Светодиоды вместо галогенок в штатных фарах: ставить или нет?

В эпоху Зевсов и Гераклов каждый земной день начинался с того, что богиня утренней зари Эос выезжала на небо. Везли ее два бессмертных коня — Фаэтон и… Лампа. Заметим, что коня по имени Светодиод на Олимпе точно не было. Однако человечество решило-таки отказаться от ламп накаливания и газоразрядных аналогов в пользу более экономичных и долговечных полупроводниковых источников света. Сегодня их устанавливают в головную светотехнику даже сравнительно недорогих автомобилей.
Долой галогенки!
Автомобильные светодиоды в начале своей карьеры сами себе испортили репутацию: вторичный рынок был завален откровенным «леваком». Как правило, источник света для головной оптики представлял собой десяток дохленьких светодиодов, светивших в разные стороны, - о правильном светораспределении не стоило и мечтать. Однако вскоре появилось изделие Philips LED headlight, в котором узенькие полоски светодиодов в точности соответствовали расположению нити накаливания в обычной лампочке. А вскоре схожие по конструкции полупроводниковые источники света стали выпускать многие китайские мануфактуры.
Вообще-то, нельзя устанавливать светодиоды в фары, омологированные под галогенки, и мы не раз об этом писали. Но восточные производители упорно пишут на упаковках своих изделий Н4 или Н7! Незаконно? Безусловно. Однако оставим пока юридическую сторону вопроса. Наша главная задача — испытать светодиоды на профпригодность. С этой целью мы приобрели пять комплектов для установки в фары, предназначенные для работы с лампами Н4. Обращаем внимание, что все купленные светодиоды способны работать при напряжении как 12 В, так и 24 В. Это говорит о том, что в них применены добротные блоки стабилизации питания — так называемые драйверы.
Реглоскоп слушает
Начнем с простенькой проверки — возможно, на ней всё и кончится. Едем на станцию техобслуживания к старому другу журнала Анатолию Вайсману, чтобы испытать светодиоды непосредственно на автомобиле. В качестве носителя мы взяли популярный Кia Rio. Этот автомобиль выбрали еще и потому, что при замене лампочек не надо разбирать полмашины. Между прочим, многие ставят светодиоды вместо галогенок исключительно для того, чтобы пореже менять лампы, ведь на некоторых машинах эта операция трудоемкая (например, приходится снимать бампер) и, соответственно, дорогая.
Провалились три изделия из пяти: вместо образцовой «галочки» на экране появлялось нечто смахивающее на НЛО из телевизионной страшилки. А вот двое испытуемых — Philips LED headlight и G7 Head light conversion kit — дали приемлемую картинку. И если во время техосмотра проверяющий инспектор не станет внимательно разглядывать сквозь прозрачный колпак фары, какая лампа в ней установлена, то и претензий у него, по идее, быть не должно. Кроме того, в фарах с рассеивателем или линзованной оптикой разглядеть лампочку снаружи не удастся! В общем, вероятность проскочить техосмотр весьма высока.
Получается, что некоторые светодиоды все-таки можно (по крайней мере, с технической точки зрения) устанавливать в фары? Чтобы получить точное подтверждение, мы обратились в «высший суд» — испытательный центр ООО «НТЦ АЭ», где провели контрольные испытания светодиодных источников на соответствие требованиям Правил ЕЭК ООН № 112–00 в отношении ближнего света.
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Clearlight Flex LED
Примерная цена 2000 руб.
Ток потребления — 1,37 А (штатный «галоген» кушает примерно 4,16 А). Реглоскоп сразу отловил в фаре засветку слева. Лабораторные замеры подтвердили: в точке B50L сила света составляет 2,0 кд вместо допустимых 0,6 кд. В зоне III — семикратное превышение силы света. Единственное достоинство — крышку на фаре Kia удалось закрыть.
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G7 Head light conversion kit
Примерная цена 4650 руб.
Ток потребления — 1,57 А. Крышка фары Kia закрылась. Лампа дает возможность подрегулировать угловое положение относительно держателя. Проверка в гаражных условиях дала было зеленый свет изделию: светораспределение понравилось. Однако более тщательные замеры в испытательном центре все-таки выявили отклонения от нормы: в точке B50L оказалось 0,8 кд вместо 0,6 кд, в зоне III — 1,6 кд вместо 1,0 кд. Жаль, но — не соответствует нормам.
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Philips LED headlight
Примерная цена 10 000 руб.
Ток потребления — 1,65 А. В описании честно сказано, что требуется свободное пространство: 70 мм позади фары и 60 мм в диаметре. Лампа позволяет регулировать угловое положение относительно держателя. Крышка на Kia не закрылась из-за огромного блока драйвера. Светораспределение по реглоскопу вывело изделие в лидеры. Однако всё в тех же точках эксперты выявили отклонения от допуска: 2,0 кд вместо 0,6 кд в точке B50L и 2,82 кд вместо 1,0 кд в зоне III. В общем, эти лампы светят лучше прочих проверенных, но на дороги общего пользования с ними выезжать нельзя.
