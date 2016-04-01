Ravon Nexia R3 — Datsun on-DO: автомат для народа

Хороший автомобиль по доступной цене в наше время редкость. Напевая «Интернационал», стартуем на тест двух самых доступных автомобилей — седанов Равон Нексия R3 и Датсун он-ДО. Оба — с автоматической коробкой.

Ravon Nexia
Ravon Nexia

Ravon > Nexia

Datsun on-DO
Datsun on-DO

Datsun > on-DO

Ravon Nexia R3 — Datsun on-DO: автомат для народа

Ravon Nexia R3 — Datsun on-DO: автомат для народа

Кто следит за моими, скажу без ложной скромности, честными тестами, помнит, как сурово я судил и того, и другого из сегодняшних конкурентов. Попробуем оценить их еще раз, но в паре.

Когда появился Датсун он-ДО, Равона R3 еще не было, оттого мы так долго ждали седан с автоматом от японо-российского производителя. Но узбеки вздули свой горн и выкатили по цене нашего Датсуна свое предложение — с более мощным мотором. И коробку-автомат дали совершенней. Оказывается, капитализм и конкуренция еще могут послужить народу!

Читайте далее и смотрите видео на automps.ru.

Фото: automps.ru

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Комментарии (21)

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Вот щас набегут ВАЗофилы и расскажут, что все неправильно: что на самом деле Гранта не ржавеет, и что 4-ступенчатая «Жатка» лучше 6-ступенчатого GM:) (Видимо, древностью своей))

Но вот ведь какая засада: про «Зато Лада дешевле!!!111» уже не поныть — и выходит, что, какими бы вторичными ни были узбеки со своим РавоноКалосом, а ВАЗ они натянули по самые гланды.

Чего и следовало ожидать.

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-1

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-1

Статья ни о чем!

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+2
Рыжий Леонид

О том, как Ондон слил Равону.

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-11
Каплан Илья

Не, о том, как один задолиз, раассказал куче других задолизов, капсула смерти, это лучше чем нормальный автомобиль, Иплачеки повелись.

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+8
Valentin Nikishkov

Вралентин негодует: Ондон слил Равону:)))
Уж и японцы руку приложили, а ВАЗик лучше так и не стал: тесный, маломощный и ржавеет:)

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-11
Каплан Илья

все прямо так и поверили что узбеки умеют машины делать)))))))))

и нексия их предыдущая при большей начальной цене чем калина, через 3 года уже стоила как 7 летняя калина.

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+7
Дмитрий

Нексия на первых годах производства была отличным авто и на тот момент являлась конкурентом десяток, которые практически сливали им по всем параметрам. Однако с течением времени Нексия превратилась в ужасное ведро. За год она ржавела вся. Знакомый в своё время судился — ему повезло, смог вернуть деньги.

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0
Дмитрий

Лжедмитрий, вы же понимаете, что я пруфы попрошу предъявить, и вы тут же сольетесь как всегда:)
Не знаю, чтт вы имеете против узбеков, но ВАз-то как не умел автомобили делать, так и не умеет — даже японцы помочь не смогли...

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-10

Среди этих двух честно — лучше Он-До. Как-то Равон не ассоциируется как марка проверенной и надежной машины. Если бы Шевроле, то может тогда я за Авео. А так, лучше уж Датсун.

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+5
Алексей

А Лада, значит, ассоциируется с «проверенной и надежной машиной»?
Почему?

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-8
Каплан Илья

Потому что с Равона деж крест убрали, а с ВАЗ 2123 ШНИВА нет, а на гранту тока недавно твои хозяева повесили, вот и задумайся, задолиз. как ведро с 3 баллами по евронкапу, может быть проверенным, точнее, может. Проверернно — гроб.

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+5
Valentin Nikishkov

Это вы у Леонида спросите: его гроб вообще шею водителю при ДТП ломает, но Леонид считает, что это «хорошая машина»:)
А Равон хоть сколько-то звезд да набрал:)
Ваша БМВ, кстати, всего на пару звезд в свое время разбилась, как вы могли ее купить — такую небезопасную, Вралентин?:)

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-9

Нексии ржавеои, матизы ржавели, равоны не ржавеют?

Гранты все имеют болячку в виде пескоструя за передними брызговиками.

У ондона название стремное... и влепили ему 8кл к акпп, когда есть связка 16кл у ваза.

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+7
О. Евгений

«Нексии ржавели, матизы ржавели, равоны не ржавеют?» И не говорите ))
Когда это было Шехроле, куда не шло, даже когда Дэу, тоже, как никак корейцы отвечали за качество продукции бренда, сейчас корейского сопровождения нет, Нексия чисто узбекский автомобиль со всеми вытекающими, в обслуге будет гораздо дороже, да и нет у меня доверия ни движку ни тем более шестиступенчатой коробке скорее всего из Китая. Пусть лучше проверенный ремонтопригодный ВАЗовский восьмиклапанник и японская надёжная АКПП Джатко.
Да и смысл брать он-ДО за 579 тысяч, когда он на автомате от 512-ти. Как не крути, а Датсун подешевле в обслуге и понадежней будет.

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+5
Безымянный

Вралентин, перелогиньтесь:)
Лада слила, можете не стараться:)

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-9

Итааак, что имеем:

Ондон закономерно слил Равону: какую КПП к Гранте ни прикрути, ВАЗиком она быть не перестанет. Кто там орал, что «Грантанержавеет!!!111» — вот вам пожалуйста — сколы в рже.
Единственное, чем мне категорически не нравится Равон, так это передней панелью родом из 90-х и тем, что рычаг КПП накладкой дисгармонирует с  центральной консолью — будто его сюда без изменений с Кобальта воткнули.
А единственное, за что можно похвалить Ондон — как раз за дизайн интерьера. Причем, у Гранты он — хуже.

Это хорошо, что ВАЗики продолжают сдавать позиции: может, руководство завода залумается, что что-то делает не так?

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-11
Каплан Илья

Ну да, если вспмонить, что равно, это тот же авео, или тот же калос, который набрал 3 балла за лобовй удар, и этот гроб выпускается уже много много лет, то покупателей сразу надо вести в психушку. А да и кстати, чо там с распилооткатами ГМ? М? долги уже всем отдали?

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+6
Valentin Nikishkov

Что, Вралентин, обидно, что Гранта Калосу слила?;)

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-9
Каплан Илья

Калосу? Распилооткатному? Это дядя Петя тебе сказал, что слила? Он может, дядя Петя известный иномаргозадолиз. Кстати, а дядя петя тебе не сказал, куда дели святой крест, с этого ведерка? М? И почему он остался на ВАЗ 2123 Шевроле НИВА?

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+5
Valentin Nikishkov

Я так понял, у вас на почве крестов психоз:)))

А Ондон-то слил Равону...

При чем тут кресты?
Типа, едешь в Ондоне и крестишься, чтобы ничего не отвалилось? :))))

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-9