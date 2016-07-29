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Запах от кондиционера — как избавиться?
В этом выпуске «Технической среды» рассказываем и показываем, как избавиться от неприятного запаха в системе кондиционирования воздуха в салоне вашего автомобиля.
Фото: Якубов Константин
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