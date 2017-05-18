Стоит ли покупать бэушку в кредит?

В отличие от рынка новых машин, где автокредитование обеспечивает почти половину сделок, на вторичке с помощью банковских займов продается лишь каждый десятый автомобиль. И хотя банки постепенно снижают процентные ставки и уже предлагают кредиты без каско, россияне по-прежнему считают более выгодными потребительские займы. Так ли это на самом деле?

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оссиянам зачастую не хватает денег не то что на новую, но и на подержанную машину, о чем свидетельствует увеличение доли кредитных продаж на вторичном авторынке. Так, к примеру, ВТБ24 за первый квартал текущего года выдал более 2,3 тыс. кредитов на приобретение автомобиля с пробегом — в 2,4 раза больше по сравнению с прошлым годом. В результате доля подержанных машин в объеме автокредитования банка выросла вдвое и достигла 12%. О существенном росте выдачи «автокредитов с пробегом» говорят и в Связь-Банке, где их доля составила 45%. По данным ЮниКредит Банка, в январе-марте 2017 года на подержанные машины пришлось 43% всех выданных автокредитов, что соответствует уровню прошлого года.

Увеличение доли и объема автокредитов на вторичном рынке наблюдается в связи с улучшением условий кредитования автомобилей с пробегом, а также возможностью финансирования покупки и продажи авто между физическими лицами, говорит старший вице-президент, директор департамента автобизнеса ВТБ24 Алексей Токарев.

Впрочем, несмотря на значительный рост кредитования «пробежных» машин в портфелях банков, на вторичном рынке в целом доля кредитных продаж все еще остается незначительной. По оценкам ЮниКредит Банка, на сегодняшний день она составляет 9–10% и за последний год увеличилась лишь на 1%. «Пока это низкий результат — покупатели предпочитают широкий выбор б/у автомобилей в салоне, но еще не привыкли к преимуществам автокредита. Рынок должен созреть для определенной критической массы покупателей: сейчас по-прежнему отложенный спрос очень велик, а динамика перепродаж автомобилей с пробегом — сдержанная. Думаю, в 2017 году динамика будет 2–3%, а наибольший рост ожидается в 2018 году», — прогнозирует начальник управления по работе с партнерами ЮниКредит Банка Денис Алферов.

Москвичи ездят в долг

В сегменте автомобилей до пяти лет на кредитные сделки приходится 25–30%, а доступные программы кредитования банков, улучшение общей экономической ситуации и уверенность потребителей в завтрашнем дне приведут к увеличению объемов кредитования подержанных машин, отмечает директор компании «ПодборАвто» Денис Еременко.

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Показательно, что чаще всего кредит на покупку автомобиля с пробегом берут жители мегаполисов. К примеру, в Сетелем Банке около 40% таких займов по итогам 2016 года были выданы в Москве и Подмосковье. В число лидеров по объему кредитования подержанных машин в Связь-Банке входят Москва, Санкт-Петербург и Казань. Эти же города являются крупнейшими по выдаче «автокредитов с пробегом» и у ВТБ24, при этом наибольшая доля бэушек, на которые выдается кредит, — в Курске (41%), Хабаровске (32%) и Калининграде (28%), где средний уровень доходов ниже, а спрос на подержанные автомобили в сравнении с новыми — выше.

«На рынке кредитования новых машин объемы зависят от общих продаж автомобилей и доли покупок в кредит. На вторичный рынок еще большее влияние оказывает доля продаж автомобилей через дилеров, а в этом плане мегаполисы, такие как Москва, опережают другие города. Также имеет значение возрастная структура парка в различных регионах: в нашей стране более 42 млн автомобилей, треть из которых — возрастом более 15 лет. Такие автомобили активно продаются, но через дилерские центры крайне редко. Поэтому спрос на покупку подержанных машин в кредит сейчас пока пропорционален доле дилерских продаж», — комментирует Денис Алферов.

Возрастные ограничения

Между тем возраст кредитуемого автомобиля, как правило, ограничен условиями самих банков. Например, Сетелем Банк выдает кредиты только на иномарки, которым на момент оформления договора не исполнилось 10 лет. Такой же «возрастной ценз» действует в ЮниКредит Банке и ВТБ24, однако для отечественных машин он составляет уже 5 лет и 4 года соответственно. А вот в Связь-Банке эти критерии еще жестче: 10 и 5 лет на момент окончания выплат по кредиту, причем имеются ограничения и по пробегу: 150 тыс. и 50 тыс. км соответственно.

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Согласно данным ВТБ24, средний возраст почти половины профинансированных автомобилей с пробегом составляет от 2 до 4 лет. Еще около 20% приходится на автомобили в возрасте 5–6 лет. Как поясняет Алексей Токарев, такая структура обусловлена, с одной стороны, условиями кредитного продукта банка, а с другой — завершением первого цикла пользования машиной, который в России составляет около 4 лет, и желанием владельца сменить автомобиль на новый, более современный.

Среди заемщиков Сетелем Банка наиболее востребованными в 2016 году были автомобили 2012 года выпуска — на их долю пришлось 21% всех выданных кредитов на подержанные машины.Автомобили 2011 и 2013 годов выпуска заняли в этом объеме 17% и 16% соответственно. По словам директора департамента автобизнеса Сетелем Банка Станислава Пушевского, кредитная востребованность автомобилей с пробегом составляет в среднем 4–5 лет после окончания 2-летнего гарантийного периода. Машины возрастом более 8 лет практически не востребованы в качестве покупки в кредит и продаются за наличные деньги.

