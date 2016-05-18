Открытие сезона РСКГ: грозное оружие

В сердце Чечни открылся сезон Российской серии кольцевых гонок. Все внимание было приковано к новым седанам Lada Vesta, которые дебютировали в самых мощных классах Туринг и Супер-продакшн.

Инженерам команды Lada Sport Rosneft последние полгода не до сна: в начале зимы они работали над Вестами для Рождественской гонки чемпионов, а потом переключились на машины для СМП РСКГ — главной кольцевой серии страны. В прошлые два сезона коллектив выиграл личный и командный зачеты в классе Туринг-Лайт, где не было равных Дмитрию Брагину и его Калине NFR. А теперь, уйдя из чемпионата мира WTCC, тольяттинцы сосредоточились на мощных Вестах для старших классов Российской серии кольцевых гонок. Между седанами для Туринга и Супер-продакшн хватает и внешних, и внутренних отличий. А дебют на первом этапе СМП РСКГ, который прошел на автодроме Крепость Грозная, принес первые победы и разочарования.

РСКГ Подход к организации гонок на автодроме «Крепость Грозная» — вполне европейский. А соревнования посетили около 5000 зрителей.

Все участники первой гонки класса Супер-продакшн катятся по трассе за автомобилем безопасности, чтобы стартовать с хода, а Веста Михаила Митяева еще в боксах. Накануне пилот Lada Sport Rosneft был быстрейшим в квалификации, чем изрядно огорчил пилотов на заслуженных Грантах, Subaru BRZ и Honda Civic. Теперь они могут потирать руки: перед самым стартом под машиной Митяева образовалась бензиновая лужа: агрессивное гоночное топливо растворило прокладку бензонасоса! Проблему устранили, Митяев все же принял участие в заезде и набрал первые очки, но еще более успешным оказался его партнер Владислав Незванкин: он привел новую машину на третье место, уступив только Ефиму Гантмахеру и Максиму Черневу на Subaru BRZ — это купе дважды приносило Черневу Кубок России в прошлые сезоны.

РСКГ Весты класса Супер-продакшн оснащены моторами 1.6 с турбонаддувом Garrett, которые в пределе развивают 255 л. с.

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Эта Веста сделана на базе серийного седана (техтребования серьезно ограничивают полет конструкторской мысли в этом классе), однако все же сильно отличается от дорожной версии. Прежде всего — силовым агрегатом: 1,6-литровый мотор оснащен турбонаддувом и развивает в пределе 255 л. с. и свыше 300 Нм! Подобный двигатель существует с 2011 года, когда создали монокубок Lada Granta Cup (сейчас эти машины перекочевали в Супер-продакшн), но серьезно модернизирован. В основе — серийный блок цилиндров и головка, но поршневая, разумеется, доработана. Турбина Garrett развивает избыточное давление 1,2 бара, но, поскольку на впуске стоит рестриктор диаметром 32 мм, пришлось тщательно подойти к настройке — и в итоге на Весте удалось избежать резкого падения тяги на высоких оборотах, которое проявлялось на Гранте. Интеркулер — из числа тюнинговых компонентов (он в разы дешевле тех, что используют производители серийных турбомоторов).

Коробка передач секвентального типа спроектирована и произведена в Тольятти. Она ничем не отличается от зарубежных аналогов, только стоит почти вдвое меньше. В ее корпусе можно собирать разные ряды — с разным числом передач — и даже адаптировать под полноприводные ралли-кроссовые машины, а переварить она может до 650 Нм.

Передний подрамник родной, но нижние рычаги — сварные, оригинальные. Правила ограничивают не колею, а ширину оси: здесь она соответствует международному стандарту в 1820 мм. Амортизаторы Ohlins с регулировками усилия на сжатие и отбой, тормозные диски (передние — диаметром 330 мм) и суппорта — марки AP Racing, в оригинальных ступицах — подшипники от Audi.

РСКГ Покинув чемпионат мира WTCC, команда Lada Sport Rosneft пришла в российский чемпионат СПМ РСКГ — очевидно, что с победными намерениями.

