Неправильный «чех»: Skoda Karoq представлен официально

К тому, что Yeti сменит имя, мы уже успели привыкнуть. Но и других неожиданностей вокруг премьеры самого компактного внедорожника марки Skoda хватало.

Собираясь на специальное мероприятие в Стокгольм, где журналистам со всей Европы впервые показывали Karoq, я поймал себя на мысли: без ответа остается только один вопрос о машине — как она выглядит? Изначально было понятно, что преемника Yeti построят на платформе MQB. Значит, предсказуемы и агрегаты, и ездовые повадки. Более того, мой коллега Михаил Кулешов уже успел поездить на новом кроссовере, пусть и совсем немного. Салон? Было бы наивно полагать, что у Карока он по какой-то причине будет отличаться от других свежих Шкод с «всефольксвагеновскими» элементами.

Skoda Karoq Skoda Karoq продолжает две новые тенденции: названия кроссоверов отныне будут начинаться на К и заканчиваться на Q, и все они, видимо, получат сходное оформление передней оптики.

А вот от дизайна экстерьера я ждал сюрприза. Во-первых, потому что Skoda Yeti выглядел в своем классе неформалом. Во-вторых, все модели чешской марки хотя и не поражали изысканностью форм, но всегда были самобытны и не копировали одноклассников под другими эмблемами концерна Volkswagen. Ну а в-третьих, надежду подогревал новый стиль передка, который первым продемонстрировал Kodiaq. По шпионским снимкам и тизерам было известно, что младший кроссовер получит такой же.

Skoda Karoq Задние фонари Карока имеют сложную форму и интересную графику. А вот в профиль машина смотрится абсолютно неинтересно. Даром что заимствован он у славящегося своим стилем испанского СЕАТа.

Материалы по теме Skoda Karoq: первые официальные фото

Но, рассмотрев выехавшую на подиум машину, я несколько разочаровался. Единственным ярким элементом стала только передняя оптика. Сзади Karoq оказался практически копией старшей модели Kodiaq (что, впрочем, было ожидаемо). А вот профиль едва ли отличается от такового у кроссовера SEAT Ateca . «Испанец» дебютировал в прошлом году и производится на заводе Skoda в Квасинах, так что родство объяснимо. Столь прямого заимствования я от чехов, признаться, не ждал. Да и исчезнувшей оригинальной линии остекления Yeti жаль.

О происхождении имени автомобиля все в курсе из предыдущих публикаций. Уже второе название Skoda привозит с Аляски. Означает ли это, что марка нацелилась на североамериканский рынок, где ныне известна лишь самым продвинутым автомобильным фанатам? Пойманные мной на презентации топ-менеджеры в один голос уверенно отвечали: пока таких планов нет. Да и империя Volkswagen сейчас, после едва затихшего «дизельгейта», вряд ли готова вкладывать значительные средства в раскрутку марки в новой стране. Хотя исключать такое развитие событий тоже нельзя. Все-таки речь о втором по объему рынке в мире. Вон и альянс PSA задумал удивить американцев своими дизайнерскими изысками.

Передняя панель Skoda Karoq Приборная панель поражает разве что роскошью топовой мультимедиа с экраном диагональю 9,2 дюйма. Но и она есть у других Шкод, так что в целом за рулем Карока взгляду зацепиться не за что.

Обычно премьеры новинок у Шкоды проходят в родной Чехии или соседних странах. Выбор Швеции поначалу несколько удивил, но его вскоре объяснили. Оказывается, скандинавская страна близка Кароку по духу. В ней много простора, лесов и пересеченной местности, к которым отлично подготовлен чешский внедорожник. Шведы активнее остальных развивают и внедряют различные цифровые технологии и онлайн-сервисы, что делает и Skoda. Наконец, эта страна и люди в ней просто красивы. Перечитайте этот список ценностей еще раз. Многие из них применимы и к России! А для Москвы так и весь перечень целиком. Поэтому я не сомневаюсь в резком увеличении продаж, как только Yeti уступит свое место в российских дилерских центрах преемнику. Согласно статистике, «снежный человек» обеспечивал марке лишь 10% спроса. Этот показатель должен вырасти.

Skoda Karoq Штатные планшеты оставим люксовым машинам. Skoda Karoq предлагает пассажирам держатели для собственных гаджетов. Skoda Karoq Емкость для мусора в передней двери — один из элементов философии Simply Clever.





За этими рассуждениями спала волна ажиотажа вокруг выставленных автомобилей и появилась возможность познакомиться с ними в спокойной обстановке. Хотя что можно рассказать об очередном детище немецкой инженерии? При статическом знакомстве в нем нереально найти эргономические промахи. Материалы пусть и не тянут на статус премиальных, но выделенная квота мягкого пластика распределена по салону с умом. В топовой версии водительское кресло может быть оснащено электроприводом и памятью положений. Набор регулировок при этом невелик: длина, наклон спинки, поясничный упор — как у какого-нибудь «янки» или «японца». Милые проявления заботы — элементы шкодовской философии Simply Clever. Мне особо понравились «урны» в карманах передних дверей и органайзер в нише на центральном туннеле. Ну а стилистически Karoq внутри повторяет Октавию и Кадьяк.

Skoda Karoq Органайзер в нише позволяет пристроить массу мелочей, чтобы они не терялись в салоне.

