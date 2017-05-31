Volkswagen > Golf

Вслед за рестайлингом обычного Гольфа настал черед его заряженных модификаций. Некоторые из них требуют подзарядки — если речь идет о плагин-гибриде Golf GTE или полностью электрическом варианте e‑Golf. Другие же, напротив, заряжают сами — ведь невозможно не ощутить прилив воодушевляющей энергии за рулем горячих модификаций GTI и R.

Гибрид GTE (слева) отделался ретушью, а вот e‑Golf обновил техническую начинку.

ДжиТиЕ мое

Материалы по теме Дальнейшая оцифровка: Volkswagen представил обновленный Golf

Какое «житие мое»? Это европейская история, а не наша — гибриды Россия пока лишь только пробует. Но Golf GTE не просто овощной салат, в нем и мясо есть!

Насупившись развитыми воздухозаборниками переднего бампера, он сверлит меня строгим взглядом светодиодной оптики. Садясь в гибридный Golf, не вздумайте надеть красную клетчатую рубашку — будете выглядеть глупо. Ибо фирменный декор GTЕ — синий, от швов на руле до легендарной клетки обивки сидений.

Рестайлинг подзаряжаемого Гольфа ограничили ретушью. Техническая начинка не изменилась: 1,4‑литровый турбомотор мощностью 150 л.с. и 102‑сильный электродвигатель. Их предельная суммарная отдача — 204 л.с. В связке с ними работает 6-ступенчатый робот DSG, причем даже при езде на голом электричестве остается возможность переключения передач (хотя обычно у электромобилей коробка передач как таковая отсутствует). Пока батарея заряжена, гибрид по праву носит буквы GT, пусть и с приставкой Е, - бодрая машина!

Стихия заряженного Гольфа R — закрытый трек. Правда, переизбыток тяги заставляет очень аккуратно обращаться с педалью газа. Golf GTI показался наиболее сбалансированным — щедр на удовольствие от вождения.

Материалы по теме В розыске: самые продаваемые автомобили на планете

Конечно, о заявленных 1,6 л/100 км не может быть и речи — это если стартовать с полной батареей и красться испуганным кроликом. Впрочем, и пять с половиной литров при активной езде — пристойный результат. Но когда минут через сорок батарея опустела, бензиновый аппетит подскочил на три литра, а динамика упала до уровня обычного 150‑сильного автомобиля.

Заряжать электрическое альтер эго Гольфа можно не только от розетки, но и на ходу. Сколько нужно проехать, чтобы насытить батарею полностью, я не успел выяснить. Но за десять километров запас хода на электротяге вырос с нуля до четырех километров. Баловство? Возможно, возможно.

Последняя электричка

Главной проблемой любого электрокара остается запас хода — если только его владелец не Тор из Асгарда, сыплющий молниями и электрическими разрядами. Когда батарея сядет, не сбегаешь до ближайшей заправки за канистрой электричества. Но энергоемкость батарей продолжают наращивать. Последняя «электричка» e‑Golf исключением не стала. Мощность электродвигателя выросла со 115 до 136 л.с., а запас хода увеличился до внушительных 300 км. Правда, это достижение справедливо лишь для цикла NEDC, не уступающего в «реалистичности» фильмам студии Marvel. В действительности электрический Golf может преодолеть 200 км — убедился в этом лично.

Электрическую сущность е‑Гольфа выдают лишь необычные режимы трансмиссии да нестандартные приборы. После модернизации всем Гольфам доступна виртуальная панель приборов. Сектор E‑MAX, информирующий о нагреве батареи, есть только у версий e‑Golf и Golf GTE (на фото). Если деления кончились, тяга отрубается, дабы батарея не перегрелась. Режим GTE мобилизует у гибрида все запасы мощности для максимального ускорения. Кнопка E‑Mode позволяет перейти в чисто электрический режим или, напротив, переключиться на подзарядку батареи от генератора. Режим В означает максимальную рекуперацию.

Материалы по теме 15 машин с наилучшей аэродинамикой

Электрическую сущность машины выдают лишь непривычные виртуальные приборы. Разгоняется электро-Golf уверенно, но при напористой езде нужно поглядывать на панель. Если деления у шкалы E‑MAX закончатся, значит батарея слишком горячая. У нее нет принудительного охлаждения, и во избежание перегрева электроника ­отрубит тягу.

Впрочем, на активную езду e‑Golf не заточен и явно уступает в ездовых дисциплинах углеводородным братьям. Рулевое управление отлично настроено, но возросшая на 400 кг масса и мягкая настройка подвески обусловили большие крены кузова в поворотах и излишние клевки на кочках и при торможении.

Лучше катить размеренно и рекуперировать энергию при плавных торможениях. Кстати, в режиме B, когда рекуперация максимальная, в большинстве случаев можно вообще не пользоваться тормозами — «электричка» и сама неплохо замедляется.

Volkswagen e‑Golf — из тех электромобилей, что не вызывают холодного пота при мысли о выезде за город. Запаса энергии хватает ему надолго. С трудом преодолев электрофобию, я заставил себя не экономить на всем и вся. Не трогал экорежим, не «тошнил» со скоростью 40 км/ч по автостраде и пользовался кондиционером. И знаете что? Проехать двести верст можно!

Volkswagen e‑Golf. Литий-ионная батарея энергоемкостью 35,8 кВт·ч — без принудительного охлаждения, размещена в центральном туннеле и под задним сиденьем. Тяговый электромотор приводит передние колеса. Благодаря увеличению емкости батареи на 30%, удалось довести запас хода до 300 км (по циклу NEDC). Техническая начинка гибридомобиля Golf GTE не изменилась: 1,4‑литровый турбомотор в паре с электродвигателем, интегрированным в коробку передач. Батарея расположилась под задним сиденьем, а топливному баку нашлось место под полом багажника. Зарядка — через порт, спрятанный под эмблемой на передке.

