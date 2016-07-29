Запах от кондиционера — как избавиться? В этом выпуске «Технической среды» рассказываем и показываем, как избавиться от неприятного запаха в системе кондиционирования воздуха в салоне вашего автомобиля. E-полис ОСАГО вытесняет бумажный Два месяца назад вице-премьер Игорь Шувалов дал два поручения Минфину, оба — в отношении электронных полисов ОСАГО. Что изменилось? Автосервис онлайн: как это работает? Через Сеть сегодня можно сделать почти все. В том числе и подобрать СТО для ремонта или обслуживания автомобиля. Но если раньше приходилось искать нужную станцию самому, то теперь есть онлайн-помощники. Попробуем разобраться, все ли так просто и удобно?