Светодиоды вместо галогенок в штатных фарах: ставить или нет?

Современные светодиодные источники света резко отличаются от предшественников, утыканных кристаллами со всех сторон. Но можно ли такие «лампы» устанавливать вместо галогенных в фары автомобилей? Проверяем на профпригодность светодиоды пяти моделей.

В эпоху Зевсов и Гераклов каждый земной день начинался с того, что богиня утренней зари Эос выезжала на небо. Везли ее два бессмертных коня — Фаэтон и… Лампа. Заметим, что коня по имени Светодиод на Олимпе точно не было. Однако человечество решило-таки отказаться от ламп накаливания и газоразрядных аналогов в пользу более экономичных и долговечных полупроводниковых источников света. Сегодня их устанавливают в головную светотехнику даже сравнительно недорогих автомобилей.

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Долой галогенки!

Автомобильные светодиоды в начале своей карьеры сами себе испортили репутацию: вторичный рынок был завален откровенным «леваком». Как правило, источник света для головной оптики представлял собой десяток дохленьких светодиодов, светивших в разные стороны, - о правильном светораспределении не стоило и мечтать. Однако вскоре появилось изделие Philips LED headlight, в котором узенькие полоски светодиодов в точности соответствовали расположению нити накаливания в обычной лампочке. А вскоре схожие по конструкции полупроводниковые источники света стали выпускать многие китайские мануфактуры.

Вообще-то, нельзя устанавливать светодиоды в фары, омологированные под галогенки, и мы не раз об этом писали. Но восточные производители упорно пишут на упаковках своих изделий Н4 или Н7! Незаконно? Безусловно. Однако оставим пока юридическую сторону вопроса. Наша главная задача — испытать светодиоды на профпригодность. С этой целью мы приобрели пять комплектов для установки в фары, предназначенные для работы с лампами Н4. Обращаем внимание, что все купленные светодиоды способны работать при напряжении как 12 В, так и 24 В. Это говорит о том, что в них применены добротные блоки стабилизации питания — так называемые драйверы.

Отличия лампы, пытающейся быть правильной (верхнее фото), от совершенно непригодной: в правильной лампе предусмотрены отдельные линейки светодиодов на дальний и ближний свет. Эти линейки по величине и расположению похожи на спираль накаливания в обычной лампе. В правильной лампе имеется экран, прикрывающий нижнюю полусферу светящегося элемента ближнего света. Кроме того, правильная лампа снабжена драйвером, позволяющим работать при напряжении 12–24 В, а также радиатором охлаждения.
Отличия лампы, пытающейся быть правильной (верхнее фото), от совершенно непригодной: в правильной лампе предусмотрены отдельные линейки светодиодов на дальний и ближний свет. Эти линейки по величине и расположению похожи на спираль накаливания в обычной лампе. В правильной лампе имеется экран, прикрывающий нижнюю полусферу светящегося элемента ближнего света. Кроме того, правильная лампа снабжена драйвером, позволяющим работать при напряжении 12–24 В, а также радиатором охлаждения.

Реглоскоп слушает

Начнем с простенькой проверки — возможно, на ней всё и кончится. Едем на станцию техобслуживания к старому другу журнала Анатолию Вайсману, чтобы испытать светодиоды непосредственно на автомобиле. В качестве носителя мы взяли популярный Кia Rio. Этот автомобиль выбрали еще и потому, что при замене лампочек не надо разбирать полмашины. Между прочим, многие ставят светодиоды вместо галогенок исключительно для того, чтобы пореже менять лампы, ведь на некоторых машинах эта операция трудоемкая (например, приходится снимать бампер) и, соответственно, дорогая.

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Мастер автосервиса загоняет автомобиль на площадку и устанавливает перед фарой реглоскоп — таким прибором проверяют светотехнику на обязательном техническом осмотре. Начинаем со штатной галогенной лампы. Всё в норме! Теперь посмотрим, какое светораспределение дадут светящиеся полупроводники.