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Super LED 3200 Lm F2 Model
Примерная цена 2300 руб.
Ток потребления — 1,35 А. Крышка фары Kia закрылась. А вот параметры — хуже некуда. Отклонения отмечены в точках B50L, 75R и в зоне III (аж в 13,2 раза!). Вердикт: отказать!
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V16 Turbo LED
Примерная цена 4500 руб.
Ток потребления — 1,48 А. Крышку фары Kia удалось закрыть. Крепление сильно качается. Светораспределение не соответствует норме в точке B50L и зоне III, многократно превышая допустимый рубеж. А можно ли ждать иного от лампы, светодиоды которой имеют форму жирных кругов, никак не напоминающих спирали? Приговор: не покупать.
Отказать!
Кроме того, некоторые источники света неплотно сидят на рабочем месте и слегка вращаются вокруг своей продольной оси. Понятно, что при движении картинка светораспределения будет сбиваться. А рабочая температура разномастных радиаторов охлаждения такая, что мы даже испугались за сохранность пластмассового кожуха фары.
Еще отметим, что в большинстве случаев заднюю крышку фары Rio при установке светодиодных лампочек удается закрыть — лишь огромный блок лампы Philips под крышку попросту не влез. Фара ГАЗели, на которой проводили стендовые испытания, оказалась менее гостеприимной. А как ездить без крышки? Фара быстро превратится в корзину для мусора.
|
СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЭКРАНЕ РЕГЛОСКОПА
|
Clearlight Flex LED
|
G7 Head light conversion kit
|
Philips LED headlight
|
Super LED 3200 Lm F2 Model
|
V16 Turbo LED
|
Штатная лампа
Что касается заявлений производителей светодиодных источников света о полном соответствии их оригиналу, равно как и надписей Н4 на коробках, то это откровенный обман. Для обозначения светодиодов должна использоваться только буква L, а одобрить их установку вместо галогенных ламп вправе лишь производитель автомобиля или уполномоченный сертификационный орган.
Кстати, на наш запрос представители компании Philips официально ответили, что не следует выезжать на дороги общего пользования с таким светом. Эти лампы предназначены в первую очередь для квадроциклов, снегоходов и прочей внедорожной техники. Однако продавцам восточных светильников все эти тонкости, извините за каламбур, до лампочки. Светит? Разъем подходит? Пользуйтесь на здоровье!
В общем, не случайно в олимпийской конюшне не было коня Светодиода. Боги предпочли пользоваться услугами верной Лампы… Что и вам советуем!
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ФАРЫ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА
|
Контрольные точки
|
Нормированное значение силы света, кд
|
Фактическое значение силы света, кд
|
|
|
Clearlight
|
G7 Head light conversion kit
|
Philips LED headlight
|
Super LED 3200 Lm F2 Model
|
V16 Turbo
|
B50L
|
≤ 0,4 (0,6)*
|
2,0
|
0,8
|
2,0
|
0,6
|
4,0
|
75R
|
≥ 12 (9,6)
|
34,6
|
27,0
|
50,0
|
4,4
|
33,4
|
50R
|
≥ 12 (9,6)
|
55,0
|
36,0
|
100,0
|
12,4
|
47,6
|
50V
|
≥ 6, 0 (4,8)
|
42,22
|
24,0
|
66,0
|
7,0
|
45,6
|
Зона III**
|
≤ 0,7 (1,0)
|
7,0
|
1,6
|
2,82
|
13,2
|
8,0
*В скобках — фактически допустимые значения для серийной продукции. **Темная зона выше границы светораспределения.
Курсивом выделены показатели, не соответствующие нормативу.
Испытания проведены на фаре типа ALRU.676512.124 в НТЦ «Автоэлектроника».
|
МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ
Каждой лампе присвоили условный номер. Методика измерений — согласно предписаниям Правил ЕЭК ООН № 112–00. Замеры делали в нескольких контрольных точках (В50L, 75R, 50R, 50V и зона III) при напряжении 13,2 В, температуре 23 ºС и атмосферном давлении 730 мм рт. ст., при этом использовали фару головного света типа ALRU.676512.124 (от ГАЗели).
Задействованное оборудование: механический гониометр (прибор для высокоточного измерения углов), источник питания, амперметр, люксметр.
Cветораспределение на дороге. B50L: глаза встречного водителя на расстоянии 50 м; 75R: освещение обочины на расстоянии 75 м; 50R: освещение обочины на расстоянии 50 м; 50 (50V): освещение дороги на расстоянии 50 м.
Редакция благодарит сотрудников испытательного центра ООО «НТЦ АЭ» и лично заведующего лабораторией светотехники Н.О. Базина за помощь в подготовке материала.