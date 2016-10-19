Зарядил? Завари! Тестируем пускозарядные устройства с функцией сварки

СВИЗ-200АП Калибр, КНР Сварочный инвертор с пускозарядной функцией Мощность 4,9 кВт Диаметр электродов 1,6–3,2 мм Сварочный ток 10–200 А Ток пуска 300 А Напряжение зарядки 12/24/36 В Зарядный ток при 12/24/36 В 175/87/44 А Диапазон рабочих температур +10...+40 ºС Габариты 365×270×290 мм Масса брутто/нетто 7,4/6,9 кг Примерная цена 6500 руб. Предусмотрены цифровые индикаторы напряжения и силы тока, ступенчатый переключатель напряжения и режима работы, бесступенчатый регулятор сварочного или пускового тока, а также светодиодные индикаторы режимов работы и перегрузки. Устройство имеет три гнезда для подключения кабелей — сварочного, зарядного и массового. Пускозарядные кабели имеют сечение 10 мм², а сварочные — 16 мм². При заряде аккумуляторной батареи устройство поддерживает напряжение 14,9 В. Регулировка тока не предусмотрена. Амперметр, к сожалению, не показывает зарядный ток, поэтому необходимо контролировать закипание электролита через открытые пробки батареи. Необслужива­емые аккумуляторы можно заряжать только непродолжительное время, чтобы избежать выкипания. В режиме пуска ручной регулятор позволяет изменять значение тока. При этом цифровой амперметр показывает отдаваемый ток. Устройство свободно сваривает и режет трехмиллиметровым электродом профиль с полкой толщиной 4 мм. Агрегат потянул, вопреки инструкции, и четырехмиллиметровый электрод, но это допустимо, только если срочно надо «прихватить», а «тройки» под рукой нет. Неплохо сваривает и обеспечивает пускозарядные функции — заслуженное второе место.

AirLine AJS-W-03, КНР Пускозарядное устройство/сварочный аппарат Мощность 7,7 кВт Диаметр электродов 1,6–4,0 мм Сварочный ток 30–180 А Ток пуска не указан Напряжение зарядки 12/24 В Зарядный ток при 12/24 В 250/200 А Диапазон рабочих температур —30...+40 ºС Габариты 150×250×400 мм Масса 7,0 кг Примерная цена 5800 руб. Чемпион по внешнему виду. Однако технические параметры сделали красавчика аутсайдером в испытанной троице. Цифровой индикатор только один — отображает ток, выдаваемый в режиме сварки. Трехпозиционный переключатель позволяет выбрать режим сварки либо одно из двух рабочих напряжений. Светодиодные индикаторы показывают включение прибора в сеть, а также режим перегрузки. Два гнезда для кабелей имеют гораздо более солидную, чем у оппонентов, конструкцию. Сечение проводов — 25 мм². При заряде аккумулятора и в пусковом режиме индикации тока нет. В режиме заряда аккумуляторной батареи прибор поддерживает постоянное напряжение 14,7 В. Поэтому все предупреждения, касающиеся сбережения аккумулятора и относящиеся к двум другим устройствам, справедливы и для этого. Отлично варит трехмиллиметровым электродом профиль с полкой толщиной 4 мм. В ходе резки стали такой толщины аппарат понравился меньше. Четырехмиллиметровый электрод обеспечивает устойчивую дугу, но чувствуется, что шов проварен недостаточно.