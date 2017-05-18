Перестроения: о чем молчат ПДД?

Будучи за рулем, мы даже не задумываемся, сколько раз перестраиваемся из ряда в ряд. Делаем это автоматически. В большинстве случаев такие маневры безопасны, но иногда приводят к авариям.

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Для начала немного теории. Давайте разберемся, что такое перестроение и как его правильно выполнять. Обратимся к Правилам дорожного движения:

Перестроение — выезд из занимаемой полосы или занимаемого ряда с сохранением первоначального направления движения.

Полоса движения — любая из продольных полос проезжей части, обозначенная или не обозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения автомобилей в один ряд.

В Правилах нет определения «ряда движения», но, полагаю, понятно, что это расположение нескольких автомобилей на одной условной линии по ходу движения. По действующим стандартам ширина полосы движения может варьироваться от 3 до 3,75 метра. Получается, в одной полосе может поместиться и два ряда автомобилей. Правда, будет тесно и достаточно опасно. Тем не менее в Правилах не существует запрета на движение транспортных средств в два ряда по одной полосе. Этим обычно пользуются мотоциклисты. При этом выезд из занимаемого ряда, даже если вы не покинули своей полосы, также считается перестроением.

Поворот из второго ряда

Поворот из второго ряда Правила запрещают перестроение через сплошную линию разметки. Самое распространенное нарушение — поворот (как и перестроение) не из того ряда.

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А что, если ширина полосы позволяет двигаться в два ряда? При этом, если из этой полосы разрешен поворот направо или налево, встает вопрос, а можно ли поворачивать пусть и с «правильной» полосы, но из второго ряда? Пункт 8.5 Правил говорит о том, что водитель перед поворотом обязан занять именно крайнее положение на проезжей части. Не полосы, как считают многие. Поэтому, если вы, к примеру, двигаетесь в левом ряду правой полосы, перед поворотом нужно перестроиться к крайний правый ряд.

Что не запрещено, то можно?

Если вы перестроились в крайнюю правую полосу и двигаетесь в крайнем правом ряду, там, где размечены парковочные места (естественно, не занятые припаркованными автомобилями), в этом нарушения нет. Скажете, Правила запрещают пересекать сплошную линию разметки? Верно, но это относится только к определенным типам разметки: 1.1 (разделяет транспортные потоки), 1.2.1 (обозначает край проезжей части) и 1.3 (разделяет противоположные потоки, когда для движения 4 и более полос). Полукруглый островок в начале и в конце зоны парковки в этот список не входит. Другое дело — припарковаться на нем. В этом случае велика вероятность, что ваш автомобиль эвакуируют за нарушение правил остановки и стоянки.

Парковка Движение через парковочную разметку не запрещено... Парковка Другое дело — стоянка в нарушение этой разметки. За такое автомобиль может угодить на штрафстоянку (даже без номеров).

Парковка Формально не запрещено и движение по парковочному карману. Однако здравомыслящий водитель должен понимать, что это слишком опасно хотя бы потому, что остальные участники движения такого попросту не ожидают.

Не трамвай!

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знаки 5.15.1

или 5.15.2 (определяют направление движения по полосе), ехать по трамвайным путям через перекресток нельзя. Учтите, что, к примеру, в Москве такие знаки установлены практически на каждом перекрестке.

Удивительно, но многие водители искренне считают, что двигаться по трамвайным путям полностью запрещено. Однако это не так. Пункт 9.6 Правил гласит: «Разрешается движение по трамвайным путям попутного направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью, когда заняты все полосы данного направления». Однако если перед перекрестком установлены дорожные

А теперь рассмотрим типичные аварийные ситуации.

Выезд на дорогу с разгонной полосы или обочины

В чем опасность? Мы начинаем движение со скоростью, меньшей, чем едет основной поток, в который планируем «вклиниться». Нужно одновременно искать свободное пространство на нужной полосе и смотреть вперед, так как прямо перед вами может возникнуть какое-нибудь препятствие.

