7 самых доступных полноприводных кроссоверов с автоматом

Российский авторынок постоянно трансформируется: еще недавно у нас были в чести седаны В- и С-классов, однако сейчас пальму первенства у них постепенно забирают кроссоверы. Их продажи растут быстрее рынка!

Материалы по теме «Дастеризация»: обзор компактных кроссоверов российского рынка

Раньше для успеха на рынке наличие полного привода всегда было обязательным условием. С недавних пор добавилось еще одно требование — автоматическая трансмиссия (на долю версий с механикой приходится уже менее 50%). В эту подборку мы включили самые доступные кроссоверы со всеми ведущими колесами и автоматами. И в ней вы найдете ряд сюрпризов.

Renault Duster (от 939 000 рублей)

Несколько последних лет по объему продаж Дастеру не было равных — это был самый популярный кроссовер российского рынка. Но в этом году его лидерству, похоже, приходит конец — внимание наших соотечественников переключилось на Hyundai Creta. Впрочем, Duster не стал аутсайдером. Он находит своего покупателя среди тех, кому требуется автомобиль, совмещающий высокую проходимость, выносливость и надежность. Всего этого у Renault в достатке. Но есть и недостатки. В первую очередь это просчеты в эргономике, недостаточная шумоизоляция и низкое качество отделочных материалов. Дастеру доступно три варианта двигателей, однако с полным приводом и автоматом совместим только 2,0-литровый бензиновый мотор мощностью 143 л.с.

Renault Kaptur (от 1 109 900 рублей)

Kaptur дебютировал в середине прошлого года и уже вошел в тройку самых популярных компактных кроссоверов. Построен он на общей платформе с Дастером, но по внешности этого и не скажешь — дизайн выполнен в совершенно ином ключе. Модный, стремительный, утонченный. Особенно выигрышно он смотрится с двухцветной окраской кузова и оранжевой аппликацией от Atelier Renault. Салон избавлен от дастеровской аскезы: сиденья — удобнее, шумоизоляция — лучше, оснащение — богаче. Так, все без исключения Каптюры снабжаются ESP, пассажирской подушкой безопасности (в придачу к водительской), кондиционером, маршрутным компьютером, электропакетом, обогревом зеркал, магнитолой и легкосплавными дисками. Как и Duster, полноприводный Kaptur с автоматом можно приобрести лишь с двухлитровым 143-сильным бензиновым мотором.

Hyundai Creta (от 1 134 900 рублей)

Уже в первый месяц после старта продаж Креты стало понятно, что перед нами — новый бестселлер. Hyundai просто разметал своих конкурентов! За ним даже очереди выстраивались, что по кризисным временам, мягко говоря, нехарактерно. Creta подкупает просторным и уютным салоном, в котором и сидеть удобно, и поклажу есть куда пристроить. Ездовые качества тоже недурственные. По плавности хода и энергоемкости подвески «кореец» едва ли не превзошел Дастера. Хороша и управляемость. До недавних пор с полным приводом и автоматом был доступен только 2,0-литровый бензиновый 150-сильный двигатель, однако этой весной гамму полноприводных модификаций дополнили версией 1.6. С ее появлением позиции Креты на рынке должны только усилиться.

Nissan Terrano (от 1 149 000 рублей)

Честно говоря, перед тем как начать писать этот материал, был уверен, что по цене Terrano будет лишь на толику дороже Дастера — ведь по сути это тот же самый автомобиль, только с другими шильдиками. В реальности же Nissan оказался дороже даже Каптюра. Необъяснимо! Кстати, только что ниссановский кроссовер немного модернизировали. В салоне появился новый, более удобный и симпатичный руль, круиз-контроль с функцией ограничения скорости, современная мультимедиасистема, обогрев лобового стекла. И само собой, модуль системы экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС. По технике изменений нет. Версия с полным приводом и автоматом, как и прежде, доступна исключительно с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 143 л.с.

Suzuki Jimny (от 1 215 000 рублей)

Современная классика — вот что такое Suzuki Jimny. Еще бы, ведь эта модель с минимальными изменениями выпускается почти двадцать лет — с 1998 года! Его игрушечный и дружелюбный дизайн обманчив. На самом деле перед нами весьма серьезный рамный внедорожник с неразрезными мостами и подключаемым передним мостом. Есть даже понижающая передача! Неудивительно, что с таким арсеналом Jimny на бездорожье проберется заметно дальше прочих фигурирующих в обзоре машин. А вот на асфальте он не так ловок — опять-таки в силу своей кондовой конструкции. Да и динамика более чем скромная — 85-сильного 1,3-литрового моторчика хватает едва-едва.

Haval H6 (от 1 319 000 рублей)

Единственным представителем Поднебесной в этой подборке стал Haval H6. Остальные «китайцы» либо дороже, либо не предлагают тандема автомата и полного привода. Самым большим сюрпризом стало то, что Н6 входит в пятерку наиболее популярных кроссоверов планеты — в Китае он продается полумиллионными тиражами! Столь востребованным этот автомобиль стал неспроста. Во-первых, у него достойный и вполне себе самостоятельный дизайн, он не отпугивает покупателей плагиатом, как большинство китайских моделей. Во-вторых, интерьер подкупает комфортом и высоким качеством отделки. В-третьих, едет «шестерка» недурственно: у нее хорошая управляемость и неплохая плавность хода. Правда, полный привод доступен только в паре с дизельным двигателем (рабочим объемом 2 л, мощностью 150 л.с.). Оттого модель и не столь популярна у россиян.

Skoda Yeti (от 1 394 000 рублей)

18 мая в Стокгольме был представлен кроссовер Skoda Karoq, преемник Yeti. Но пока он не доберется до дилеров, поклонникам марки придется довольствоваться старой (с момента дебюта прошло уже восемь лет!) моделью. Но несмотря на свой возраст, Yeti весьма хорош: по части ходовых качеств на асфальте он даст фору большинству современных одноклассников. И салон достойный. Уровень отделки и эргономика на уровне автомобилей классом выше. Отдельного упоминания заслуживают простор и удобство заднего ряда. Кто еще из соперников может предложить продольную регулировку дивана и возможность менять угол наклона спинки? Полноприводную версию оснащают 1,8-литровым 152-сильным турбомотором, который работает в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG.