неопытные водители оценят появление переднего парктроника. Всем без исключения придется по вкусу флагманская мультимедиасистема, диагональ экрана которой увеличился до 8 дюймов. Кроме того, она теперь поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto — в век смартфонов без этого никак. В Европе владельцы обновленных Рапидов получат точку доступа в интернет, но наши машины ее не получат. Не будет у нас и адаптивного круиз-контроля и системы автоматического торможения перед препятствием.

2018 Skoda Rapid Чехи умудрились изменить салон таким образом, что новшества можно заметить лишь имея перед собой картинку старого интерьера. 2018 Skoda Rapid Новая мультимедиасистема позволяет «зеркалить» рабочий стол своего смартфона. 2018 Skoda Rapid Передний парктроник — еще одно приобретение рестайлингового Рапида.

Проблемы выбора тестовой машины передо мной не стояло — я попросил ключи от 1,4-литровой 125-сильной турбоверсии. Остальные модификации меня не интересовали — они у нас не представлены. Ну что сказать — едет такой Rapid бойко, оправдывая свое название (в переводе с английского — быстрый, скоростной). Мотор уверенно тянет в широком диапазоне оборотов, а 7-ступенчатый робот DSG c двумя сцеплениями, похоже, научили-таки переключаться без дерготни. Слаженный силовой агрегат.

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А вот шасси оставило двоякое впечатление. По магистрали Rapid несется собранно, словно снайперская пуля. И в поворотах не тушуется — охотно встает на дугу и споро реагирует на нажатия педали акселератора. Жаль, подвеска чрезмерно жесткая. Даже на отличном немецком асфальте Skoda находит неровности, озадачивая тем самым экипаж. Cоплатформенный Volkswagen Polo на ходу комфортнее.

«Трясет? — удивляются шкодовские инженеры. — Мы считаем, что плавность хода находится в допустимой зоне». Лукавят. Но понять их можно. С учетом большей массы Рапида относительно того же Polo, а также удлиненной колесной базы пришлось сделать подвеску чуть жестче.

Тестовый круг закончился быстро. Меня просят освободить машину. Не желаешь опробовать базовую версию 1.0 TSI? Почему бы и нет!

Трехцилиндровый мотор оживает, наполняя салон гулом и вибрациями. Потом обороты стихли, но тремор на кресле все равно ощущается. Для бензиновой машины — нонсенс. Выезд с парковки направлен в гору, поэтому отдаю должное системе Hill Hold Control, препятствующей откату назад во время старта. Поехали! Впрочем, это громко сказано. Скорее — покатили. Динамика чахлая. Машина набирает ход подчеркнуто неохотно. Словно это не Рапид, а рахит. Не езда, а мучение. И ладно бы эти жертвы оправдывались высокой топливной экономичностью, так ведь нет. Мал мотор, да прожорлив: на сто верст пути кушает почти восемь литров. Работает он на пределе, отсюда и такой аппетит.

2018 Skoda Rapid Подвеска Рапида чрезмерно жесткая — трясет даже на несерьезных с виду неровностях.

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В общем, хорошо, что в России этот двигатель не предлагается. Для нашего рынка линейка моторов осталась прежней: уже упомянутый 1.4 TSI и старый добрый 1,6-литровый атмосферник в двух вариантах форсировки (90 и 110 л.с.). Именно этот двигатель у нас выбирает подавляющее большинство покупателей, и не зря. Моторчик 1.6 во всех отношениях приятнее своих турбособратьев: тяговитый, сбалансированный. К тому же только этой версии в качестве альтернативы механике предлагается традиционный автомат. Все как мы любим.

В салоны российских дилеров Rapid поступит в июле. Цены уже объявлены. Базовая модификация Entry и следующая за ней Active слегка подорожали. А вот оставшиеся три исполнения (Ambition, Style и Monte Carlo) стали немного доступнее.

Кстати, если вы не гонитесь за обновками, то у вас есть шанс купить дорестайлинговый Rapid со скидкой — в ожидании обновленных машин дилеры охотно идут на уступки.

2018 Skoda Rapid Это у нас Rapid предлагается исключительно в двухобъемном кузове. На зарубежных рынках он доступен и в варианте Spaceback. Только пусть вас не обманывает это название — на самом деле речь идет не об универсале, а о более компактном хэтчбеке. Здесь же «грузовое» имя применено для красного словца. 2018 Skoda Rapid Сами чехи тоже не прочь использовать бейджинжиниринг. Правда, не в Европе, а в Индии. Там выпускается Rapid, представляющий собой перелицованный седан Volkswagen Polo. Причем дебютировала эта машина еще до премьеры европейского Рапида — в 2011 году. 2018 Skoda Rapid Есть у Рапида и испанский собрат — SEAT Toledo. По сути, перед нами продукт бейджинжиниринга. Это тот же самый Rapid, только с сеатовскими шильдиками и слегка измененной передней частью.

Skoda Rapid 1.0 TSI Skoda Rapid 1.0 TSI Skoda Rapid 1.0 TSI Skoda Rapid 1.4 TSI Длина / ширина / высота / база 4483 / 1706 / 1461 / 2602 мм Объем багажника (VDA) 550–1490 л Снаряженная масса 1140 кг 1190 кг 1209 кг 1236 кг Двигатель бензиновый, Р3 / 12, 999 см³, 70 кВт / 95 л.с. при 5000–5500 об/мин, 160 Н·м при 1500-

3500 об/мин бензиновый, Р3 / 12, 999 см³, 81 кВт / 110 л.с. при 4000–5500 об/мин, 200 Н·м при 2000–3500 об/мин бензиновый, Р3 / 12, 999 см³, 81 кВт / 110 л.с. при 4000–5500 об/мин, 200 Н·м при 2000–3500 об/мин бензиновый, Р4 / 16, 1395 см³, 92 кВт / 125 л.с. при 5000–6000 об/мин, 200 Н·м при 1400–4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 11,0 с 9,8 с 11,3 с 9,0 c Максимальная скорость 187 км/ч 200 км/ч 189 км/ч 208 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 55 л Средний расход топлива 4,4 л/100 км 4,5 л/100 км 4,5 л/100 км 4,8 л/100 км Трансмиссия передний привод, М5 передний привод, М6 передний привод, Р7 передний привод, Р7

Фото: Юрий Тимкин и Skoda