Провалились три изделия из пяти: вместо образцовой «галочки» на экране появлялось нечто смахивающее на НЛО из телевизионной страшилки. А вот двое испытуемых — Philips LED headlight и G7 Head light conversion kit — дали приемлемую картинку. И если во время техосмотра проверяющий инспектор не станет внимательно разглядывать сквозь прозрачный колпак фары, какая лампа в ней установлена, то и претензий у него, по идее, быть не должно. Кроме того, в фарах с рассеивателем или линзованной оптикой разглядеть лампочку снаружи не удастся! В общем, вероятность проскочить техосмотр весьма высока.

Получается, что некоторые светодиоды все-таки можно (по крайней мере, с технической точки зрения) устанавливать в фары? Чтобы получить точное подтверждение, мы обратились в «высший суд» — испытательный центр ООО «НТЦ АЭ», где провели контрольные испытания светодиодных источников на соответствие требованиям Правил ЕЭК ООН № 112–00 в отношении ближнего света.

Clearlight Flex LED
Clearlight Flex LED

Примерная цена 2000 руб.

Ток потребления — 1,37 А (штатный «галоген» кушает примерно 4,16 А). Реглоскоп сразу отловил в фаре засветку слева. Лабораторные замеры подтвердили: в точке B50L сила света составляет 2,0 кд вместо допустимых 0,6 кд. В зоне III — семикратное превышение силы света. Единственное достоинство — крышку на фаре Kia удалось закрыть.

G7 Head light conversion kit
G7 Head light conversion kit

Примерная цена 4650 руб.

Ток потребления — 1,57 А.Крышка фары Kia закрылась. Лампа дает возможность подрегулировать угловое положение относительно держателя. Проверка в гаражных условиях дала было зеленый свет изделию: светораспределение понравилось. Однако более тщательные замеры в испытательном центре все-таки выявили отклонения от нормы: в точке B50L оказалось 0,8 кд вместо 0,6 кд, в зоне III — 1,6 кд вместо 1,0 кд. Жаль, ­но — не соответствует нормам.

Philips LED headlight
Philips LED headlight

Примерная цена 10 000 руб.

Ток потребления — 1,65 А. В описании честно сказано, что требуется свободное пространство: 70 мм позади фары и 60 мм в диаметре. Лампа позволяет регулировать угловое положение относительно держателя. Крышка на Kia не закрылась из-за огромного блока драйвера. Светораспределение по реглоскопу вывело изделие в лидеры. Однако всё в тех же точках эксперты выявили отклонения от допуска: 2,0 кд вместо 0,6 кд в точке B50L и 2,82 кд вместо 1,0 кд в зоне III. В общем, эти лампы светят лучше прочих проверенных, но на дороги общего пользования с ними выезжать нельзя.

Super LED 3200 Lm F2 Model
Super LED 3200 Lm F2 Model

Примерная цена 2300 руб.

Ток потребления — 1,35 А.Крышка фары Kia закрылась. А вот параметры — хуже некуда. Отклонения отмечены в точках B50L, 75R и в зоне III (аж в 13,2 раза!). Вердикт: отказать!

V16 Turbo LED
V16 Turbo LED

Примерная цена 4500 руб.

Ток потребления — 1,48 А.Крышку фары Kia удалось закрыть. Крепление сильно качается. Светораспределение не соответствует норме в точке B50L и зоне III, многократно превышая допустимый рубеж. А можно ли ждать иного от лампы, светодиоды которой имеют форму жирных кругов, никак не напоминающих спирали? Приговор: не покупать.

Отказать!

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Полупроводники… провалились. Всей толпой. Все светодиодные источники света, поочередно размещенные сотрудниками испытательной лаборатории в фаре ГАЗели, слепили встречного водителя, а самые дешевые вдобавок отказались нормально освещать правую обочину. Лучше других, естественно, выглядели те, которые показали нормальную картинку на реглоскопе, - Philips LED headlight и G7 Head light conversion kit. Кстати, сила света у них потрясающая: например, Philips в точке 50R выдал 100 кд (кандела — единица измерения силы света), вдесятеро перекрыв норматив. Но и они оказались вне закона, результаты — в таблице.

Кроме того, некоторые источники света неплотно сидят на рабочем месте и слегка вращаются вокруг своей продольной оси. Понятно, что при движении картинка светораспределения будет сбиваться. А рабочая температура разномастных радиаторов охлаждения такая, что мы даже испугались за сохранность пластмассового кожуха фары.

