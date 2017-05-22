«Остатки сладки», или Кредитная революция

Письменные послания будущим поколениям сегодня снова, как и много лет назад, в моде. Но что если представить себе письмо, написанное нашим современником кому-то (да хоть бы и самому себе), жившему, например, лет 15–20 назад? Давайте пофантазируем:

«Здравствуй, дорогой друг. Ты и представить себе не можешь, как быстро все меняется — только и заботы, как бы за этим уследить и не отстать. Представляешь, машины с электродвигателями уже, пожалуй, ни в чем не уступают бензиновым… А еще скоро вместо водителей будет автопилот. Во всяком случае, паркуются машины уже сами! Да, и у нас тут произошла настоящая революция в автокредитах. Называется „Программа кредитования с остаточным платежом“. Сейчас расскажу…



У нас сейчас что-то вроде кризиса — машины покупают не очень охотно. Но во всем есть свои плюсы — автодилеры и банки предлагают новые, гораздо более выгодные программы, чтобы подстегнуть спрос. Вот, например, можно купить новый автомобиль Citroen C4 Picasso или Citroen C4 седан по программе PSA Bank („ПСА Банк“). Кредит обычно отпугивает людей высокими ежемесячными платежами и итоговой переплатой. Но программа кредитования с остаточным платежом — это возможность покупки нового автомобиля Citroen в кредит с существенно уменьшенными ежемесячными платежами, благодаря остаточному платежу, который является фиксированной суммой от стоимости автомобиля, и оплачивается в конце срока кредита.

Как это работает?

Для начала приходим в салон и выбираем автомобиль Citroen. Затем делим автомобиль на три части. Нет-нет, никакой пилы и вообще криминала. «Режем» в уме.

Первая часть — это первоначальный взнос, который составляет от 25% (чем он выше, тем меньше будет ежемесячный платеж). Вторая часть — это ежемесячные платежи, которые выплачиваются в течение 3 лет. Третья часть — остаточный платеж, который составляет от 5 до 35%. Именно благодаря этому остаточному платежу ежемесячные взносы по кредиту совсем незначительные.

Вот простой пример расчета.

Берем автомобиль — новый Citroen C4 седан, стоимостью 782 000 рублей (с учетом промо и программы трейд-ин). При первоначальном взносе 48,18%, остаточном платеже в размере 35% и ставке в кредитном договоре 9,9% сумма кредита составит 405 370 рублей. При заключении договора на 5 лет с возможностью погашения кредита спустя 3 года путем уплаты остаточного платежа ежемесячные платежи по кредиту составят всего 6500 рублей! (Расчет является приблизительным и зависит от даты оформления кредита.)

Заманчиво звучит, правда? Учитывая, что обычно за кредит приходится выплачивать как минимум 15–20 тысяч в месяц.

Итак, мы определились с размером первоначального взноса и остаточного платежа, подали заявку на кредит прямо в дилерском центре, получили новый автомобиль и наслаждаемся им.

Понятно, что три года пролетят как один день. И вот уже наступил срок погашения остаточного платежа. Страшно? Да ничуть. Ведь, во-первых, этот остаточный платеж зафиксирован и не изменится за это время. То есть ему никакая инфляция и кризисы не страшны. А ведь это немаловажно, правда? Все-таки так гораздо легче планировать свои финансы.

Во-вторых, никто не требует обязательной выплаты этого остатка. Если с крупными суммами пока не очень, можно воспользоваться автоматической пролонгацией кредита. То есть еще два года спокойно выплачивать ежемесячные платежи по той же самой процентной ставке и без дополнительного одобрения банком. Да, и погасить кредит досрочно можно в любой момент.

Похоже, что теперь условия диктуют не банки, как раньше, а клиенты. Ну чем не революция?»

Кредит предоставляется ООО «Банк ПСА Финанс РУС», лицензия № 3481