Аэродинамический обвес создан совместными усилиями Андрея Рузанова и Стива Маттина: шеф-дизайнера Лады чрезвычайно увлекла работа над этим проектом. Готовый автомобиль продули в вазовской аэродинамической трубе и убедились: ни с подъемной силой, ни с сопротивлением, ни с охлаждением узлов и агрегатов проблем нет. Приехали в Грозный — и такая банальная вещь, как прокладка бензонасоса, смазала первое впечатление…

Однако это не помешало инженерам взять проблему на карандаш, механикам — оперативно ее исправить, а Митяеву — стартовать с тринадцатого места и за 20 жарких кругов выйти в лидеры. А Владислав Незванкин помог ему оформить победный дубль — так что команду и главного конструктора проекта Игоря Лукьянчикова можно поздравить с успешным почином.

А что же старшая сестра — Lada Vesta TCR? За нее в коллективе Lada Sport отвечал Алексей Соколов. Построить автомобиль для топового российского класса Туринг, где практически все пилоты перешли на современные автомобили категории TCR, решили в декабре прошлого года. Уладили правовые вопросы с Российской автомобильной федерацией и техническим директором TCR International Series, договорились с коллегами по концерну Renault-Nissan о поставке двухлитрового турбомотора от Megane RS — и обрекли себя на работу без выходных на несколько месяцев.

РСКГ Две Весты TCR стартовали в первой гонке сезона с двух лучших позиций — и на таких же позициях финишировали, хотя были самыми тяжелыми машинами в классе Туринг.

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Доводили двигатель с помощью французской компании Oreca: еще недавно Lada Sport Rosneft соседствовала с ней в Маньи-Куре, где готовила машины для чемпионата мира по кузовным гонкам. Мотор оснастили более производительным турбокомпрессором и интеркулером (подошел от одной из моделей BMW), настроили контроллер — и в пике получили разрешенные требованиями TCR 350 л.с. и 410 Нм. Программ управления двигателем, кстати, три — производительность можно ограничит на уровне 95% и 90%. Зачем это нужно — стало ясно уже на первом этапе СМП РСКГ, но об этом чуть позже.

Коробка передач — также с последовательным переключением ступеней, но марки Sadev: партнерские отношения тянутся со времен участия в WTCC, а использовать агрегат собственной разработки не разрешают правила TCR. Шесть ступеней, возможность переключать передачи подрулевыми лепестками — и весовой балласт, который положен за использование «секвенталки» в национальном чемпионате. Это для мировой серии TCR такой механизм является стандартным, а на уровне первенства страны подобные машины ездят с преселективными роботами типа DSG. Увы, в Renault нет подходящей коробки, и разрешили поставить гоночную — но с обязательным довесом машины. В итоге Lada Vesta TCR оказалась тяжелее других моделей из российского Туринга — 1310 кг против 1270 кг у хэтчбеков Seat Leon и 1285 кг у новейших седанов Audi RS3 LMS.

РСКГ LADA Sport Rosneft присутствует и в самом массовом классе РСКГ — Национальном. Но в Грозном доминировали не Калины, а другие марки и модели — Kia Rio и VW Polo.

Однако это не помешало пилотам на Вестах выстрелить уже в квалификации. Кирилл Ладыгин, который принес команде SMP Racing чемпионство в европейских гонках на выносливость, в этом году выступает в СМП РСКГ — и готов бороться за очередной титул. Его напарник по команде LADA Sport Rosneft Владимир Шешенин показал второе время, и в таком же порядке они финишировали в субботнем заезде, оставив самому удачливому из соперников на Seat Leon — Алексею Дудукало из Lukoil Racing — только бронзовую ступень подиума.

