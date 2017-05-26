Летающие автомобили: смертельная история и смелые планы Uber

Создание компактных «авиамобилей» или «автолетов», сочетающих качества автомобиля и самолета, приобретает массовый характер. Видимо, не за горами переход к серийному производству таких машин. Неужели скоро полетим над пробками, камерами и засадами ГИБДД?

Серийная реализация идеи автомобиля с автономным управлением заняла около полувека. Лет двадцать назад появились первые образцы, умевшие неплохо ездить без помощи водителя, а сейчас первые такие машины продаются. Что касается летающих автомобилей, то эта идея так же стара, как сами автомобили и самолеты. Но создать что-то по-настоящему жизнеспособное удалось лишь после Второй мировой войны.

От идеи до продажи

Изначально занимались этим, как правило, конструкторы-энтузиасты или небольшие инжиниринговые фирмы. Многие проекты так и не смогли полноценно летать, еще часть просто канула в Лету. Но десятка три ранних автолетов получили широкую известность. Те, что выжили в ходе эксплуатации, ныне покоятся, как правило, в музеях. Ни один не дошел до стадии конвейера. А вот конструкции, созданные в XXI веке, активно продвигают именно в этом направлении.

Некоторые из них — «маркетинговый миф», способ заработать, привлекая сторонние инвестиции и (в перспективе) продавая патенты. Но вот словацкая фирма AeroMobil месяц назад объявила, что на модель AeroMobil 3.0 можно сделать предзаказ — по цене от 200 000 евро. Фактически это начало продаж.

AeroMobil 3.0 На сайте фирмы-производителя с апреля можно оформить предзаказ на AeroMobil 3.0. Три года назад, когда маленькая словацкая фирма, созданная конструктором Штефаном Кляйном, начала первые испытания, в успех никто не верил.

Оно могло произойти гораздо раньше, когда за разработку аэрокаров взялся американский инженер-ракетчик Молтон Тейлор. В 1949 году появился первый образец Aerocar 1, вполне успешно работавший и много налетавший. В дальнейшем Тейлор построил еще несколько. Улучшенный вариант в 1956-м получил сертификат Федерального авиационного управления США. В 1960-х одна компания согласилась заняться массовым производством Аэрокара — при условии, что удастся получить 500 предварительных заказов. Тейлор собрал 278 депозитов по тысяче долларов, но на этом дело встало. Человечество было не готово к покупке летающих автомобилей за 8500 долларов, притом что обычный автомобиль тогда можно было взять примерно за пятьсот. За работами Тейлора пристально следил Ford Motor, но вскоре остыл к этой теме.

Aerocar Молтона Тейлора Aerocar Молтона Тейлора был близок к серийному выпуску, но не срослось. Крылья и хвост при приземлении отстегивались, на что уходило около пяти минут. Применен авиационный 143-сильный мотор Lycoming O-320. При максимальной взлетной массе 950 кг аппарат мог перевозить четырех человек.

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Были и громкие неудачи, отрезвлявшие потенциальных покупателей. Генри Смолински в 1973 году скрестил самолет Cessna Skymaster с автомобилем Ford Pinto. В первом же испытательном полете отвалилось крыло, отправив экипаж из создателя и пилота на тот свет. Годом позже на своем Roadable III разбился Леланд Брайан, оставив после себя множество патентов. Но «мелкие недоразумения» в конечном итоге помогали новым поколениям изобретателей избегать ошибок. И то, что появляется на свет в наши дни, — тщательно просчитанные и весьма эффективные конструкции (за исключением выставочных концептов , которые в большинстве случаев к полетам не приспособлены). Благо и технологии, и материалы сделали огромный шаг вперед, упростив решение многих технических задач.

На сегодняшний день можно выделить два основных направления развития компактных аэромобилей. Первое — самолет, приспособленный к адекватному передвижению по автострадам. Нечто подобное было построено аж в 1916 году: автоплан Кёртиса считают первым в истории летающим автомобилем. Но размах крыльев в 12 метров — не совсем то, что было бы всем удобно на дорогах общего пользования. И, собственно, так или иначе складывающиеся крылья сегодня стали неизбежным элементом.

Skycar M400 Известная многим машина американца Пола Моллера — Skycar M400, работа над которым идет порядка тридцати лет. Была прервана иском о мошенничестве («куда ты дел наши инвестиции, Пол?») и процедурой банкротства. Но в 2013-м сообщили, что Моллер нашел нового инвестора. Говорят, конструктору так и не удалось толком подчинить восемь 150-сильных моторов, и все лётные испытания проходят со страховочным тросом, который привязан к башенному крану.

Второе актуальное направление — квадро- и мультикоптеры большого размера, «дроны», способные поднимать одного-двух пассажиров и какой-то багаж. Все они могут взлетать и приземляться вертикально (функция VTOL, Vertical Take-Off and Landing). И это уже не особо близкие родственники автомобиля, а нарождающийся новый тип транспортного средства.

Взлёт-посадка

Эпоха романтики окончательно завершилась в 1980-х. Нынче нельзя просто так построить, что в голову взбредет, и куда-то на нем поехать или полететь. Использовать (и тем более продавать) можно только те транспортные средства, что соответствуют великому множеству стандартов и по всем правилам сертифицированы уполномоченными организациями. AeroMobil 3.0 как раз такой продукт — его испытывали и доводили более трех лет, попутно проводя идеологическую обработку профильных ведомств и инстанций.