Еще отметим, что в большинстве случаев заднюю крышку фары Rio при установке светодиодных лампочек удается закрыть — лишь огромный блок лампы Philips под крышку попросту не влез. Фара ГАЗели, на которой проводили стендовые испытания, оказалась менее гостеприимной. А как ездить без крышки? Фара быстро превратится в корзину для мусора.

СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЭКРАНЕ РЕГЛОСКОПА

Clearlight Flex LED
Clearlight Flex LED

G7 Head light conversion kit
G7 Head light conversion kit

Philips LED headlight
Philips LED headlight

Super LED 3200 Lm F2 Model
Super LED 3200 Lm F2 Model

V16 Turbo LED
V16 Turbo LED

Штатная лампа
Штатная лампа

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И еще. Любой автопроизводитель рекомендует использовать в своих машинах лампы только определенного типа — в нашем случае речь идет о галогенных Н4. Источники света иного типа и конструкции омологацию не проходили, и, следовательно, по закону их нельзя устанавливать. По этой причине замена галогенных источников света светодиодными — незаконная самодеятельность автовладельца, за которую производитель автомобиля не несет ответственности. Но действующие Правила запрещают эксплу­атацию таких машин.

Что касается заявлений производителей светодиодных источников света о полном соответствии их оригиналу, равно как и надписей Н4 на коробках, то это откровенный обман. Для обозначения светодиодов должна использоваться только буква L, а одобрить их установку вместо галогенных ламп вправе лишь производитель автомобиля или уполномоченный сертификационный орган.

Кстати, на наш запрос представители компании Philips официально ответили, что не следует выезжать на дороги общего пользования с таким светом. Эти лампы предназначены в первую очередь для квадроциклов, снегоходов и прочей внедорожной техники. Однако продавцам восточных светильников все эти тонкости, извините за каламбур, до лампочки. Светит? Разъем подходит? ­Пользуйтесь на здоровье!

В общем, не случайно в олимпийской конюшне не было коня Светодиода. Боги предпочли пользоваться услугами верной Лампы… Что и вам советуем!

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ФАРЫ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА

Контрольные точки

Нормированное значение силы света, кд

Фактическое значение силы света, кд

Clearlight ­
Flex LED

G7 Head light conversion kit

Philips LED headlight

Super LED 3200 Lm F2 Model

V16 Turbo
LED

B50L

≤ 0,4 (0,6)*

2,0

0,8

2,0

0,6

4,0

75R

≥ 12 (9,6)

34,6

27,0

50,0

4,4

33,4

50R

≥ 12 (9,6)

55,0

36,0

100,0

12,4

47,6

50V

≥ 6, 0 (4,8)

42,22

24,0

66,0

7,0

45,6

Зона III**

≤ 0,7 (1,0)

7,0

1,6

2,82

13,2

8,0

*В скобках — фактически допустимые значения для серийной продукции. **Темная зона выше границы светораспределения.

Курсивом выделены показатели, не соответствующие нормативу.

Испытания проведены на фаре типа ALRU.676512.124 в НТЦ «Автоэлектроника».

МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

Каждой лампе присвоили условный номер. Методика измерений — согласно предписаниям Правил ЕЭК ООН № 112–00. Замеры делали в нескольких контрольных точках (В50L, 75R, 50R, 50V и зона III) при напряжении 13,2 В, температуре 23 ºС и атмо­сферном давлении 730 мм рт. ст., при этом использовали фару головного света типа ALRU.676512.124 (от ГАЗели).

Задействованное оборудование: механический гониометр (прибор для высокоточного измерения углов), источник питания, амперметр, люксметр.

Cветораспределение на дороге. B50L: глаза встречного водителя на расстоянии 50 м; 75R: освещение обочины на расстоянии 75 м; 50R: освещение обочины на расстоянии 50 м; 50 (50V): освещение дороги на расстоянии 50 м.
Cветораспределение на дороге. B50L: глаза встречного водителя на расстоянии 50 м; 75R: освещение обочины на расстоянии 75 м; 50R: освещение обочины на расстоянии 50 м; 50 (50V): освещение дороги на расстоянии 50 м.

Редакция благодарит сотрудников испытательного центра ООО «НТЦ АЭ» и лично заведующего лабораторией светотехники Н.О. Базина за помощь в подготовке материала.

