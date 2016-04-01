Запах от кондиционера — как избавиться?

В этом выпуске «Технической среды» рассказываем и показываем, как избавиться от неприятного запаха в системе кондиционирования воздуха в салоне вашего автомобиля.

  • Какие неисправности характерны для автомобильных систем кондиционирования, читайте по ссылке.
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Комментарии (1)

Пользуюсь такими аэрозолями давно , реально работает, а вот необходимость снимать фильтр в большинстве случаев отсутствует, при включении режима рециркуляции ,воздух и так идет мимо фильтра.

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