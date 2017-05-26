«Неприкасаемые» на дороге: им наплевать на правила и штрафы

Владельцы автомобилей с иностранными номерами чувствуют себя на особом положении. Думают, что им можно спокойно нарушать правила движения и штрафы не платить. Так ли это на самом деле?

Мы уже привыкли к огромному числу камер автоматической фиксации нарушений. Одни водители пересмотрели свое поведение на дороге и стали соблюдать на дорогах рамки приличия. Другие просто закладывают в статью расходов деньги на штрафы. Так или иначе, водители стали ездить намного аккуратней. По крайней мере, в зоне действия камер.

Но есть на наших дорогах каста неприкасаемых. Это машины с иностранными номерами. Понятно, что если водитель такого автомобиля попадется за нарушение инспектору на дороге, служивый выпишет штраф. Вот только оплачивать штрафную квитанцию этот «иностранец», скорее всего, не будет.

Иностранные номера

Иностранные номераИностранец, попавшись за нарушение правил, получит от инспектора ДПС штрафную квитанцию. А вот будет ли штраф оплачен, большой вопрос.
Иностранец, попавшись за нарушение правил, получит от инспектора ДПС штрафную квитанцию. А вот будет ли штраф оплачен, большой вопрос.

Зачем, если в этом случае не работает система принудительного исполнения? Ведь чтобы наказать за неуплату штрафа, такого водителя нужно поймать еще раз. Причем у сотрудников ДПС нет возможности «пробить» штрафные долги и другие ограничения по своей базе. Там же только наши машины и наши же водители. А уж про камеры и говорить нечего. С одной стороны, существующие сегодня системы автоматической фиксации легко могут опознать регистрационный номер иностранца, да только проку в этом никакого. Ведь для того, чтобы выслать штрафную квитанцию, необходимо определить, на кого зарегистрирована машина нарушителя. А такой информации в ГИБДД попросту нет.

Камера фото и видеофиксации

Камера фото и видеофиксацииКамеры автоматической фиксации могут распознать любой регистрационный знак. Вот только определить собственника автомобиля-иностранца система не может.
Камеры автоматической фиксации могут распознать любой регистрационный знак. Вот только определить собственника автомобиля-иностранца система не может.

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А если взять одно из самых любимых водителями нарушений — превышение скорости, то и тут засада. Нарушение скоростного режима не входит в перечень взаимопризнаваемых, которые закреплены, к примеру, в конвенции 1997 года. На сегодняшний день лишь 9 стран подписали конвенцию о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях правил дорожного движения. Это Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Россия. Правда, исполняют ее лишь Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Россия. Соглашение подразумевает, что в случае серьезного нарушения (управление в состоянии опьянения, отказ от медосвидетельствования или игнорирование требования об остановке) наказание, предусмотренное законодательством страны, из которой прибыл нарушитель, будет признаваться и в других. Европейские страны пока желания присоединиться к этой конвенции не изъявили.

Иностранные номера

Иностранные номераВполне возможно, уже в ближайшее время владельцы белорусских автомобилей будут получать российские «письма счастья». Например, за неоплаченную парковку.
Вполне возможно, уже в ближайшее время владельцы белорусских автомобилей будут получать российские «письма счастья». Например, за неоплаченную парковку.

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За нарушение правил стоянки автомобиль с иностранными номерами могут эвакуировать, но и тогда автовладелец сможет увильнуть как от оплаты эвакуации, так и от штрафа. Не страшен такому нарушителю и мобильный паркон. Получается, что самые распространенные проступки (превышение скорости, нарушения правил стоянки и остановки, движение по выделенным полосам и проч.) остаются без наказания. Такое положение вещей владельцев автомобилей с иностранными номерами расхолаживает.

Чтобы решить проблему, Россия, Казахстан и Белоруссия решили заключить межправительственное соглашение, по которому каждая из стран-участниц будет иметь доступ к информации о собственниках транспортных средств. В случае выявления нарушения камерами автоматической фиксации «письмо счастья» будет направлено по месту жительства владельца автомобиля. Если водитель не оплатит штраф вовремя (у нас на это отводится 70 дней с момента получения постановления), то деньги будут взысканы принудительно через местные службы, аналогичные нашей службе судебных приставов. Правда, когда именно заработает такая система, пока неясно.

Иностранные номера

Иностранные номераПока между Россией, Белоруссией и Казахстаном нет специального межправительственного соглашения, автовладельцы могут спокойно ставить машины на платных парковках. Причем бесплатно.
Пока между Россией, Белоруссией и Казахстаном нет специального межправительственного соглашения, автовладельцы могут спокойно ставить машины на платных парковках. Причем бесплатно.

А вот с автомобилями из Европы сложнее. Установить, на кого зарегистрирована машина, можно лишь получив данные от таможенных служб. Ведь когда иностранец въезжает к нам в страну, он указывает данные лица, которому принадлежит автомобиль. Вот только у ГИБДД снова нет возможности получать оперативную информацию от таможенников. Приходится направлять запросы и ждать, когда таможня даст добро. А это все время. Поэтому большинство таких нарушений уходят в «спам».

