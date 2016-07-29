Автосервис онлайн: как это работает?

Через Сеть сегодня можно сделать почти все. В том числе и подобрать СТО для ремонта или обслуживания автомобиля. Но если раньше приходилось искать нужную станцию самому, то теперь есть онлайн-помощники. Попробуем разобраться, все ли так просто и удобно?

В теории для подбора автосервиса в режиме онлайн требуется лишь выбрать марку автомобиля и тип ремонта. На деле же, чтобы получить желаемое, следует учесть множество нюансов. Мы оценили работу нескольких таких онлайн-сервисов. В качестве автомобилей для ремонта взяли:

Ford Focus, которому нужна замена масла;

дизельный Volvo XC90 с необходимостью диагностики двигателя;

Citroen C5, которому требуется ремонт и диагностика гидропневматической подвески.

autoreshenie

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Этот онлайн-подборщик ищет сервисы только на территории Москвы. За пределами столицы сайт бесполезен. Пробуем найти СТО для замены масла в двигателе Фокуса. Какой-либо специализации для этого не требуется. В первой десятке предложенных сервисов все универсальные, а первым номером некий «Трейдинвест», у которого в списке обслуживаемых марок весь мировой автопром. Рейтинг высокий, но на других ресурсах и форумах к этой конторе есть много вопросов.

Пробуем подобрать сервис дизельному Volvo XC90. Для необходимых нам работ с машиной нужна фирменная программа диагностики Vida, да и сам дизельный двигатель требует особого внимания. Но среди предложенных контор вновь одни универсальные сервисы. Причем список очень похож на тот, что был предложен для Форда. А специализированных дизельных сервисов, не говоря о тех, что ориентированы именно на марку Вольво, нет в списке вовсе.

«На десерт» ищем станцию для диагностики и ремонта сложной гидропневматической подвески Citroen C5. Но результат все тот же. Лишь универсальные СТО, причем те же самые. На первое место выставляются станции с самым высоким рейтингом. А составлен он исключительно по оценкам и отзывам на самом сайте.

FixTheCar

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У этого ресурса площадь охвата чуть больше. Кроме Москвы можно найти сервис в Московской области и Санкт-Петербурге. Список видов работ схож, зато есть другие критерии подбора: статус сервиса — официальный или неофициальный, а также режим работы.

Для замены масла в двигателе Фокуса сайт предлагает обширный список, где станции также выстраиваются по рейтингу. Но, в отличие от предыдущего онлайн-сервиса, у предложенных станций нет перечня обслуживаемых марок.

Пробуем найти подходящий сервис для дизельного Volvo XC90. Но среди предложенных станций опять сплошь знакомые по предыдущему поиску. Кстати, и тут на первой позиции сервис «Арион Авто» с высоким рейтингом. А стоило поискать отзывы о нем на нескольких сторонних порталах, как всплыла масса жалоб. Зато в большом списке универсальных сервисов появился, к примеру, «Бош-сервис», специализирующийся на ремонте дизельной техники.

С Ситроеном чуда не случилось. Все те же универсальные сервисы, во многих из которых понятия не имеют, как ремонтировать ситроеновский Hydractive.

Serviceavto

В отличие от первых двух ресурсов, этот сайт — сама скромность. Дизайн простенький и невзрачный. Зато поисковик работает по всем регионам России и уже этим выгодно отличается от первых двух.

Для замены масла в Фокусе нам предлагают большой список универсальных станций. С дизельным двигателем Вольво уже немного иная история. В списке по-прежнему много универсальных станций. Но есть и те, у которых перечень предлагаемых услуг весьма ограничен. Есть и такие, которые специализируются на ремонте исключительно дизельных двигателей. Уже за это спасибо!

А как насчет Ситроена? Тут нам снова предлагают исключительно универсальные сервисы. Сильно сомневаюсь, что для ремонта Hydractive можно ехать в первую попавшуюся контору, пусть и с высоким рейтингом. Кстати, в данном случае список отсортирован не по рейтингу, а по алфавиту.

3_auto

«Три-авто» также работает не по всей России, но в списке есть 27 городов. Для замены масла в Фокусе ресурс отыскал чуть больше пятидесяти сервисов в Москве. Предыдущие сайты выдавали в три-четыре раза больше. Список формируется по очередному непонятному рейтингу. Минус в том, что у предложенных компаний не указан перечень марок, с которыми они работают. Потому узнавать, специализированный это сервис или нет, придется дополнительно.

Разумеется, мы быстро выяснили, что предложенные сервисы оказались универсальными. Для ремонта дизеля Вольво сайт предложил два десятка станций. Все — универсальные, ни одного специализирующегося на марке. И только один сервис, да и то в самом конце списка, оказался ориентирован на дизельные машины. С Ситроеном С5 схожая история — чуть меньше пятидесяти сервисов, из которых ни одного специализирующегося на сложной французской технике. Кстати, у этого ресурса есть и мобильные приложение.

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Мобильные приложения

Существуют подобные поисковики и в виде мобильных приложений. В частности, есть такая версия у 3auto. Такие приложения тоже помогут найти нужный сервис. Правда, большинство из них просто ищут ближайший к вам и не позволяют выстроить фильтр по марке автомобиля или типу требуемого ремонта. Так, к примеру, работает приложение CareWay. Запись на ремонт осуществляется по предварительной заявке.

А вот приложение CarFix позволяет выбрать и марку, и модель автомобиля. Список доступных работ по ремонту скудный, как на проверенных онлайн-ресурсах. Разница лишь в том, что после всех вводных нужно подождать некоторое время. С вами свяжется оператор и расспросит подробно о проблемах и автомобиле (модель, тип двигателя и т.д.). И, о чудо, подберет нужный сервис, делая упор на профильные станции. В этом я убедился, когда мне стали приходить СМС с предложениями о ремонте на том или ином сервисе согласно моему запросу. Среди этих станций действительно были профильные — как в случае с Вольво, так и в случае с Ситроеном. Приложение работает не только в Москве, но и в других городах.

Небольшое исследование показало, что подобные онлайн-сервисы удобны, но могут быть полезными только при несложных универсальных операциях. Редкий случай, когда подбор сервиса работает за пределами Москвы и Питера. Все сайты предлагают выбрать марку, но не модель. А в случае необходимости ремонта, который требует специализированного оборудования и персонала, продолжают настаивать на универсальных станциях техобслуживания. Куда эффективней система с оператором, как в случае CarFix, — предварительная заявка и последующее общение с оператором. Здесь хотя бы предлагают действительно профильные сервисы. Все-таки в случае необходимости сложного ремонта, да еще если автомобиль редкий, без живого общения никак не обойтись. Может, оно и к лучшему. Не исключено, что в будущем такие ресурсы станут учитывать куда больше критериев, нежели марка машины и тип работ, и научатся подбирать сервис уже без помощи оператора. Вот тогда и вернемся к этой теме.