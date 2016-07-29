Хороший автомобиль по доступной цене в наше время редкость. Напевая «Интернационал», стартуем на тест двух самых доступных автомобилей — седанов Равон Нексия R3 и Датсун он-ДО. Оба — с автоматической коробкой.

Ravon Nexia R3 — Datsun on-DO: автомат для народа

Кто следит за моими, скажу без ложной скромности, честными тестами, помнит, как сурово я судил и того, и другого из сегодняшних конкурентов. Попробуем оценить их еще раз, но в паре.

Когда появился Датсун он-ДО, Равона R3 еще не было, оттого мы так долго ждали седан с автоматом от японо-российского производителя. Но узбеки вздули свой горн и выкатили по цене нашего Датсуна свое предложение — с более мощным мотором. И коробку-автомат дали совершенней. Оказывается, капитализм и конкуренция еще могут послужить народу!

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Фото: automps.ru