Светодиоды вместо галогенок в штатных фарах: ставить или нет?


Светодиоды вместо галогенок в штатных фарах: ставить или нет?
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Комментарии (53)

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Михаил спасибо большое за материал и большую работу. Может данная публикация и поможет в деле борьбы с автобезгамотностью , а то недалекие " колхозники" на дорогах все ещё портят глаза добропорядочных граждан и вносят весомую лепту в борьбе за рост аварийности!
Спасибо!
Колхознику видимо очень сложно понять что ослеплённый им водитель может задавить и его близкого.
Всем удачи на дороге и жизни.

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+3
алексей Спб

Спасибо Вам, Алексей. Но боюсь, что упомянутые вами «колхозники» предпочитают черпать информацию в других местах...

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+2

Познавательная и актуальная статья!!! Спасибо!!!! Если б ее прочитали «водители», которые эти изделия втыкают в свои автомобили.....

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+3
—=BAD=- Alexey

Ну, чего захотели:) Но спасибо, конечно же!

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+1

На том же ютуб куча тестетов с приборами и т.д. уверяют что все нормалёк.

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0
Безымянный

Каждый верит в своего Бога —- так было и будет. Я не буду ругать всех этих блоггеров —- пусть высказывают, что хотят. А мы свое слово сказали.

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+1
Безымянный

Там же есть куча изобретателей вечного двигателя, и тоже уверяют и даже показывают, что все работает...

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0

Жаль, что не было натурных испытаний!(
Ведь народ всегда с недоверием относится к искусственным, лабораторным тестам... Которые, вполне возможно, кстати, уже и устарели! И поэтому, как обычно откроет ютуб, и доверится мнению полубезграмотного блогера, однако которое будет иметь одно весомое преимущество, которого не оказалось в данной статье...
Наглядность!

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-2
Безымянный

Простите,а что такое натурные испытания? И зачем они нужны? Выехать на дорогу и сказать: мол, классно светят? Да нельзя такое устраивать ни в коем случае —- и как раз потому, что вы  не отловите вредных нюансов. Для этого и придуманы лаборатории с размеченными экранами, чтобы уйти от оценок типа «Круто» и Не круто"! Это же все равно, что установить на топливопровод магнит, а потом раструбить всем балбесам, что при поездке на дачу расход упал вдвое! Только лаборатория — извините.
А если человек читает упомянутых Вами полуграмотных блоггеров, то до этой статьи он все равно не доберется. И смотреть по видео он предпочтет порнуху, а не Швейцера,к примеру.

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+6
Колодочкин Михаил

Не знаю, не знаю... Что лучше или хуже, услышать, что в точки джи) освещенность в ...цать раз выше положенной, или шаманские завывания интернетблогеров?) Тем более кто знает, может от того, что в точке джи энергия слегка зашкаливает, то от этого будет только приятнее!))

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0
Безымянный

А я знаю. Не будь встречных водителей, не было бы и проблем со светораспределением. Повесил зенитный прожектор на крышу и поехал зайцев давить. Испытывая ту самую «приятность». Про блоггеров могу высказаться более определенно: в основной массе это шариковы. Которые всегда перекричат борменталей и прочую «телегентность»... Грамотных там единицы. Кого-то знаю лично.

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0
Безымянный

Приятнее будет Вашей сетчатке глаза , когда такой колхозник будет двигаться Вам на встречу!!!!

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+1
алексей Спб

Я об этом же говорю.

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+1

В таблице указаны предельные и измеренные значения в люксах, а не в канделах. Повнимательней надо быть.

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0
ROM

Да, конечно —- внимание никогда не повредит. Однако же головной институт полагает, что ошибки нет. От себя добавлю, что в люксах измеряют освещенность.

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0

Вообще, странно это. Я, к примеру, поставил светодиодные габаритные лампочки в фары, вместо стандартных 4-ваттных. Так они лучше светят при меньшем токопотреблении. Вроде как ближний свет при этом лучше. И фара синевой отдаёт сейчас.

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+1
Шандор Матиас

А о глазах людей во встречных авто , подумать не желаете?

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0
Шандор Матиас

А зачем нужно, чтобы фара «отдавала синевой»?