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Силовая структура кузова — стальная пространственная рама. К ней крепятся все агрегаты и внешние панели из композитных материалов. Передвижение обеспечивает гибридная схема: 110-сильный электромотор и 300-сильный двухлитровый четырехцилиндровый оппозитник с турбонаддувом (Евро-6). Это позволяет добиться разумных показателей расхода топлива (АИ-95). На шоссе аппарат развивает до 160 км/ч, в воздухе — до 350 км/ч. Запас хода в воздухе — свыше 700 км. Максимальный взлетный вес — 960 кг, полезная нагрузка 240 кг.

Трансформация из автомобиля в самолет и обратно занимает пару минут. Наличествуют навигационная система, автопилот, все необходимые средства связи и автоматическая система безопасности, которая в случае чего откроет парашют. Длина машины — 5998 мм, ширина со сложенными крыльями — 2248 мм, это соответствует стандартам ЕС по габаритам для легковых автомобилей.

Принципиальный недостаток — невозможность вертикального взлета. Для поднятия в воздух АэроМобилю требуется расправить крылья и хотя бы метров триста разгона. ПДД всех стран мира пока что запрещают подобные маневры на дорогах общего пользования. Поэтому для взлета все-таки необходимо какое-никакое летное поле. Но до него вы можете доехать своим ходом по дорогам, заправившись по пути на обычной АЗС. По всей вероятности, это будет восприниматься не менее престижно, как приезд на Bugatti.

Немецкий проект Carplane® Немецкий проект Carplane®. У него выдвигающиеся крылья и двухмоторная схема — один для езды, другой для полетов. Это прямой конкурент АэроМобиля и Terrafugia Transition. Года два идут разговоры об «интенсивной доработке», но в фотоотчетах представлена лишь наземная часть испытаний. Воздушная — только в формате трехмерного мультфильма на сайте фирмы.

Само собой, помимо водительских прав владелец АэроМобиля должен получить лицензию пилота. Но вообще различных организационных закавык в теме автолетов просто немерено.

Подготовка планеты

Например, должен ли автолет проходить ежегодный ТО только один раз? Или потребуется два — как автомобилю и как самолету? В любом случае, AeroMobil 3.0 и прочие концептуально схожие с ним аппараты никак не избавляют от пробок и плохих дорог. Там, куда хочет отправиться владелец, тоже должна быть какая-то пригодная взлетно-посадочная полоса. И совершенно непонятно, реалистично ли подобные машины сертифицировать в России с ее требованиями по ЭРА-ГЛОНАСС. Но это уже отдельный вопрос.

Промовидео компании AeroMobil дает наглядное представление о проработке и возможностях ее детища AeroMobil 3.0:

Гораздо сложнее выглядит проблема массового использования подобного транспорта. Пока речь идет о десятках и сотнях аэромобилей, все понятно — действующие гражданские авиаслужбы вполне это переварят. А если их тысячи? Как насчет безопасности в воздухе? Выделят особые эшелоны-коридоры и в них… образуются пробки?

Правда, переживать об этом пока рано. Пусть сначала хотя бы дюжину продадут. В виде концептов на разных выставках маленьких автолетов личного пользования представили достаточно много. Один из самых свежих примеров — электрический«дрон» Pop.Up совместной разработки Airbus и ItalDesign, представленный на Женевском автосалоне. Концепция предусматривает модульную компоновку: пассажирская капсула может соединяться с наземным шасси либо с блоком из восьми пропеллеров на электротяге. Автономное управление есть в любом режиме, ваша задача — поставить метку на карте навигатора, остальное машина сделает сама.

Pop.Up совместной разработки Airbus и ItalDesign Полностью электрический Pop.Up совместной разработки Airbus и ItalDesign подразумевает создание некой обслуживающей владельцев инфраструктуры. Владелец покупает только капсулу, а модули для земли или воздуха следует заказывать — их доставят в заряженном виде. Реализация такого плана требует сумасшедших вложений, поэтому проект скорее концептуальный, чем практический.

Власти США в 2013-м официально признали модель Terrafugia Transition легким спортивным летательным средством и разрешили проводить практические испытания. Она тоже вполне дозрела до серийного производства. Также известны проекты самоуправляемого летающего такси Uber Elevate и Zee.Aero с функцией вертикального взлета и посадки. К Олимпиаде-2020 действующую машину-«дрон» планирует построить Toyota — и это, кстати, важный звоночек, говорящий о том, что к теме аэрокаров после долгого перерыва вновь подключились автогиганты. В нашей фотоподборке самые яркие примеры автолетов...

Так что летать мы, несомненно, будем — возможно, что и над пробками. Непонятно только, когда именно. Подготовка планеты к массовой пересадке с ездящих на летающие «мобили» потихоньку идет, но сначала придется учредить новые контролирующие и спасательные службы. А заодно перелопатить и сочинить заново слишком много документов — начиная с Правил Воздушного Движения.

Фото: из архива автора

Видео: YouTube