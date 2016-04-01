E-полис ОСАГО вытесняет бумажный

Два месяца назад вице-премьер Игорь Шувалов дал два поручения Минфину, оба — в отношении электронных полисов ОСАГО. Что изменилось?

Поручения были следующие. Первое — сделать так, чтобы водителю не нужно было возить с собой распечатанный бланк купленного в интернете полиса «автогражданки». Второе — подготовить предложения о полном переводе бланков ОСАГО в электронный вид. Если на исполнение первого поручения был отведен месяц, то по второму вопросу сроки не обозначили.

Напомню, что с начала года все страховые компании обязаны продавать полисы ОСАГО через интернет.

Игорь Шувалов По мнению вице-премьера Игоря Шувалова, ОСАГО необходимо перевести в электронный вид.

Материалы по теме «Автогражданку» хотят загнать в интернет

Объем продаж электронных полисов постоянно растет . Так, к примеру, в январе этого года было заключено 186 тысяч договоров, в апреле — 424 тысячи. Сейчас каждый день заключается около 110 тысяч договоров, только 15 тысяч из них — через интернет. Так начнется ли переход на повсеместное электронное ОСАГО?

В Минфине нам пояснили, что предложение Шувалова об отмене обязанности водителя возить с собой печатную версию полиса уже включено в проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Сейчас идут обсуждения с МВД России, иными заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Банком России и Российским союзом автостраховщиков (РСА). В общем, работа все еще ведется, хотя закончить ее должны были месяц назад. Думаю, что к осени этот вопрос чиновники все же смогут разрешить.

А вот с полным переходом на электронные полисы пока сложнее. В Минфине считают, что мы к этому попросту не готовы. Дескать, слишком много еще отдаленных сельских поселений, где нет сети интернет. Кроме того, многие привыкли покупать полис ОСАГО по старинке, в бумажном виде.

Минфин В Минфине идею Шувалова не поддержали. В этом ведомстве считают, что пока о переходе на электронную «автогражданку» говорить рано.

Материалы по теме Е-полис: оформляем ОСАГО по интернету

«При рассмотрении данного вопроса мы исходим из недопустимости снижения доступности для граждан услуги по заключению договора ОСАГО», — пояснили в Минфине.

С этим согласен и Павел Самиев, управляющий директор Национального рейтингового агентства (НРА): «Думаю, что в российской действительности говорить о полной „электронификации“ полисов ОСАГО преждевременно, особенно с учетом нашего менталитета, который основывается на утверждении „без бумажки ты букашка“».

По мнению эксперта, возможность оформить полис ОСАГО по интернету — прекрасная практика, которую необходимо распространять и дорабатывать, учитывая специфику региона.

«Уверен, что оффлайн-продажи ОСАГО необходимо оставить в любом случае. Не все автовладельцы сегодня являются активными и продвинутыми пользователями компьютера и Сети, не у всех есть возможность сфотографировать или отсканировать документы, чтобы в дальнейшем использовать их для оформления электронного полиса ОСАГО, а офисы страховых компаний этими возможностями располагают, — поясняет Самиев. — Кроме того, в офисе страхователь может проконсультироваться с представителем страховщика, если возникнут какие-либо вопросы, например, по стоимости полиса».

ОСАГО Автовладельцы привыкли к бумажным полисам. Тем не менее многие уже сейчас поддерживают переход на электронные полисы.

В Российском союзе автостраховщиков соглашаются с тем, что полный переход на электронные продажи на сегодняшний день преждевременен. «Продавать сейчас ОСАГО исключительно через электронные каналы довольно сложно», — считают в РСА.

Кроме этого, нужно учесть следующее. Ни в одной стране мира нет такого, чтобы обязательная автогражданка продавалась только в электронном виде. У человека должен быть выбор — пойти в компанию, к агенту или заключить договор в электронном виде без посредника. А вот работать над удобством и популяризацией электронных продаж среди автовладельцев, безусловно, стоит. По мнению Игоря Юргенса, президента РСА, сделать это можно при условии введения свободного тарифа в автогражданке.

«Если будет свободный тариф, то страховые компании для нормальных, безубыточных, клиентов, используя информацию из информационных баз (АИС РСА, БСИ) будут предлагать им выгодные тарифы, — объяснил Юргенс. — Кроме того, сейчас страховые компании вынуждены платить комиссию агента. А в интернет-продажах нет зависимости от такой агентской сети. Соответственно, при продажах е-ОСАГО компании поставят тарифы без комиссионного вознаграждения. А потребитель, проанализировав тарифы на сайтах нескольких компаний, выберет оптимальный для себя».

Игорь Юргенс Игорь Юргенс, президент РСА, считает, что полностью переходить на электронное ОСАГО пока рано. Задача страховых компаний — сделать так, чтобы продажи полисов через интернет были удобными для пользователей.

Переход на электронное ОСАГО, безусловно, вызовет некоторые проблемы в работе Госавтоинспекции. Судите сами: сейчас при проверке документов мы показываем инспектору обычный бланк полиса или распечатанный вариант электронного. Проверка, как правило, проводится визуально. Хотя для того, чтобы проверить подлинность предъявляемых полисов, инспектор может воспользоваться автоматизированной системой АИС РСА. Вот только не у каждого сотрудника ДПС есть техническая возможность сделать это оперативно. Работают служивые по старинке. Вместо использования современных планшетов, где можно в режиме онлайн проверить нужную информацию, инспекторы вынуждены связываться с дежурной частью и по телефону запрашивать необходимые данные.

Напомню, что за отсутствие договора страхования положен штраф 800 рублей (часть 2 статьи 12.37 КоАП РФ). Если полис есть, но вы его забыли дома, то можно отделаться предупреждением или штрафом в 500 рублей (часть 2 статьи 12.3 КоАП РФ). При этом в обоих случаях эвакуация автомобиля не предусмотрена.

Как проверить подлинность полиса самостоятельно? Для этого нужно воспользоваться сервисом Российского союза автостраховщиков (РСА). На портале можно узнать, за какой страховой компанией числится конкретный полис, на кого оформлен и к какому транспортному средству привязан.

Автомобилисты, к слову, приняли идею перехода на электронные продажи ОСАГО положительно. На нашем сайте мы провели несколько опросов, результаты которых говорят о том, что для автомобилистов покупать полис через интернет удобнее и проще. Главное при этом, по мнению наших читателей, чтобы не было подделок и проблем с выплатами страхового возмещения.

Считаете ли вы, что полисы ОСАГО нужно сделать полностью электронными?

Хотели бы вы в дальнейшем оформить электронный полис ОСАГО?

Каково, на ваш взгляд, основное преимущество электронного полиса ОСАГО?

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС, Кирилл Кухмарь/ТАСС, «За рулем».