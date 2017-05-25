Во что превратили «пятерку» BMW?

Чем новый BMW 5-й серии круче «семерки» и сколько придется доплатить за многофункциональный ключ? Разбираем по косточкам «пятерку» BMW с кузовным индексом G30.

BMW 5-й серии «Пятерка» G30, одна из последних BMW, за дизайн которой отвечал Карим Хабиб. В середине марта ливанец перешел в Infiniti, а его место в Мюнхене занял Йозеф Кабан.

Новая модель или глубокий рестайлинг?

Несмотря на визуальное сходство с предшественницей в кузове F10, «пятерка» с индексом G30 действительно новая. Седан базируется на модульной платформе CLAR (classical architecture), которую делит с нынешней «семеркой».

Благодаря широкому применению высокопрочных сталей, алюминия и магния новая «пятерка» сбросила 100 кг снаряженной массы. Конструкция подвески осталась прежней, но нижний V-образный поперечный рычаг задней подвески заменили двумя раздельными. Появилась возможность заказать систему Integral Active Steering, которая подруливает в поворотах, поворачивая задние колеса на угол до трех градусов.

Как отличить новую «пятерку» от предшественницы?

Очень просто! Спереди — по «сросшимся» с радиаторной решеткой фарам. Сзади — по отсутствию характерной ступеньки на фонарях. В профиль — по «жабрам» в передних крыльях. Смотрите в нашей фотогалерее.

Как отличить новую «пятерку» от «семерки»?

Здесь сложнее, но только на первый взгляд. Во-первых, углы передних фар седьмой серии заметно вздернуты вверх, тогда как фары «пятерки» имеют более сдержанную форму. Во-вторых, боковые декоративные планки «семерки» простираются от аэродинамических отверстий в передних крыльях вплоть до кромки задней двери, а в «пятерке» все ограничивается короткими элементами в передних крыльях. Наконец, задние фонари старшей модели визуально соединяет характерный хромированный молдинг.

BMW 5-й серии Слева — передние фары пятой серии, справа — седьмой.

И еще: поскольку короткобазную «семерку» в России не продают, очень скоро глаз научится отличать пятую серию от седьмой по габаритам. Все-таки тридцать сантиметров в длину весьма солидная разница.

BMW 5-й серии BMW G30 — уже третья (после нынешней «семерки» и супергибрида i8) модель компании, получившая в качестве опции полностью лазерную головную оптику. В базе — светодиодные фары.

С кем конкурирует?

Как и прежде, это бизнес-седаны Е-класса. В первую очередь — Mercedes-Benz E-класса, Audi A6 и отлично выступивший в нашем недавнем сравнительном тесте Volvo S90. В меньшей степени — премиум второго эшелона: Cadillac CTS, Jaguar XF, Lexus ES, Infiniti Q70 и Genesis G80.

BMW 5-й серии Колесная база новой «пятерки» — 2975 мм. Это на 36 мм больше, чем у Мерседеса Е-класса, и на 95 мм меньше, чем у длиннобазной «семерки». Иными словами — места достаточно, но закинуть ногу на ногу не получится.

Сколько стоит новая «пятерка»?

Если не в кредит, то для покупки новой «пятерки» потребуется минимум 2 760 000 рублей. Это стартовая цена, заплатив которую вы получите заднеприводный седан версии 520d с 2,0-литровым дизелем (190 л.с.) и 8-ступенчатым автоматом. Впрочем, в такой машине уже будет все необходимое: шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, кожаный салон и даже штатная навигация.

Аналогичная «пятерка» с приводом на все колеса (520d xDrive) обойдется минимум в 2 900 000 рублей. Более мощные бензиновые версии дороже трех миллионов рублей. А если напичкать опциями топовую М550i xDrive, ее цена взлетит далеко за 7 миллионов рублей.

BMW 5-й серии Интерьер практически семерочный. Разве что кожа, которой обшита передняя панель, чуть грубее. BMW 5-й серии Премиум-саунд Bowers&Wilkins действительно звучит потрясающе, однако оценен в баснословные 395 800 рублей. Аудиосистема Harman/Kardon стоит «всего» 92 800 рублей. И это только один из пунктов, на котором можно неплохо сэкономить. BMW 5-й серии Многофункциональный ключ — как у «семерки». Но за него придется доплатить 21 300 рублей.

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Она действительно того стоит?

Общего ответа на этот вопрос, разумеется, нет. Здесь каждому по возможностям и потребностям. На мой взгляд, классную полноприводную «пятерку» (хоть дизельную, хоть бензиновую) можно сконфигурировать за 3,5 миллиона рублей. И да — это вполне разумная плата за один из самых совершенных седанов Е-класса. К тому же конкуренты из «большой немецкой тройки» не дешевле.

Как едет «пятерка» G30?

Одним словом — классно. Мне удалось поездить на дизельной 530d xDrive и 540i xDrive — и обе оставили самые приятные впечатления. Первая разгоняется до сотни за 5,4 секунды. Вторая еще на шесть десятых быстрее. Для седана бизнес-класса это фантастический результат, так что не исключаю, что большинству покупателей вполне хватит возможностей версии 520d xDrive, которая тратит на упражнение 0–100 км/ч 7,6 секунды.

Шумоизоляция? Достаточная для того, чтобы вы не смогли по звуку или вибрациям отличить дизельную версию от бензиновой. А по части шасси «пятерка» — однозначный лидер в своем классе. Удивляет не только азартная управляемость, но и тот факт, что она сочетается с весьма достойной плавностью хода.

BMW 5-й серии Электронные приборы и тачскрин диагональю 10,25 дюйма — также наследие старшей модели. Кстати, интерфейс мультимедиа «пятерки» даже совершеннее.

Стоит ли заказывать «автопилот»?

В конфигураторе эта штука прячется под вывеской «Ассистент вождения Plus» и оценена в 238 300 рублей. Мой совет — потратьте эти деньги на что-нибудь другое, потому что «автопилот» в его нынешнем виде никуда не годится. Да, он действительно выполняет все заявленные обязанности. Иногда. Настолько иногда, что ни один здравомыслящий человек ему не доверится. Например, вам никак не удастся уловить момент, когда машина перестанет следовать разметке и «вывалится» из полосы. Впрочем, то же самое можно сказать и про Mercedes-Benz E-класса.