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0
Шандор Матиас

вот светодиоников с зашкаливающей яркостью стопов я тоже ненавижу,
причем грешили таким и штатные стопы япошек, по крайней мере на ранних моделях

эти лампы в отличие от головных не нормировались ничем что ле?

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0
AccelerationSquat BrakeDive

Нет, нормируется всё.

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0
Колодочкин Михаил

тады вряд ли буду покупать светодиодные повороты и стопы на смену штатным гнитям накаливания для моей А4 В6
( а лампочка поворота там в пересчете на российские где то рублев под 400 мне обошлась недавно,
такое чуйство что никакого там накаливания а сплошной светодиод судя по ценнику)
но глаз утверждает — нить накаливания родимая

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-1
Шандор Матиас

А причем тут габариты? Мы про головной свет говорим!

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+1
Колодочкин Михаил

А как там с законностью обстоит дело для габаритов? (а так же поворотников, освещения номера и стопсигналов)

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0
Михалыч

Если коротко, то так: нельзя! Даже пепельницу, при наличии таковой, менять нельзя. Просто на это не обращают внимания до поры, до времени. А с головным светом шутки очень плохи.

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0
Колодочкин Михаил

а че, на машинах продаваемых в рашке еще пепельницы предлагают?
чтобы колхозник не в окно бычок выкидывал а был стимул оставить свое же [у нас не ругаются] у себя в салоне?
ну а как же ему свою телку ([у нас не ругаются] которой отродясь спортзала не видала равно как и хороших
манер хахаля) впечатлить то акромя как послав окурок в полет из окна авто?
дескать нефиг нам чОтким поцыкам бычки у себя в пепельнице оставлять,
пущай окружающие теперь убирают за мной

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0
AccelerationSquat BrakeDive

Я вас прошу оставить приблатненный тон: вы явно ошиблись адресом.

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0
Колодочкин Михаил

Комментарий удален

#
0
AccelerationSquat BrakeDive

Прощайте.

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0
Михалыч

Честный техосмотр пройти не удастся.

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0
Громов Сергей

Да кто ж его проходит то? ))))

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0
Михалыч

Я честно получил карту осмотра при техобслуживании.

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0
Михалыч

Ну я, например :) И даже на своей «девятке» 89 года честно проходил.

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0
Михалыч

ссылкассылка

Часть 3 статьи 12.5 КоАП РФ
Управление транспортным средством, на >>передней части<< которого установлены световые приборы .... влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.

Часть 1 статьи 12.4 КоАП РФ:
Установка на >>>передней части<<< транспортного средства световых приборов.... влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей с конфискацией указанных приборов и приспособлений

Про боковые и задние части ничего не на писано.

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0
Винтик

Еще есть понятие «Внесение изменений в конструкцию»... И оно покрывает абсолютно всё.

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0
Колодочкин Михаил

Какое конкретно изменение?
Открываем инструкцию по эксплуатации самого понтового ВАЗа Хрей и читаем.
ссылкассылка

лампы, применяемые на автомобиле
Фара*
•  Лампа дальнего света H1
•  Лампа ближнего света Н7
•  Лампа указателя поворота РY21W
Задний фонарь*
•  Лампа сигнала торможения и габаритного огня P21/5W
•  Лампа указателя поворота PY21W
•  Лампа света заднего хода W16W
и т.д

Внимание!
* Фары и светосигнальные приборы автомобиля омологированы (имеют знак «Е») на соответствие световых, цветовых характеристик и применяемых источников света (ламп) международным требованиям безопасности.
Применение иных, чем указано, источников света не допускается, так как может привести к нарушению работы этих приборов и нарушению требований безопасности.

Где написано про светодиодные лампы? Если светодиодная лампа омологирована и имеет знак омологации «Е», то что мешает её использовать?

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0
Винтик

Не понял вопроса! Если лампа омологирована для использования в составе данного транспортного средства —- дело другое. Но этого нет. Это как с рулевым колесом  —- Нарди и т.п. Оно может быть омологировано как угодно, но пока не пройдет омологацию именно на вашей машину —- до свидания. Что ж тут непонятного-то?

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0
Колодочкин Михаил

>>>>Если лампа омологирована для использования в составе данного транспортного средства —- дело другое<<<<
Вот прямо сейчас представляю картину, приходит гражданин в автомобильный магазин и говорит
— Дайте, пожалуйста, автомобильную лампу омологированную для ВАЗ XREY.
Вам саму не смешно, от такой постановки вопроса.
Где об этом написано в инструкции по эксплуатации?

