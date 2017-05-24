Оператив ЗР: новый Picanto, собранный в России

Радуемся взрослению городского хэтчбека Kia Picanto. А заодно оцениваем его псевдоспортивную версию GT-Line.

Повод: первый российский тест-драйв Kia Picanto третьего поколения

Место действия: Москва и окрестности

Впечатления: Kia Picanto второго поколения совсем не выглядит устаревшим. Созданный под руководством Петера Шрайера, этот городской хэтч по-прежнему притягивает взгляды и отлично вписывается в нынешнюю линейку компании. И все-таки шесть полных лет на конвейере — внушительный срок. В начале нынешнего года корейцы показали Picanto третьего поколения. А вчера сити-кар выкатили на суд российской прессе.

2018 Kia Picanto Цветовая палитра насчитывает 11 оттенков (из них 6 новых), причем доплачивать за понравившийся не придется. На фото Picanto в колере Pop Orange.

Доля высокопрочных сталей в конструкции кузова увеличилась вдвое — с 22 до 44%. Жесткость на кручение выросла на 32%. Длина и ширина машины остались прежними — 3595 и 1595 мм. А вот колесная база растянулась на 15 мм и составляет теперь 2400 мм. В компании с гордостью подчеркивают: точно такой же показатель у Гольфа первого поколения.

2018 Kia Picanto Колесная база Kia Picanto выросла на 15 мм по сравнению с предшественником и достигла 2400 мм. Столько же у Volkswagen Golf первого поколения. Современные автомобили А-класса сопоставимы с представителями С-класса сорокалетней давности.

При росте 176 см действительно удается неплохо устроиться самому за собой. При этом колени от спинки водительского сиденья отделяют несколько сантиметров. Kia Picanto с уверенностью можно назвать полноценным автомобилем для четверых. И хотя ехать таким составом за несколько тысяч километров я бы не решился, махнуть с друзьями в Минск или Питер на выходные — запросто.

Если верить производителю, объем багажника прибавил 55 л и достиг 255 литров. Говорят, добиться таких показателей позволил чуть увеличившийся задний свес и иная отделка. Мне кажется, реальное значение гораздо скромнее, но давайте все же дождемся полноценного теста и наших замеров.

2018 Kia Picanto Заявленный объем багажника — 255 литров. Под полом — докатка.

Чем действительно подкупает новый Picanto, так это отсутствием ощущения дешевой и маленькой машины. Да, внутри все выполнено из жесткого пластика, но характер посадки, эргономика и уровень оснащения — абсолютно взрослые. Если справа не сидит широкоплечий товарищ, пытающийся захватить центральный подлокотник, о скромных габаритах Picanto быстро забываешь.

2018 Kia Picanto Эргономика абсолютно взрослая. Руль — настоящее украшение салона. Простые версии Picanto оснащаются 3,8-дюймовым монохромным дисплеем. 2018 Kia Picanto А это интерьер версии GT-Line с 7-дюймовым тачскрином, отделкой сидений экокожей и обогревом руля.

Топовые версии Picanto оснащаются обогревом руля, кнопочным пуском двигателя, мультимедийной системой с 7-дюймовым тачскрином (поддержка Android Auto и Apple CarPlay) и даже камерой заднего вида. Так что по части опций маленький Kia превосходит всех прямых конкурентов, коих всего два — Ravon R2 и Smart ForFour. Первый не предлагает ничего из перечисленного в принципе. Второй лишен кнопочного пуска двигателя и обогрева руля.

2018 Kia Picanto Камера заднего вида доступна только в версии GT-Line (854 900 рублей). Линейка подвижная.

На презентации были машины исключительно с топовым 1,2-литровым мотором мощностью 84 л.с. Такой сочетается только с 4-ступенчатым автоматом и должен разгонять Picanto до сотни за 12 секунд. К динамике особых вопросов нет. Но количество ступеней в гидромеханике и, как следствие, расход топлива сильно расстраивают. После стокилометрового маршрута со средней скоростью 58 км/ч трип-компьютер показал 7,4 л/100 км. Думаю, в жестких пробках Picanto может «сожрать» все девять. Литровые версии мощность 67 л.с. оснащаются 5-ступенчатой механикой, так что спрос на такие Picanto будет невелик.

2018 Kia Picanto Версия GT-Line — это иные радиаторная решетка и бамперы, оригинальные накладки на пороги и 16-дюймовые легкосплавные диски. 2018 Kia Picanto Сдвоенные патрубки — еще одна опознавательная черта исполнения GT-Line.

Версия GT-Line? Это лишь стайлинг. За злобной внешностью скрывается все тот же безобидный малыш: 1,2-литровый мотор, аналогичные настройки подвески. Кстати, рулится Picanto по меркам класса очень неплохо. Отлично стоит на дуге, практически не кренится в поворотах. Да и с усилием на руле тоже порядок. Если Picanto и можно упрекнуть в недостатке обратной связи, то только на больших скоростях.

2018 Kia Picanto Kia Picanto впервые собирается в России — на мощностях калининградского «Автотора».

В июльском номере «За рулем» мы обязательно подробно поговорим о комплектациях и ценах (от 549 300 до 854 900 рублей), а также расскажем, почему корейцы не боятся внутренней конкуренции со старшей моделью Rio.

Оценка: если бы не старый 4-ступенчатый автомат, Picanto можно было бы смело называть идеальным сити-каром.

Перспективы: корейцы планируют продавать в России по 120–200 экземпляров Picanto ежемесячно. Думаю, нижняя планка вполне реальна.

Подробности: ЗР, 2017, №7

Фото: Михаил Кулешов и Kia