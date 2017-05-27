Судя по всему, это первый в России ГАЗ-21, подготовленный для кольцевых гонок в современных условиях. Прибыл он в столицу из Воронежа в бедственном состоянии, а возвращением данного экземпляра к жизни занималась компания «Старое время».

ГАЗ-21 Волга Бамперами, молдингами, накладками и оригинальной решеткой радиатора пришлось пожертвовать. Зато сохранилась родная эмблема.

У компании двадцатилетний опыт восстановления раритетных машин, в том числе тех, что брошенными доживали свой век у забора. Но с Москвичами и Волгами она работала больше всего, поскольку пять лет назад затеяла проводить любительские кольцевые соревнования олдтаймеров — Moscow Classic Grand Prix. И восстановила таких машин не один десяток. Но все Волги были более позднего поколения — ГАЗ-24 и модификации, а «двадцать первую» заряжали впервые.

Постановка задачи

Модель ГАЗ-21 стояла у истоков советских кольцевых гонок, выступала также в ралли. Большинство спортивных машин тогда были чуть ли не полностью серийными, если не считать создаваемых на их базе оригинальных прототипов.

ГАЗ-21 Волга Из салона убрали все ненужное, включая обивку дверей. Указатель «Тянуть» в районе бывших дверных ручек помогает пилотам-любителям найти выход из незнакомой машины. ГАЗ-21 Волга По мере возможности сохранили аутентичную панель приборов, хотя сами приборы пришлось заменить. И дополнить. ГАЗ-21 Волга Салонное зеркало заднего вида отреставрировали по мере возможности и оставили на штатном месте. Но для решения гоночных задач оно не подходит.

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Сегодня серийный вариант не проходит по нормам безопасности. Они требуют установки стального каркаса, нормального спортивного сиденья с правильными ремнями, системы пожаротушения, дублированных выключателей массы, переноса аккумулятора и бензобака в багажник, причем конструкция и габариты бака нормированы. И это далеко не все, что нужно сделать.

Понятно, что о сохранении аутентичности и речи не могло быть, но такой цели и не ставили. Требуется же получить не коллекционный образец для парадов, а полноценный гоночный автомобиль. По возможности не сильно дорогой. Выяснить, во что обошлась постройка, не получилось — никто не считал. Замдиректора компании «Старое время» Михаил Калинин, ведший основную инженерную проработку, поведал лишь, что улучшать автомобиль, тем более гоночный, можно бесконечно. Все зависит от того, какой уровень вы хотите получить. В данном случае выполняли задачу создать машину приятной наружности, способную без особых проблем выдерживать боевые заезды.

Спросил, кстати, откуда организаторы берут древние кузова. Оказалось, большинство предлагают сознательные граждане страны, коим надо как-то избавиться от рухляди, бессмысленно занимающей место в гаражах.

Краткий перечень работ

У исходного экземпляра почти все агрегаты были непригодны для дальнейшей эксплуатации. Искать родные запчасти сложно и нет резона — все равно для современных гонок они не годятся. Поэтому из ГАЗ-21 просто убрали и выкинули все старое, вплоть до обивок, оставив голый кузов. Восстановив и перекрасив его, насытили узлами от различных отечественных машин, большей частью марки ГАЗ, но более поздних моделей. По техническому наполнению «двадцать первая» получилась близкой к тем «двадцать четвертым», что уже три года выступают в Moscow Classic Grand Prix. Мотор ЗМЗ-409, коробка от ГАЗ-24, карбюратор К151, применявшийся на ГАЗелях (зиловский планируют ставить на вторую машину), волговские же тормозная система, сцепление, стартер и генератор. Пуск мотора при этом осуществляется как положено в автоспорте — кнопкой.

ГАЗ-21 Волга Необходимые элементы безопасности — наружные кнопки системы пожаротушения и отключения массы. ГАЗ-21 Волга Поскольку топливный бак перенесен в другое место, не нужен и лючок — его место заняла заглушка.

Но если внимательно поискать, то найдутся и инородные вещи. Уплотнители стекол, например, жигулевские (ветровое стекло в родной размер заказали у специализированной фирмы; зато оно с обогревом). Радиатор — адаптированный уазовский. Какие-то мелкие элементы заимствованы у восьмого семейства. Колесные диски подошли тюнинговые от Нивы (требовалось по мере возможности увеличить колею). Из явно иностранных агрегатов я нашел только амортизаторы Koni, что, в общем, обычное дело при подготовке любой спортивной машины. А так создатели говорят, что 90% всего в итоговой Волге — отечественное.

ГАЗ-21 Волга В подкапотном пространстве ничего особенного вы не найдете — почти все узлы и агрегаты серийные, а заимствованы у более-менее современных отечественных машин. ГАЗ-21 Волга Так выглядит багажник, подготовленный для спорта: топливный бак, фильтр, насос, аккумулятор. Это общее правило компоновки для различных спортивных машин.

Некоторые позиции потребовали разработать собственное ноу-хау. В частности, модернизировали крепление двигателя — это позволило сдвинуть его на 4 см назад, что полезно для развесовки. Коробка передач тоже сдвинулась, но это и к лучшему — родное расположение рычага переключения скоростей все равно хотелось изменить. Короткоходная кулиса КП от ГАЗели подошла идеально. Доработан педальный узел — штатный вариант расположения педалей, мягко говоря, не очень удобен для спорта.

Отдельная гордость компании — установка рулевого вала с карданным соединением, что позволило более спортивно расположить руль. И его теперь худо-бедно можно регулировать по высоте. Также пришлось повозиться с подвеской, дабы получить кастор в три градуса (серийное значение для гонок не годится), с креплением быстросъемных крыльев, изготовить другую решетку радиатора, а вместо штатной печки воткнуть пару компьютерных вентиляторов сугубо для борьбы с запотеванием стекол. В общем, переделали практически всё.

ГАЗ-21 Волга Сзади уцелели родные фонари, но замок багажника демонтирован. Его формы имитирует декоративная накладка.

Приглашение на старт

Готовый автомобиль впервые выехал в свет по случаю Дня космонавтики, но успел пройти и тесты на гоночной трассе. Создатели говорят, что, как и следовало ожидать, манеры поведения напоминают спортивные варианты ГАЗ-24 и не особо уступают им в динамике.

ГАЗ-21 Волга У дверей мастерской стоит шеренга Москвичей — все они стартуют в предстоящем турнире. Боевые машины можно взять в аренду как на весь сезон, так и на одну гонку.

Но у ГАЗ-21 будет свой собственный зачет в чемпионате Moscow Classic Grand Prix. Ожидается, что на первый этап сезона выедут три «двадцать первых» — две построены в мастерских «Старое время».

Это будут не просто гонки Жигулей, Москвичей, Волг и Эстоний. Организаторы анонсируют масштабный фестиваль с полетами воздушных шаров, дрифт-шоу, экспозициями технических музеев, автоклубов и концертами. А пройдет он в выходные 11–12 июня (все основные гонки — двенадцатого) на подмосковном автодроме Moscow Raceway. Вход и стоянка, как обычно, бесплатные.

ГАЗ-21 Волга А в таком виде данный экземпляр прибыл из Воронежа. В принципе, в таком состоянии, с точки зрения реставраторов, кузов не считается безнадежным. ГАЗ-21 Волга В салоне тоже был полный развал. Данных о пробеге нет, но и так понятно, что Волга поработала немало.