Наиболее типичные аварии в таких местах — это боковые столкновения и попутные «паровозики». Если вы выезжаете на основную дорогу и притираете автомобиль, двигающийся прямо по своей полосе или ряду, вина будет на вас.

Авария Большинство мелких аварий — следствие нарушений правил при перестроении.

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Если вы успели выехать на основную дорогу, заняли свою полосу, но водитель другого автомобиля из-за вашего резкого маневра не успел затормозить и причалил вам в корму, вина также будет на вас. Правда, только в теории. Ведь Правила в этой ситуации требуют уступить дорогу тому, кто имеет преимущество. То есть, если водитель вынужден был из-за вашего перестроения резко тормозить или менять направление движения, вина ваша. Но на практике все происходит с точностью до наоборот. В аварии обвиняют, как правило, того, кто «пристроился» сзади. Единственное, что может помочь в таких случаях, это запись свидеорегистратора , где видно небезопасное перестроение.

Многократная смена полосы движения

В этом случае риск боковых столкновений очень высок. Представьте такую картину. Вы, к примеру, двигаетесь в крайней левой полосе многорядной дороги. По какой-то причине вы прозевали свой поворот направо. Точнее, не прозевали, а поняли, что поворот вот он, за несколько десятков метров впереди, и по всем раскладам вы должны были бы уже находиться в крайней правой полосе (и в крайне правом положении, как того требуют правила). Что делать? Вариантов два.

Первый и самый безопасный — проехать до следующего поворота, не делая резких движений. Второй — все же перестроиться в правый ряд за достаточно короткое время. Если дорога свободна, то после включения указателя поворота можно «резаться» через все полосы по прямой к своей цели. Правила это не запрещают. Но дороги, как правило, у нас загружены, поэтому придется протискиваться через плотный поток. Здесь все как и при разовом перестроении. Единственное, что бы я добавил, так это не выключать сигнал поворота до окончания маневра. Да еще и перестраиваться этапами: заняли соседнюю полосу или ряд, проехали немного прямо, затем пошли дальше. И так далее, пока не окажемся в нужной полосе. Главное, не перестраиваться вслепую, когда ваш автомобиль находится под таким углом, что происходящее в соседнем ряду не видно даже в боковое зеркало. Вот как это бывает:

Одновременное перестроение

Много споров у водителей, а часто и аварийных ситуаций, вызывает обоюдное перестроение. Представим следующую картину. Вы двигаетесь по трехполосной дороге в крайней левой полосе и начинаете перестроение в среднюю. А с крайней правой полосы в среднюю же перестраивается другой водитель. Ктокого пропустить должен?

Пункт 8.4 ПДД говорит о том, что при одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, преимуществом пользуется водитель автомобиля справа. Поэтому при перестроении на многополосной дороге (как одноразовом, так и многоразовом) внимательно смотрите не только на ту полосу, в которую собираетесь выехать, но и на соседние. Если видите, что водитель справа начинает маневр, придется занять второй номер. Понятно, что уступать тому, кто начал перестроение справа, нужно лишь в том случае, если ваши траектории пересекаются, то есть возможен боковой контакт.

Подводя итог, хочу обратить внимание на следующее. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, нужно помнить:

При перестроении вы обязаны уступить дорогу тем, кто движется прямолинейно по той полосе, на которую вы собираетесь выехать. Ваши действия не должны заставлять других водителей резко тормозить или менять траекторию движения.

Помните, что при одновременном перестроении преимущество у того, кто справа.

Перестроение возможно только тогда, когда это позволяет дорожная разметка. Проехались через сплошную (парковочная разметка не в счет), будьте готовы получить «письмо счастья» со штрафом. Камер-то сейчас в городах и весях не сосчитать. Многие из них обучены фиксировать и такие нарушения.

И конечно, прежде, чем приступить к перестроению, нужно включить указатель поворота. Это важно. Именно включенный поворотник говорит другим водителям о ваших намерениях.

Как действовать в нестандартных ситуациях? Об этом — в подборке публикаций «Сам себе адвокат: скорая правовая помощь автовладельцу».