Ravon Nexia R3 — Datsun on-DO: автомат для народа

Хороший автомобиль по доступной цене в наше время редкость. Напевая «Интернационал», стартуем на тест двух самых доступных автомобилей — седанов Равон Нексия R3 и Датсун он-ДО. Оба — с автоматической коробкой.

Ravon Nexia
Ravon Nexia

Ravon > Nexia

Datsun on-DO
Datsun on-DO

Datsun > on-DO

Ravon Nexia R3 — Datsun on-DO: автомат для народа

Ravon Nexia R3 — Datsun on-DO: автомат для народа

Кто следит за моими, скажу без ложной скромности, честными тестами, помнит, как сурово я судил и того, и другого из сегодняшних конкурентов. Попробуем оценить их еще раз, но в паре.

Когда появился Датсун он-ДО, Равона R3 еще не было, оттого мы так долго ждали седан с автоматом от японо-российского производителя. Но узбеки вздули свой горн и выкатили по цене нашего Датсуна свое предложение — с более мощным мотором. И коробку-автомат дали совершенней. Оказывается, капитализм и конкуренция еще могут послужить народу!

Читайте далее и смотрите видео на automps.ru.

Фото: automps.ru

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Комментарии (2)

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Нексии ржавеои, матизы ржавели, равоны не ржавеют?

Гранты все имеют болячку в виде пескоструя за передними брызговиками.

У ондона название стремное... и влепили ему 8кл к акпп, когда есть связка 16кл у ваза.

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Итааак, что имеем:

Ондон закономерно слил Равону: какую КПП к Гранте ни прикрути, ВАЗиком она быть не перестанет. Кто там орал, что «Грантанержавеет!!!111» — вот вам пожалуйста — сколы в рже.
Единственное, чем мне категорически не нравится Равон, так это передней панелью родом из 90-х и тем, что рычаг КПП накладкой дисгармонирует с  центральной консолью — будто его сюда без изменений с Кобальта воткнули.
А единственное, за что можно похвалить Ондон — как раз за дизайн интерьера. Причем, у Гранты он — хуже.

Это хорошо, что ВАЗики продолжают сдавать позиции: может, руководство завода залумается, что что-то делает не так?

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