Учимся водить автомобиль: где, когда, на чем?

Для современного человека умение водить автомобиль — такая же жизненная потребность как и знание компьютера. Между тем в постижении водительского мастерства существует немало тонкостей и подводных камней.

Можно ли научиться самому?

Один мой родственник в свое время учился водить автомобиль самостоятельно. Тогда, в пятидесятые годы, машин в Советском Союзе было по пальцам пересчитать. И вот он вставал пораньше и наматывал день за днем километры на своем «москвиче» по пустым улицам столицы. Потом освоившись, сдал экзамен в Госавтоинспекции и получил права.

Учебный автомобиль должен выделяться в транспортном потоке.

Сейчас такой номер не прошел бы. И даже не потому, что машин развелось немыслимое количество, и ему не удалось бы так беспечно разъезжать по дорогам. Нынешние законы запрещают самостоятельно осваивать азы водительского мастерства. Экстернат упразднен, поэтому из возможного перечня вариантов обучения самостоятельно, с родственником, через интернет-курсы или автошколы легальным и единственным остается один — последний.

Конечно, без собственного желания научиться водить автомобиль вы за рулем не освоитесь — даже не пытайтесь, — но ваше желание придется согласовывать с распорядком авторизованных автошкол, у которых есть специально подготовленные для обучения автомобили с продублированными педалями тормоза и сцепления.

Первоначальное обучение вождению транспортных средств должно проводиться на закрытых площадках.

Рисковать с самостоятельным обучением не стоит. Обучающемуся за это грозит штраф от 5000 до 15000 рублей. Плюс, если он был в машине один, автомобиль эвакуируют на штрафстоянку, за которую придется платить по тарифу. Кроме того, собственник автомобиля, передавшего управление лицу, заведомо не имеющему прав, будет оштрафован на 30000 рублей.

В какое время года лучше учиться?

Немаловажный вопрос — выбор времени года, чтобы пройти обучение. Перед походом в автошколу прикиньте, когда вы будете учиться, и когда вы будете сдавать экзамен по вождению. Как правило, обучение длится три месяца. Это значит, что обучаясь летом, сдача экзамена по вождению придется на осень. Соответственно учитесь осенью — сдаете зимой, учитесь зимой — сдача весной, тренируетесь весной — экзаменуетесь летом. Профессионалы обучения свидетельствуют, что лучше всего обучаться зимой и осенью. В этом случае вы лучше подготовитесь к зимним неожиданностям. Ведь холодное время года и межсезонье — самое опасное время для вождения автомобиля. Когда еще узнаешь, что такое занос, и как выбраться из снежной ловушки, как не поскользнуться на гололеде и выбрать разумную скорость, ориентируясь на погодные условия, а не только на ограничения скорости! И лучше, если вы усвоите объяснения инструктора, а не расплатитесь за незнание из собственного кошелька в цеху кузовного ремонта после аварии.

На каком автомобиле нужно учиться?

Существует два варианта и каждый хорош по-своему. Первый — это тот автомобиль, на котором вы будете ездить после получения прав. В этом случае не придется привыкать к новой машине. Статистика показывает, что в настоящее время только 45% учащихся автошкол знают, какой автомобиль им предстоит водить после обучения. Для остальных перспективы остаются туманными. Второй вариант — выбрать автомобиль, на котором вы будете сдаватьэкзамен.

Учебная езда на дорогах общего пользования допускается только с обучающим и при наличии первоначальных навыков управления у обучаемого, которые он получает на закрытой площадке. Обучаемый обязан знать и выполнять требования Правил.

Обычно в автошколах используют автомобили классов В и С, такие как Hyundai Solaris, Ford Focus, Renault Logan, отечественная Lada Kalina или Granta. Стоимость учебного часа с инструктором на автомобиле такого класса колеблется от 700 до 1500 рублей. Кроссовер обойдется дороже. Но если после обучения вы планируете сесть за руль собственного кроссовера, то и учиться лучше на автомобиле этого же класса.

