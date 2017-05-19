Грабители на колесах: что пошло не так?

Как говорил Джон Леннон, «Жизнь — это то, что происходит с тобой, пока ты оживленно строишь другие планы». Нерадивые «герои» сегодняшней подборки подтверждают — всё именно так.

Злодей из первого сюжета решает угнать автомобиль у девушки. Перепрыгивает за руль из правого пассажирского кресла и заставляет владелицу выйти на свежий воздух. Как именно эти двое оказались в одном автомобиле, история умалчивает. Однако на фоне последующего безумия это не так уж и важно.

Пытаясь ретироваться, горе-угонщик проскакивает под защитным экраном, закрывающим въезд в паркинг, и неожиданно для себя оказывается в западне. А когда не слишком решительные попытки выбраться «на волю» терпят фиаско, наш герой выкручивает заднюю передачу в отсечку и совершает эпичный «бэкфлип». Все это — ради античного Nissan Primera с перегоревшей лампой ближнего света. Оно того стоило?

«Бонни и Клайд» из второго сюжета заставляют смеяться пуще прежнего. И хотя удирать от погони на мопеде — затея по умолчанию спорная, едва ли «гангстеры» предполагали, что разгневанные потерпевшие настигнут их на своих двоих. Кстати, мне одному кажется, что незатейливые грабители — дети?

Герои этого сюжета в качестве жертвы выбрали, как им показалось, легкую добычу — молодую девушку. Однако с неудачниками из предыдущего ролика этих ребят объединяет не только любовь к мопедам, но и плохая карма. Глядя на хрупкую владелицу третьего Фокуса, и правда никогда не подумаешь, что она способна сыграть с тобой в Чака Норриса. Тем не менее девушка уложила обидчиков как детей спать.

Если верить интернету, криминогенная обстановка в Чили достаточно спокойная. При этом у каждого уважающего себя водителя автобуса под рукой обязательно имеется дубина. Как еще обезопасить своих пассажиров от зарвавшихся «щипачей»? Но больше всего в этом видео поражает оперативность местных копов. Между попыткой ограбления и передачей негодяя в руки полиции прошло чуть больше минуты. Блестящая работа!

Следующий сюжет заставляет вспомнить о «Кристине» Стивена Кинга. Причем эта белая Волга ГАЗ-3110 справляется со своим обидчиком одной правой. Я бы даже сказал — одной задней правой. Что до злодея… теперь он наверняка запомнит, что при снятии с передачи машины «катаются». Судя по тому, как быстро он поспешил вывалиться на улицу, натерпелся бедолага порядком.

О том, как защитить автомобиль от угона, рассказывает наш эксперт Михаил Колодочкин.

Видео: YouTube