Бэушка на миллион

Любопытно, что, к примеру, по условиям ЮниКредит Банка размер автокредита на покупку бэушки ограничен 4 млн рублей, а в ВТБ24 — 3 миллионами. Притом что первоначальный взнос должен составлять от 15 и 20% соответственно. В действительности же заемщики, разумеется, берут гораздо меньшие суммы. Так, в том же ЮниКредит Банке, чьи клиенты чаще всего покупают в кредит подержанные Land Rover Discovery, Volkswagen Polo и Mercedes-Benz E-класса, средний размер автокредита вырос на 10% и составляет 700–800 тыс. рублей.

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«Мы видим спрос на автомобили возрастом до трех лет. Еще в 2016 году мы заметили, что на рынке складывается определенная доля клиентов, которые мигрируют между покупкой новой машины и авто с небольшим пробегом. Также есть спрос и на автомобили возрастом от 5 до 10 лет: это обусловлено старением парка», — констатирует Денис Алферов.

В Связь-Банке средний чек по кредиту на покупку подержанной машины в первом квартале 2017 года составил 615 тыс. рублей, что на 15% больше по сравнению с прошлым годом. А вот в ВТБ24 он, напротив, снизился — на 9%, до 556 тыс. рублей. При этом наибольшей популярностью у клиентов данного банка пользуются автомобили таких марок, как Kia (модели Rio и Sportage), Hyundai (Solaris и ix35), Volkswagen (Polo и Tiguan) и Nissan (Qashqai и Juke). Как отмечает Алексей Токарев, снижение среднего автокредита наблюдается в сегменте подержанных машин, приобретаемых через дилеров, которые расширяют предложение более доступных автомобилей для продажи массовому потребителю.

Аналогичную тенденцию фиксируют и в Сетелем Банке, где средний размер «автокредита с пробегом» в первом квартале 2017 года составил 538,8 тыс. рублей (-1%), а лидерами спроса у заемщиков являются подержанные автомобили марок Kia, Hyundai и Nissan.

Риски, каско и проценты

Как известно, стоимость кредитов на подержанные автомобили традиционно выше, чем на новые. Так, по состоянию на май 2017 года средняя ставка для бэушек составляет 18,4%, тогда как для новых машин она на 4,5 пп. ниже — 13,9%, гласят данные Frank Research Group. Для сравнения, в январе прошлого года автокредиты выдавались под еще более высокие проценты — 20,6% и 16,2% соответственно.

«Несмотря на то, что в обоих случаях банки выдают кредит под залог машины, подержанный автомобиль для кредитной организации — рискованный актив, поскольку он менее ликвидный, чем новый. Поэтому банки пытаются снизить риски за счет повышения ставки. Кроме того, если заемщик отказывается от каско, это автоматически повышает процент», — поясняет руководитель проекта Frank Research Group Анастасия Зюркалова.

Тем не менее многие заемщики не оформляют каско при покупке подержанной машины. Показательно, что увеличение выдач «автокредитов с пробегом» в Сетелем Банке во многом связывают с запуском кредитного предложения «Без каско» на б/у автомобили, которое по итогам первого квартала 2017 года заняло 34% в объеме кредитования таких машин.

Кредит для бедных?

Кроме того, в отличие от новых авто, на размер ставки по кредиту на бэушку влияет возраст машины и ее техническое состояние. По словам Станислава Пушевского, дилеры совместно с автопроизводителями расширяют программы по подержанным сертифицированным автомобилям, в рамках которых банки зачастую предлагают ставку, аналогичную при кредитовании новой машины. «Именно сертификация автомобиля у официального дилера позволяет клиенту получить гарантию технической исправности и юридической чистоты автомобиля, а банку — быть уверенным в качестве реализуемого за счет кредитных средств транспортного средства. Вместе со снижением рисков на рынке будут понижаться и кредитные ставки на проверенные подержанные автомобили», — рассуждает он.

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А вот Денис Еременко полагает, что дешевых денег сегодня у банков нет и рассчитывать на то, что автокредитование станет доступнее, в ближайшее время не приходится. Впрочем, появлению интересных для клиентов предложений может способствовать растущая конкуренция на рынке кредитования подержанных машин.

Действительно, в этот сегмент выходит все больше кредитных организаций, поскольку вторичка сама по себе превосходит рынок новых машин в разы, а в последние годы заметно растет доля дилерских продаж автомобилей с пробегом. Так, в 2017 году она достигла 11%, хотя еще пять лет назад составляла всего 3%, гласят данные ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

По мнению руководителя направления автокредитования Связь-Банка Оксаны Заварзиной, рынок продаж и кредитования подержанных машин растет и будет расширяться в дальнейшем. «Цены на новые автомобили выросли, и нет никаких предпосылок к их снижению. Ставка по автокредиту все же ниже ставки потребительского, а в условиях невысоких доходов населения размер ежемесячной выплаты имеет приоритетное значение», — резюмирует она.

Фото: Вячеслав Зитев/Интерпресс/ТАСС, flickr.com, «За рулем»