Впрочем, постойте! Добравшись, наконец, до водительского места, замечаю новшество. Да какое! Полностью цифровой комбинации приборов прежде на Шкодах не было. Увидев ее, будут кусать локти владельцы иных Фольксвагенов. Чешская марка хотя и стоит в иерархии на ступень ниже по статусу, но на инструментарий не поскупилась. Всего лишь одна деталь: карту навигации можно развернуть на весь экран, как у Audi, а не на треть его площади, как это предлагают некоторые машины из Вольфсбурга. И оформление на высоте. Оно отличается от автомобилей Audi и Volkswagen. Всего же доступно четыре варианта графики и расположения информации на ЖК-дисплее.

Skoda Karoq А вот такой роскоши мы на Шкодах доселе не видели. Цифровая комбинация приборов предлагает четыре варианта оформления, включая самый роскошный — с картой навигации почти на весь экран. Обратите внимание на «столбики» вспомогательных приборов по краям монитора.

Skoda Karoq Базовая комбинация приборов с радиальной оцифровкой знакома по Кадьяку.

На месте Кадьяка я бы обиделся. Он — флагман и главная новинка компании за последний год. При этом мультимедийная система с огромным дисплеем на 9,2 дюйма (есть она и у Карока) досталась ему позже, чем рестайлинговой Октавии, а роскошных «нарисованных» приборов у него нет до сих пор. Но ничего не попишешь, в современном быстротечном мире статус «самого крутого» уже ничего не значит. Новинки нужно выдавать со скоростью пулемета, и нет ничего удивительного, что производители представляют высокотехнологичные опции на машинах попроще.

Мультимедиа Skoda Karoq Некоторыми функциями самой дорогой мульдимедиа можно управлять жестами. Привет BMW!

Простор в салоне Карока я бы назвал умеренным. Можно ехать и впятером, но будет тесно. Сидеть за рослыми передними седоками было бы приятнее, если бы не жесткие пластмассовые столики в спинках сидений. Пассажиры второго ряда упираются в них коленями. С другой стороны, это хорошая защита обивки от маленьких пассажиров, которые, сидя в детских креслах, будут упираться ногами в спинки передних кресел. Протереть пластик проще и быстрее, чем вывести грязь из ткани. Но в любом случае Skoda Karoq окажется заметно просторнее Yeti. Габариты новинки — 4382 х 1841 х 1605 мм при колесной базе 2638 мм (2630 мм у полноприводных версий). «Снежный человек» короче на 160 мм, ширина его меньше на 48 мм, а по части колесной базы проигрыш составляет 52–60 мм. Правда, Yeti выше на 86 мм, но даже в комплектации с панорамной крышей Karoq мне не показался «давящим» сверху ни спереди, ни сзади, хотя мой рост 186 см.

Сиденья Skoda Karoq Удобство сидений, конечно, нужно проверять в дальней поездке, а не на короткой статической презентации. В «базе» обивка тканевая, а за доплату можно получить, например, сочетание кожи и алькантары. Интерьер Skoda Karoq При росте больше 180 см задние пассажиры упираются коленями в спинку переднего сиденья. Впрочем, по части простора сзади откровений я и не ждал.

Дорожный просвет увеличился на мизер — со 180 до 184 мм. Но и то хлеб: на российских дорогах ценен каждый миллиметр. Впрочем, пока известны характеристики версии для европейских дорог. Для нас, хочется верить, Karoq сделают еще выше. А вот прибавка в багажном отсеке очень серьезная. Yeti предлагал 322 л при пятиместной конфигурации салона, а его преемник — 521 л. Под полом обнаружилась докатка, от которой в спецификации для Старого Света успели отвыкнуть.

Skoda Karoq Багажник Карока сильно прибавил в объеме, если сравнивать с багажным отсеком Yeti. Поэтому Karoq лучше подходит на роль единственной семейной машины на все случаи жизни.

На вопрос о начале российских продаж мне пока ответить нечего. Дело в том, что статическая презентация кроссовера прошла очень рано: широкой публике его покажут только в середине осени на автосалоне во Франкфурте. Европейские дилеры получат первые машины во второй половине октября, в Китае производство и продажи стартуют в ноябре 2017-го и первом квартале 2018 года соответственно. Можно уверенно сказать, что в текущем году Karoq на российских дорогах не появится. Сборку наверняка локализуют (Yeti выпускают в Нижнем Новгороде), но все это лишь догадки: никаких конкретных решений еще не принято.

Skoda Karoq Под полом — малоразмерное запасное колесо. Если положить полноценное, то поднимется уровень пола и уменьшится объем багажника. Зато по бокам можно будет организовать дополнительные ниши для мелочей. Skoda Karoq На правой стороне багажника есть оригинальный огороженный «балкон», который можно использовать как нишу для не очень тяжелых предметов. Слева — съемный фонарик и два крючка для сумок. Все очень продуманно!



И я думаю, что такая задержка к лучшему. Появись Skoda Karoq на рынке буквально на днях, маркетологи отталкивались бы от имеющихся цен на модель Kodiaq, а это как минимум два миллиона рублей. В 2018 году большой внедорожник уже получит российскую прописку, упрощенные комплектации и должен подешеветь сразу на полмиллиона. Учитывая, что сейчас Skoda Yeti стоит от 1 069 000 рублей, Karoq в сегодняшних ценах мог бы стартовать с отметки 1 120 000 — 1 150 000 рублей.

Пока же ждем полноценного ездового теста и появления модели в России. В том, что Karoq, как и любая Skoda, придется соотечественникам по нраву, я не сомневаюсь.

Фото: Кирилл Милешкин и Skoda