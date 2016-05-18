Тест видеорегистратора TrendVision TDR-719S: оптимизация

С продукцией марки TrendVision, под которой продается целый спектр гаджетов, мы встречаемся не впервые. В прошлый раз мы подробно рассказывали о предшественнике 719-й модели — TDR-718GP, а также о видеорегистраторе в форм-факторе салонного зеркала — MR-710GP. Что изменилось с тех пор?

Во-первых, цена. По сравнению с 718-й моделью, которую от 719-й внешне отличить будет очень не просто, новичок дешевле на пару тысяч. В рознице он предлагается за 12 500 руб. Давайте выясним, в чем тут соль.

Сравнение моделей TrendVision TDR-719S (слева) и TDR-719GP (справа). Из внешний различий — лишь посадочное место CPL-фильтра из-за разницы в его исполнении.

Подобно тому как театр начинается с вешалки, любой гаджет начинаешь предвкушать с коробки. В YouTube даже есть целое направление блогов, в которых пользователи рассказывают о первой встрече с устройством при распаковке. Согласитесь, если оно обернуто не бог весть во что, это сильно скрадывает потенциальный интерес на прилавке. Это, к примеру, сразу же поняли в Datakam, которая свою продукцию помещает в прозрачные пластиковые боксы — так товар сразу лицом.

TrendVision TDR-719S упакован в новую коробку из черного фактурного картона

А что же в TrendVision? Неказистый картон сменили приятным наощупь фактурным, черного цвета. Так он смотрится солиднее. Внутри все тот же набор. Кроме самого устройства, это два типа крепления (на присоске и двустороннем скотче — куча заготовок липкой ленты уже в боксе), инструкция, Г-образный переходник для удобства подводки кабеля питания, блок GPS-ГЛОНАСС (он тут по-прежнему внешний), CPL-фильтр, надеваемый на объектив и инструкция с гарантией. Карты памяти в комплекте нет. Ее вместе с адаптером бесперебойного питания для записи видео в течение двух дней в режиме парковки кладут в комплект в версии 719S Ultimate (+ 5 тыс. руб. к прайсу).

Комплект поставки видеорегистратора TrendVision TDR-719S

Если прежде моноблок 718-й модели был выполнен с использованием темно-серого глянцевого пластика, то сейчас строгий матовый черный. Но главное отличие внутри. Вместо процессора Ambarella A7LA70 здесь установлен более бюджетный (разница в закупке около 20 долларов) и менее производительный Ambarella A7LA50. Изучив потребности пользователей, в TrendVision пришли к выводу, что они крайне редко используют режим 60 кадров в секунду. Впрочем, в прошлый раз мы показывали: разницы в полученной картинке при скоростной съемке особой нет.

В правом экране виден эффект от CPL-фильтра в боковых лучах солнца — ответов от салонного пластика в картинке сильно меньше

Поляризационный фильтр, отсекающий блики от салонного пластика (как это работает, продемонстрировано на фото) сделали легче. Для этого встроенный в него магнит переместили в корпус устройства, подспудно сдвинув центр тяжести — так меньше паразитных вибраций при движении.

Как и раньше, на выбор два типа крепления устройства на лобовом стекле: при помощи двустороннего 3М-скотча и стандартная присоска. Неизменным остался и блок GPS — у TrendVision 719S он внешний (его наличием модель с литерой «S» в названии и отличается от обычной 719-й), а подключение происходит через него последовательного. То есть перед установкой устройства неплохо бы определиться, где и как закрепить сам видеорегистратор и GPS-приемник. К слову, можно предпочесть базовую версию 719-й модели: она на пару тысяч дешевле, не имеет дополнительного блока, но и не оповещает о радарах, а также не фиксирует на видео текущую скорость и местоположение. Я лично устанавливал GPS-приемник в правый угол ветрового стекла, чем был раздосадован: люблю, понимаете, минимализм. Можно, конечно, спрятать блок в правую переднюю стойку или под обшивку потолка, но отсутствие помех при приеме сигнала со спутников в этом случае никто не гарантирует. Само устройство разместилось на 3М-скотче рядом блоком датчиков света и дождя. Так оно компактнее и лучше (хотя и не идеально) скрыто от посторонних глаз.

Чтобы устройство не маячило перед глазами, его можно прикрепить к ветровому стеклу посредством кронштейна на 3М-скотче за салонным зеркалом заднего вида. Регистратор при этом по-прежнему будет видно снаружи.

В чем минус скрытого решения, так это в полном отказе от дополнительных функций TrendVision 719S. Среди них — оповещение о камерах на дорогах и превышении скоростного режима, а также об экстренном приближении к впередиидущему транспортному средству и пересечении линии разметки. Последние две функции, впрочем, все равно работают, как бог на душу положит, поэтому отнесем их к разряду «маркетинговых». Все, что мне в итоге остается, это положиться на голосовые подсказки. Но и их в городе, напичканном камерами, быстро хочется заглушить.

Вот так мы вывели устройство из поля зрения. Правда, и пользоваться показаниями на дисплее теперь решительно невозможно.

Давайте будем предельно откровенны: главная причина покупки видеорегистратора — эта самая видеорегистрация. Прочие возможности подобного рода устройств — скорее, приятный бонус. Как же у нас обстоят дела со съемкой? Дневная, при хорошем освещении, чаще всего вопросов не вызывает. Сосредоточимся лишь на съемке днем в пасмурную погоду и ночной двух типов — освещенный город и кромешная мгла. Примеры даны в виде скриншотов видео, которое снималось в режиме 1920х1080 (как с HDR, так и без него).

Словом, продукт у TrendVision получился довольно спорным. С одной стороны, у него неплохой базовый функционал и ряд любопытных решений (например, крепление устройства). С другой — неважная картинка, когда свет за бортом начинает пропадать. Возможно, последующая работа над прошивкой позволит усовершенствовать алгоритмы записи и сжатия полученного видео.

Фото: Артур Саруханов и TrendVision