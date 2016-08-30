Советы бывалых: тонометр для сиденья, маркер для номеров

Под рубрикой «Советы бывалых» мы публикуем маленькие хитрости, призванные облегчить жизнь водителя и сэкономить на ремонте и запчастях. На этот раз наши читатели поделились бюджетными решениями для замены втулок стабилизатора на кроссоверах и ремня ГРМ на Логанах, рассказали, как усилить поясничную поддержку водительского сиденья Рио или Соляриса с помощью старого тонометра, как подновить регистрационные знаки и найти в автомобиле применение магнитам от компьютерного жесткого диска.

НА БАТАРЕЙКАХ — БЕЗОПАСНЕЕ

Материалы по теме Советы бывалых: усовершенствуем Ниву и Калину Кросс

В. Мажников, Волгоград

В журнале «За рулем» за ноябрь 2016 года был опубликован совет по установке дополнительного плафона освещения салона на Ниву. У меня есть замечание к этому совету. Я тоже устанавливал такое же освещение, поэтому опыт имеется. Так вот, провод, проложенный под уплотнителем стекла, со временем перетирается из-за вибраций, что приводит к короткому замыканию! Это произошло и на моем автомобиле, и на машине товарища. Поэтому я отказался от такого варианта и установил автономный светильник за 55 рублей, питающийся от элементов ААА. Зафиксировал его на кронштейне двухсторонним скотчем. Пользуюсь шесть лет — доволен.

МАГНЕТИЗМ В ДЕЙСТВИИ

А. Суслов, Нижневартовск

Одно из достоинств магнитов от жестких дисков из компьютера — большая сила примагничивания. Это расширяет возможности размещения всевозможных девайсов в автомобиле. Например, ключ для снятия клемм аккумулятора всегда будет под рукой в подкапотном пространстве. Для крепления к потолку нужно один магнит расположить под обивкой, а другой — снаружи. К наружному и прилипают любые стальные вещицы. Для крепления к пластиковым панелям сажаете с внутренней стороны магнит на клей-герметик, а с другой стороны нужно временно примагнитить металлическую пластинку, пока состав не схватится. Магнитом можно закрепить камеру заднего вида, видеорегистратор или радар-детектор. Посоветовал товарищу этот способ для фиксации зеркала заднего вида на ВАЗ‑21099 — магнит так хорошо держал пластину кронштейна, что не пришлось прижимать и ждать, когда схватится клей. Раздобыть магниты можно, расковыряв ненужные жесткие диски. Или купите неодимовые магниты на радиорынке.

ЛЕЧЕНИЕ СПИНЫ ТОНОМЕТРОМ

И. Корчик, Ставрополь

У многих владельцев популярных у нас машин Kia Rio и Hyundai Solaris в дальних поездках затекает спина. Причина — слабая поясничная поддержка у сидений. Я решил эту проблему на своем автомобиле достаточно эффективно и без особых затрат. Отстегнув обивку спинки, вставил сзади за пружины старую манжету от тонометра с ручной подкачкой. Теперь в дальней дороге можно подкачать упор до комфортного уровня — и наслаждаться поездкой.

Материалы по теме Советы бывалых: экономим на инструменте и электричестве

ДПС Я НЕ БОЮСЬ

А. Паршин, Белгородская область

Водителя могут оштрафовать за нечитаемый номер на 500 рублей. С грязными номерами всё понятно: нужно помыть или почистить. А что делать, если номера выданы давно и на них стерлась краска? Сделать дубликаты — относительно дорого. Я предлагаю воспользоваться перманентным маркером черного цвета. Стоит он немного: 15–20 рублей. Водой не смывается и держится долго, не меньше года. Аккуратно прокрасьте буквы и цифры номерного знака, и он будет как новый.

БЮДЖЕТНОЕ РЕШЕНИЕ

Ю. Лоецкий, Томская область

В задней подвеске моего кроссовера Volkswagen Tiguan 2014 года выпуска износились втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Оригинальных втулок в округе найти не удалось. Оказалось, что подходят детали от ВАЗ‑2121, которые перед установкой на стабилизатор достаточно разрезать. На них я проехал не одну тысячу километров, в том числе по грунтовым дорогам. На фото — втулки стабилизатора для ВАЗ‑2121 (cлева) за 20 рублей и оригинальная деталь для Тигуана за 480 рублей. (Этот прием пригоден и на других автомобилях. Но только в том случае, если замена втулок не требует дополнительных сложных операций, например связанных с опусканием подрамника. - Прим. ред.)

КЛЮЧ ДЛЯ ВСЕХ

Ю. Староверов, Владимирская область

При замене ремня ГРМ на седане Renault Logan ранних годов выпуска (у меня машина 2007 года) натяжение ремня производится поворотом ролика вокруг оси. Для этого я изготовил нехитрое приспособление из стальной проволоки диаметром 5 мм, показанное на эскизе. Потребовались ножовка по металлу, тиски, молоток и несколько минут времени. С задачей ключ справился отлично, поэтому сохранил его на будущее в своем инструментарии. Изделие получилось универсальным, поскольку подходит для фиксации деталей с разным расстоянием между отверстиями — потребуется лишь слегка подогнуть его ветви по размеру.

Многоуважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте свои ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Отдел автомобильной информации «За рулем»

Фото: авторы советов