Вот кстати фото упаковки светодиодной лампы с европейской омологацией.

ссылкассылка

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0
Винтик

Ислпользование ламп не предназначенных для данного светового прибора запрещает эксплуатацию авто и тянет на штраф в 500 рублей.
Текст ПДД , не под рукой , но суть такая.

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0
алексей Спб

Из за пятисот рублей гайцу лень нагибаться )))

Ответить#
0

Большое спасибо за статью! Она, как всегда, отличается опытами, сравнениями, конкретикой и техническими подробностями. Разъяснили все от и до. Еще раз спасибо.

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+2
Арестов Владимир

:) Удачи на дороге и хорошего света!

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0

Чуда не произошло....

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+1
Зайцев Виктор

Да. Пока не произошло. Но скоро произойдет. Если не говорить о законности мероприятия...

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+2
Колодочкин Михаил

А надо ли именно такое чудо? Я имею в виду не специально разработанные светодиодные фары, а именно замену галогенок в штатных фарах? Даже, допустим, удастся когда-то влезть в заданные параметры, но какой ценой? В буквальном смысле. Понятно, что на некоторых авто замена копеечной лампочки не копеечное дело. Но вот, что показывает мой опыт использования энергосберегающих ламп дома. Обещают, что никогда не перегорит. А на деле — фифти-фифти. Запросто можно нарваться на такой экземпляр супер-пупер светодиодной лампы, которая вдруг через неделю-другую просто перестает зажигаться. То ли сам светодиод, то ли драйвер — а суть-то одна: деньги выброшены.
А статья отличная.

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+1
Воробьев-Обухов Алексей

Спасибо! Только вопрос недопонял. Где же мне взять специально разработанные под мою конкретную машину фары? И, если бы они и существовали, то каков будет ценник? Даже отдельные лампочки —- и то вовсе не копеечные!

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0
Колодочкин Михаил

Так в том и суть, что и не надо дергаться — ничего в итоге не выиграешь! Купил с галогенками, на них и езди. А то купишь, допустим, даже и выполняющие все нормативы за кучу тыщ рэ, а они вдруг и «перегорят»! И вместо экономии на заменах получишь еще большее разорение. Я к тому, что есть ли смысл в такой замене в принципе!

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0
Воробьев-Обухов Алексей

Это обычно проходит под вывеской «тюнинг»... Когда-то сам переболел с той же Волгой 3102.

Ответить#
0
Воробьев-Обухов Алексей

Ну как же нет смысла? Круто же! ))) И очень многие уверены, что со светодиодами будет очень заметная экономия топлива!
Глупости все это, рассчитанные на любителей «колхоз-тюнинга»...

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0
Громов Сергей

Вот горе-блоггеры и рассчитывают на аудиторию, заточенную на «крутость». И это срабатывает.

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Колодочкин Михаил

И в каждом придорожном ларьке с автозапчастями их точно не будет.

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Воробьев-Обухов Алексей

Про то что в фарах бессмысленно и плохо как раз в статье и есть. Но в некоторых случаях, в некоторых световых приборах весьма полезно (хотя по дурости наших законов и нельзя)
Например на Фокусе-2 штатные передние габаритки натурально выжигают белое пятно на стекле, так как горячие и расположены слишком близко к стеклу. Единственный выход это светодиоды.

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Воробьев-Обухов Алексей

на бытовые светодиодки есть гарантия, сохраняйте чек.

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Воробьев-Обухов Алексей

в смысле выброшены?
я домой без гарантийного талона минимум на два года светодиодные лампочки просто тупо НЕ покупаю,
и если она два года не живет я несу ее обратно на стройрынок на точку где я ее купил
но если вы богаты можете и дальше выкидывать гарантийный талон на лампочку

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Зайцев Виктор

Чудес не бывает. Бывает кропотливая ответственная работа. Светодиоды возмут своё. У них огромный потенциал. А на лохах, «шустрые» зарабатывали всегда, шариков, нешариков. Ну эт. уже психология

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Виктор, нешариков

Да, со временем вполне могут взять.

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