Мы, конечно, поняли еще во время теста предсерийной Весты, что потенциал у шасси огромный. Позже это подтвердили и призовые места, которые пилоты команды завоевали в WTCC. По ходовой части Vesta TCR для Российской серии кольцевых гонок, кстати, во многом похожа на седаны категории TC1 для мирового Туринга, но не копирует их. Он близки по ширине осей (1950 мм), из-за которой требуются раздутые крылья, но обвес здесь другой. Никаких дорогостоящих углепластиковых компонентов, бамперы, сплиттеры и собственно крылья — из модифицированного АБС-пластика. Его не успели продуть в трубе, но знания и опыт тольяттинских инженеров позволили рассчитать его аэродинамическую эффективность и согласовать с техническим представителем международной серии TCR.

РСКГ Победный финиш Кирилла Ладыгина, который после нескольких сезонов выступлений за рубежом вернулся в российские кольцевые гонки.

Подвеска здесь тоже попроще, чем у машин TC1 — там все производители используют стойки McPherson «по кругу». На Весте TCR — модернизированная подвеска с H-образными рычагами сзади, спереди — оригинальные нижние рычаги и регулируемые стойки Ohlins. Ступицы — от кроссовера Nissan Murano, сзади с ними прекрасно состыковались тормозные механизмы от Nissan Primera, а спереди — серьезные 380-миллиметровые диски Pagid с суппортами AP Racing (такие используют и другие команды, например, на Seat Leon).

В общем, все это требовалось собрать, настроить и испытать — и опыт наших инженеров позволил спроектировать этот «винегрет» таким образом, что все элементы собрались в пазл с первой попытки. Вот только времени на серьезные тесты уже не оставалось: впервые Vesta TCR выехала на полигон за неделю до гонки в Грозном!

Но симбиоз талантливых пилотов, удачной платформы и грамотных инженеров позволил этим машинам оказаться впереди пелетона из 14 машин — и соперники взбунтовались. После первой гонки из Чечни полетело письмо в TCR, и иностранные организаторы посоветовали Российской автомобильной федерации «придушить» новые машины. Самый простой способ — снизить мощность с помощью тех самых альтернативных программ управления, разработанных Орекой. В итоге перед воскресным заездом производительность моторов на Ладах ограничили на уровне 95%.

РСКГ Кирилл Ладыгин и Владимир Шешенин в этот момент еще не знали, что на следующий день производительность моторов на их машинах принудительно снизят — ввиду слишком большого технического перевеса.

А еще после субботнего триумфа Ладыгину добавили 30 «призовых» килограммов, и его Веста стала самой тяжелой машиной в пелетоне: 1360 кг! Шешенину накинули на 10 кило меньше, вдобавок в СМП РСКГ в воскресных гонках практикуют реверсивный старт. Восемь пилотов, ставших наиболее успешными накануне, во втором заезде выстраиваются в обратном порядке — что добавляет зрелищности, но усложняет гонщикам задачу. Так что лучшим в этой гонке стал Дмитрий Брагин на Audi RS3 LMS, вторым и третьим оказались сеатоводы Виталий Дудин и Алексей Дудукало. Все трое — опытнейшие гонщики, многократные чемпионы России и участники зарубежных соревнований, и уступить им не зазорно даже Шешенину и Ладыгину. Но шестое и седьмое место их явно не устроило — и к следующему этапу на Смоленском кольце, который пройдет 28 и 29 мая, команда будет готовиться с усиленным рвением.

РСКГ На каждом из семи этапов серии LADA Sport Rosneft вручает зрителям автомобили Kalina Drive Active — для участия в розыгрыше нужно получить флаер и, собственно, прийти на гонку. Первым победителем этой глобальной лотереи стал Шахбулат Гугаев из села Шатой.

А записи всех гонок чеченского этапа доступны на сайте smp-rskg.tv. Помимо пилотов Туринга и Супер-продакшн в нем выступили участники зачетов Туринг-Лайт, Национальный и Первенства Национальный Юниор — всего в Грозный приехали больше 80 спортсменов! Тысячи болельщиков уже насладились десятью зрелищными заездами с трибун автодрома — вы же можете сделать это прямо из дома.

Фото: РСКГ