Автомат или механика?

У начинающего водителя есть выбор: можно пройти обучение на автомобиле с автоматической коробкой передач — тогда в правах будет стоять отметка «АК», запрещающая вам водить автомобиль с тремя педалями (сцепление, тормоз, акселератор). Если учиться и сдавать экзамен на автомобиле с механикой, вам для вождения будут доступны машины со всеми видами трансмиссий. Водить автомобиль с «автоматом», разумеется, проще, особенно в городских условиях, но в этом случае ваше водительское удостоверение теряет универсальность.

Как выбрать подходящего инструктора?

Это, пожалуй, самый сложный вопрос. Все люди разные. У каждого свой подход, свой характер. Неплохой совет — прийти в автошколу и поговорить с учениками. Они могут дать характеристики на того или иного мастера вождения. Посмотрите отзывы в интернете.

Учебный автомобиль оборудуется дополнительными педалями тормоза и сцепления для инструктора. В случае АКП дублируется только тормозная педаль.

Нелишне будет узнать, где территориально проводится учебная езда, чтобы было удобно добираться. Порой бывает так, что теоретические и практические занятия проводятся в разных местах.

Сколько часов практических занятий нужно?

Формально практический курс в автошколе составляет 56 часов, из которых не менее 32 часов должно приходиться на езду по дорогам общего пользования. Но этого времени кому-то может не хватить, и потребуются дополнительные занятия.

В принципе структура обучения водительскому делу в России гипертрофирована в сторону теории. Для примера, в той же Германии на вождение в автошколах отводится 100–150 часов, из которых последние 6–12 часов учащийся практикуется с инструктором на автобанах.

Нужно ли практиковаться в вождении в темное время суток?

Да, нужно. При этом нужно правильно научиться пользоваться световыми приборами в темное время суток, поскольку не все автомобили снабжены автоматическими системами переключения света.

Как убедиться в том, что школа «правильная», и что после обучения в ней допустят до экзамена в ГИБДД?

Самое простое — посмотреть зарегистрирована ли данная автошкола на официальном сайте ГИБДД. Можно также проверить, не истек ли срок лицензии автошколы. Не поленитесь внимательно посмотреть договор, чтобы убедиться за что вы платите, не окажется ли вынесенной за скобки отдельно плата за бензин и обслуживание учебного автомобиля, какое количество часов практической езды вам положено, предоставит ли автошкола автомобиль для сдачи экзамена.

Сколько попыток на экзаменах? Нужно ли доучиваться после заваленного экзамена?

На сдачу экзамена дается три попытки, каждая последующая через 7 дней. После третьей неудачной попытки следует месячный перерыв. Потом цикл можно повторить. В ГИБДД со сдающего дополнительных денег не возьмут — он заплатит только 2000 рублей за выдачу удостоверения, а вот доплатить автошколе за предоставленный на экзамен автомобиль придется в среднем от 500 до 1000 рублей. Причем за каждую новую попытку.

Директор Центральной московской автошколы Сергей Лобарев Директор Центральной московской автошколы Сергей Лобарев считает зиму лучшим временем для обучения водительскому мастерству.

В деле подготовки шоферов-любителей в России немало проблем, сетует мне руководитель центральной московской автошколы Сергей Лобарев. Нет учебников по Правилам движения, нет единых стандартов обучения. Не хватает учебных автомобилей. Одним из решений могло бы быть создание института профессиональных инструкторов-индивидуалов, как это заведено, например, в Германии. Такие инструкторы формируют группу из 4–6 человек, с которой проходят как теоретический, так и практический курс обучения вождению.

Научиться грамотно, а главное безаварийно, водить машину мешают существующие у нас в России ограничения в организации учебной езды. Например, как научить правильно вливаться в поток на скоростной дороге, если учебная езда на автомагистралях запрещена? За рубежом на это важнейшее упражнение отводится не один час в процессе обучения.

Но, как говорили мудрые, дорогу осилит идущий.