Если бы у ГИБДД был онлайн-доступ к базе таможенных служб, то проблему удалось бы хоть частично, но решить. Почему частично? Да потому, что, во-первых, между Россией и странами ЕС нет соглашения об информационном обмене. А во-вторых, не со всеми странами есть соглашения о взаимном признании административного законодательства. А без этого наказать автохулигана попросту нельзя.

Иностранные номера

Иностранные номераТакие «иностранцы» пользуются особой любовью у нелегальных таксистов. Очень удобно. Правила можно нарушать, а штрафы не платить.
Такие «иностранцы» пользуются особой любовью у нелегальных таксистов. Очень удобно. Правила можно нарушать, а штрафы не платить.

Поэтому одна из действенных мер — вместе с теми же таможенными службами ограничивать въезд на территорию России проштрафившимся водителям. Так, основанием для ограничения въезда, согласно закону «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» является привлечение к административной ответственности больше двух раз за три года. Или уклонение от уплаты административного штрафа во время пребывания на территории России. Однако из-за отсутствия нормального взаимодействия между разными ведомствами (ГИБДД, судебные приставы и таможенные органы) применяется такая мера весьма редко. Хотя возможности для этого все же есть. Было бы желание.

«Неприкасаемые» на дороге: им наплевать на правила и штрафы

Фото: автора, Петра Ковалева/ТАСС и «За рулем»

«Неприкасаемые» на дороге: им наплевать на правила и штрафы
Фото: Онлайн-редакция
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Комментарии (14)

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Я думал статья будет про чиновников, судей, прокуроров и прочих приближенных...

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0

Надо просто отменить выдуманные нездоровыми фантазёрами ограничения и проблема штрафов рассосётся сама собой.
На дорогах наступит долгожданный мир, покой и благоденствие.

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+1

Лижут ж.... иносранцам, как всегда

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0

Предлагаю обязать водителей автомобилей с иностранными номерами оплачивать штраф на месте, благо сейчас у дпсников подобные терминалы в наличии. Тупо принять это на законодательном уровне. Нет денег, значит автомобиль задерживается до момента уплаты. А ещё так же гаишникам почаще останавливать автомобили с иностранными номерами и пробивать по компьютеру, сколько за этим автомобилем нарушений по камерам видеонаблюдения, и так же заставлять оплачивать на месте, либо авто на штраф стоянку до оплаты.

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+4

Да ладно. Внедряем возможность добавления записей в онлайне. Всё. Попытался выехать чтобы таможенное ограничение преодолеть — задержали до оплаты. Выехал — не впускать. Поймали в стране проштрафимшися — штрафстоянка и конфискация. И не надо про «нельзя», никаких юридических проблем с принципами законов.

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+7

Все проблемы от автоматизированных систем. Вот в Черногории, например, таких камер нет в принципе. Стоят в засадах полицаи с радарами и ловят нарушителей. И самое неприятное, именно, если ты иностранец с иностранными номерами. Потому как местному выпишут штраф и отпустят, а вот у заезжего заберут права в залог и отправят искать почту или банк для оплаты. Пока найдешь (в незнакомом-то городке), потом мчишься назад за правами, и хорошо, если полицай еще не свалил в другое место! Надо еще не забыть в стрессовой ситуации запомнить/записать нагрудный номер, по нему хоть есть шансы найти его (и права).
Но есть и плюсы: если превышение незначительное, ну, скажем, в пределах 10 — 15 км/ч, как правило удается покаяться и уехать вообще без санкций. Именно покаяться, но не откупиться!

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+3
Воробьев-Обухов Алексей

В соседней Белоруссии такая же схема — выписывают квитанцию и, отобрав права, отправляют искать пункт оплаты. Но у нас демократия — по ней мы уже давно опередили ЕС, только признавать этого никто не хочет :)

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+4
Саруханов Артур

— А ну быстро скажи, что у нас демократия и извинись!
— У нас демократия... У нас демократия! У нас демократия?, ну извините))))

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0
Воробьев-Обухов Алексей

Нет проблем у автоматизированных систем. Письмо счастья по адресу — легко доходит. Игнорируешь — теряешь возможность повторно въехать. Проверено знакомыми в Германии и Франции. Или, вариант, назначают N-кратный штраф прежде, чем согласятся повторно рассмотреть выдачу визы.

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+2
Akopov Mikhail

А как полиция Франции и Германии работает по выявлению собственника авто из России? Через свои таможенные службы?

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0
Смирнов Сергей

Ессно, какие проблемы?

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0
Akopov Mikhail

Так вот у нас таки это почему-то проблема)

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0
Смирнов Сергей

Верблюда спросили «Почему у тебя шея кривая?» Грустно себя осмотрев, он ответил вопросом на вопрос: «А что у меня прямое?»

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+1
Воробьев-Обухов Алексей

:Жестко черногорцы работают)

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0