Адреналин и «раш»

Поставив на зарядку e‑Golf, я и сам не прочь подзарядиться. Ярко-алый Golf GTI Performance — отличный «зарядник»! Меня ждут 245 турбосил, 6-ступенчатая механика, всё та же красная клетка сидений и тридцать километров извилистых дорог.

Это не «эколог» GTE, в котором двигатель еле слышно даже на высоких оборотах. Турбомотор GTI на повышенных тонах уверенно говорит, что можно и побыстрее. И коробка поддакивает: давай еще! Инженеры, как заправские шеф-повара, идеально нарезали шесть ступеней, так что ни один кусок не встанет поперек горла.

Рулевое управление даже в обычном режиме штатных настроек честно с водителем. А при переходе в «спорт» руль наливается филигранным свинцом, выводя взаимоотношения в связке «пилот — машина» на клеточный уровень. И ведь GTI вовсе не табуретка! По мелким швам и стыкам идет упруго, как мячик, не вытрясая из меня душу.

Материалы по теме VW Golf GTI против Infiniti Q30 — кто любит погорячее

Это и есть предел совершенства? За ответом я отправился на гоночное кольцо «Майорка», где меня ждал ярко-синий полноприводный Golf R . Закрытая трасса для встречи с этой бестией необходима как воздух, поскольку на дорогах общего пользования не раскрыть все таланты 310‑сильной машины.

Быстрый автомобиль! Но того идеального баланса, коим очаровал менее агрессивный Golf GTI, в нем нет. Парадокс. Шасси заточено еще острее. Невероятно цепкие шины Michelin Pilot Sport Cup 2 внушительной размерности 235/35 ZR19 уверенно держатся за асфальтовые петли. Но двигателя всё равно «больше», чем всего остального. Стóит на выходе из шпильки чуть раньше «встать на газ», как внутреннее к повороту переднее колесо, лишь слегка разгрузившись, начинает проскальзывать. И как полный привод ни старался, ускорение терялось. Чтобы не терять драгоценные миллисекунды, работать педалью газа нужно с прецизионной точностью. Но многие ли владельцы таких машин являются профессиональными гонщиками? Если передний самоблокирующийся дифференциал перенастроить на более раннее срабатывание (а может, и повысить степень блокировки), то кайф от затаскивания машины в быстрые повороты почувствуют и менее искусные водители.

Киловатты или литры?

«Розетка» электро-Гольфа — на месте заливной горловины. Обычная зарядка от бытовой сети занимает до 17 часов. Экспресс-зарядка (на 80% от максимума) мощным током отнимет 45 минут.

Так чтó нам ждать в России — заряжаемые версии или заряженные?

С первыми пока неясно. Тема электромобилей у нас до сих в зачаточном состоянии. Более-менее комфортно эксплуатировать электромобиль можно пока лишь в Москве и нескольких крупных городах — при условии, что в доме есть подземный паркинг с розетками, а до работы недалеко. В столице электромобили можно парковать бесплатно, но полгода зимы, когда эффективность батареи резко снижается, полумерами не компенсируешь. Да еще ЭРА-ГЛОНАСС тормозит процесс. Тут не то что сроки — сама возможность появления в России обновленного плагин-гибрида Golf GTE, не говоря уже про чисто электрический e‑Golf, весьма сомнительна.

Гораздо больше шансов у заряженных версий Golf R и Golf GTI. И если к эр-Гольфу есть вопросы, то GTI меня покорил. Выбирай я дорогой хэтчбек, не задумываясь отвернулся бы от премиум-брендов в пользу Гольфа с салоном в красную клетку.

VW e-Golf VW Golf GTE VW Golf GTI Performance VW Golf R Длина / ширина / высота / база 4270 / 1799 / 1482 / 2629 мм 4276 / 1799 / 1484 / 2630 мм 4268 / 1790 / 1482 / 2626 мм 4263 / 1790 / 1465 / 2626 мм Объем багажника (VDA) 341 / 1231 л Снаряженная / полная масса 1615 / 2020 кг 1615 / 2040 кг 1387 / 1860 кг 1483 / 1960 кг Двигатель электрический,

постоянного тока,

100 кВт / 136 л.с. при 3000–12 000 об/мин;

290 Н·м при 0–3000 об/мин бензиновый, P4, 16 клапанов,

1395 см³; 110 кВт / 150 л.с.

при 5000–6000 об/мин;

250 Н·м при 1500–3500 об/мин;

электрический, 75 кВт/102 л.с.

при 2500 об/мин; 350 Н·м бензиновый, P4, 16 клапанов, 1984 см³; 180 кВт / 245 л.с. при 4700–6200 об/мин;

370 Н·м при 1600–4300 об/мин бензиновый, P4,

16 клапанов, 1984 см³;

228 кВт / 310 л.с. при 5500–6500 об/мин;

380 Н·м при 2000-

5400 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 9,6 с 7,6 с 6,2 с 5,1 с Максимальная скорость 150 км/ч 222 км/ч 250 км/ч 250 км/ч Топливо/запас топлива (емкость батареи) 35,8 кВт·ч АИ-95/40 л АИ-95/50 л АИ-95/50 л Расход топлива (энергии): смешанный цикл 12,7 кВт·ч/100 км 1,6 л/100 км 6,5 л/100 км 7,9 л/100 км Трансмиссия передний привод передний привод; Р6 передний привод; М6 полный привод; М6





Фото: Александр Виноградов и Volkswagen