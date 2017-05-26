«Неприкасаемые» на дороге: им наплевать на правила и штрафы

Владельцы автомобилей с иностранными номерами чувствуют себя на особом положении. Думают, что им можно спокойно нарушать правила движения и штрафы не платить. Так ли это на самом деле?

Мы уже привыкли к огромному числу камер автоматической фиксации нарушений. Одни водители пересмотрели свое поведение на дороге и стали соблюдать на дорогах рамки приличия. Другие просто закладывают в статью расходов деньги на штрафы. Так или иначе, водители стали ездить намного аккуратней. По крайней мере, в зоне действия камер.

Но есть на наших дорогах каста неприкасаемых. Это машины с иностранными номерами. Понятно, что если водитель такого автомобиля попадется за нарушение инспектору на дороге, служивый выпишет штраф. Вот только оплачивать штрафную квитанцию этот «иностранец», скорее всего, не будет.

Иностранные номера Иностранец, попавшись за нарушение правил, получит от инспектора ДПС штрафную квитанцию. А вот будет ли штраф оплачен, большой вопрос.

Зачем, если в этом случае не работает система принудительного исполнения? Ведь чтобы наказать за неуплату штрафа, такого водителя нужно поймать еще раз. Причем у сотрудников ДПС нет возможности «пробить» штрафные долги и другие ограничения по своей базе. Там же только наши машины и наши же водители. А уж про камеры и говорить нечего. С одной стороны, существующие сегодня системы автоматической фиксации легко могут опознать регистрационный номер иностранца, да только проку в этом никакого. Ведь для того, чтобы выслать штрафную квитанцию, необходимо определить, на кого зарегистрирована машина нарушителя. А такой информации в ГИБДД попросту нет.

Камера фото и видеофиксации Камеры автоматической фиксации могут распознать любой регистрационный знак. Вот только определить собственника автомобиля-иностранца система не может.

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А если взять одно из самых любимых водителями нарушений — превышение скорости, то и тут засада. Нарушение скоростного режима не входит в перечень взаимопризнаваемых, которые закреплены, к примеру, в конвенции 1997 года. На сегодняшний день лишь 9 стран подписали конвенцию о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях правил дорожного движения. Это Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Россия. Правда, исполняют ее лишь Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Россия. Соглашение подразумевает, что в случае серьезного нарушения (управление в состоянии опьянения, отказ от медосвидетельствования или игнорирование требования об остановке) наказание, предусмотренное законодательством страны, из которой прибыл нарушитель, будет признаваться и в других. Европейские страны пока желания присоединиться к этой конвенции не изъявили.

Иностранные номера Вполне возможно, уже в ближайшее время владельцы белорусских автомобилей будут получать российские «письма счастья». Например, за неоплаченную парковку.

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За нарушение правил стоянки автомобиль с иностранными номерами могут эвакуировать , но и тогда автовладелец сможет увильнуть как от оплаты эвакуации, так и от штрафа. Не страшен такому нарушителю и мобильный паркон. Получается, что самые распространенные проступки (превышение скорости, нарушения правил стоянки и остановки, движение по выделенным полосам и проч.) остаются без наказания. Такое положение вещей владельцев автомобилей с иностранными номерами расхолаживает.

Чтобы решить проблему, Россия, Казахстан и Белоруссия решили заключить межправительственное соглашение, по которому каждая из стран-участниц будет иметь доступ к информации о собственниках транспортных средств. В случае выявления нарушения камерами автоматической фиксации «письмо счастья» будет направлено по месту жительства владельца автомобиля. Если водитель не оплатит штраф вовремя (у нас на это отводится 70 дней с момента получения постановления), то деньги будут взысканы принудительно через местные службы, аналогичные нашей службе судебных приставов. Правда, когда именно заработает такая система, пока неясно.

Иностранные номера Пока между Россией, Белоруссией и Казахстаном нет специального межправительственного соглашения, автовладельцы могут спокойно ставить машины на платных парковках. Причем бесплатно.

А вот с автомобилями из Европы сложнее. Установить, на кого зарегистрирована машина, можно лишь получив данные от таможенных служб. Ведь когда иностранец въезжает к нам в страну, он указывает данные лица, которому принадлежит автомобиль. Вот только у ГИБДД снова нет возможности получать оперативную информацию от таможенников. Приходится направлять запросы и ждать, когда таможня даст добро. А это все время. Поэтому большинство таких нарушений уходят в «спам».

Если бы у ГИБДД был онлайн-доступ к базе таможенных служб, то проблему удалось бы хоть частично, но решить. Почему частично? Да потому, что, во-первых, между Россией и странами ЕС нет соглашения об информационном обмене. А во-вторых, не со всеми странами есть соглашения о взаимном признании административного законодательства. А без этого наказать автохулигана попросту нельзя.

Иностранные номера Такие «иностранцы» пользуются особой любовью у нелегальных таксистов. Очень удобно. Правила можно нарушать, а штрафы не платить.

Поэтому одна из действенных мер — вместе с теми же таможенными службами ограничивать въезд на территорию России проштрафившимся водителям. Так, основанием для ограничения въезда, согласно закону «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» является привлечение к административной ответственности больше двух раз за три года. Или уклонение от уплаты административного штрафа во время пребывания на территории России. Однако из-за отсутствия нормального взаимодействия между разными ведомствами (ГИБДД, судебные приставы и таможенные органы) применяется такая мера весьма редко. Хотя возможности для этого все же есть. Было бы желание.

Фото: автора, Петра Ковалева/ТАСС и «За рулем»