Оператив ЗР: новый Picanto, собранный в России

Радуемся взрослению городского хэтчбека Kia Picanto. А заодно оцениваем его псевдоспортивную версию GT-Line.

Kia Picanto
Kia Picanto

Kia > Picanto

Повод: первый российский тест-драйв Kia Picanto третьего поколения

Место действия: Москва и окрестности

Впечатления: Kia Picanto второго поколения совсем не выглядит устаревшим. Созданный под руководством Петера Шрайера, этот городской хэтч по-прежнему притягивает взгляды и отлично вписывается в нынешнюю линейку компании. И все-таки шесть полных лет на конвейере — внушительный срок. В начале нынешнего года корейцы показали Picanto третьего поколения. А вчера сити-кар выкатили на суд российской прессе.

2018 Kia Picanto

2018 Kia PicantoЦветовая палитра насчитывает 11 оттенков (из них 6 новых), причем доплачивать за понравившийся не придется. На фото Picanto в колере Pop Orange.
Цветовая палитра насчитывает 11 оттенков (из них 6 новых), причем доплачивать за понравившийся не придется. На фото Picanto в колере Pop Orange.

Доля высокопрочных сталей в конструкции кузова увеличилась вдвое — с 22 до 44%. Жесткость на кручение выросла на 32%. Длина и ширина машины остались прежними — 3595 и 1595 мм. А вот колесная база растянулась на 15 мм и составляет теперь 2400 мм. В компании с гордостью подчеркивают: точно такой же показатель у Гольфа первого поколения.

2018 Kia Picanto

2018 Kia PicantoКолесная база Kia Picanto выросла на 15 мм по сравнению с предшественником и достигла 2400 мм. Столько же у Volkswagen Golf первого поколения. Современные автомобили А-класса сопоставимы с представителями С-класса сорокалетней давности.
Колесная база Kia Picanto выросла на 15 мм по сравнению с предшественником и достигла 2400 мм. Столько же у Volkswagen Golf первого поколения. Современные автомобили А-класса сопоставимы с представителями С-класса сорокалетней давности.

При росте 176 см действительно удается неплохо устроиться самому за собой. При этом колени от спинки водительского сиденья отделяют несколько сантиметров. Kia Picanto с уверенностью можно назвать полноценным автомобилем для четверых. И хотя ехать таким составом за несколько тысяч километров я бы не решился, махнуть с друзьями в Минск или Питер на выходные — запросто.

Если верить производителю, объем багажника прибавил 55 л и достиг 255 литров. Говорят, добиться таких показателей позволил чуть увеличившийся задний свес и иная отделка. Мне кажется, реальное значение гораздо скромнее, но давайте все же дождемся полноценного теста и наших замеров.

2018 Kia Picanto

2018 Kia PicantoЗаявленный объем багажника — 255 литров. Под полом — докатка.
Заявленный объем багажника — 255 литров. Под полом — докатка.

Чем действительно подкупает новый Picanto, так это отсутствием ощущения дешевой и маленькой машины. Да, внутри все выполнено из жесткого пластика, но характер посадки, эргономика и уровень оснащения — абсолютно взрослые. Если справа не сидит широкоплечий товарищ, пытающийся захватить центральный подлокотник, о скромных габаритах Picanto быстро забываешь.

2018 Kia Picanto

2018 Kia PicantoЭргономика абсолютно взрослая. Руль — настоящее украшение салона. Простые версии Picanto оснащаются 3,8-дюймовым монохромным дисплеем.
Эргономика абсолютно взрослая. Руль — настоящее украшение салона. Простые версии Picanto оснащаются 3,8-дюймовым монохромным дисплеем.

2018 Kia Picanto

2018 Kia PicantoА это интерьер версии GT-Line с 7-дюймовым тачскрином, отделкой сидений экокожей и обогревом руля.
А это интерьер версии GT-Line с 7-дюймовым тачскрином, отделкой сидений экокожей и обогревом руля.

Топовые версии Picanto оснащаются обогревом руля, кнопочным пуском двигателя, мультимедийной системой с 7-дюймовым тачскрином (поддержка Android Auto и Apple CarPlay) и даже камерой заднего вида. Так что по части опций маленький Kia превосходит всех прямых конкурентов, коих всего два — Ravon R2 и Smart ForFour. Первый не предлагает ничего из перечисленного в принципе. Второй лишен кнопочного пуска двигателя и обогрева руля.

2018 Kia Picanto

2018 Kia PicantoКамера заднего вида доступна только в версии GT-Line (854 900 рублей). Линейка подвижная.
Камера заднего вида доступна только в версии GT-Line (854 900 рублей). Линейка подвижная.

На презентации были машины исключительно с топовым 1,2-литровым мотором мощностью 84 л.с. Такой сочетается только с 4-ступенчатым автоматом и должен разгонять Picanto до сотни за 12 секунд. К динамике особых вопросов нет. Но количество ступеней в гидромеханике и, как следствие, расход топлива сильно расстраивают. После стокилометрового маршрута со средней скоростью 58 км/ч трип-компьютер показал 7,4 л/100 км. Думаю, в жестких пробках Picanto может «сожрать» все девять. Литровые версии мощность 67 л.с. оснащаются 5-ступенчатой механикой, так что спрос на такие Picanto будет невелик.

2018 Kia Picanto

2018 Kia PicantoВерсия GT-Line — это иные радиаторная решетка и бамперы, оригинальные накладки на пороги и 16-дюймовые легкосплавные диски.
Версия GT-Line — это иные радиаторная решетка и бамперы, оригинальные накладки на пороги и 16-дюймовые легкосплавные диски.

2018 Kia Picanto

2018 Kia PicantoСдвоенные патрубки — еще одна опознавательная черта исполнения GT-Line.
Сдвоенные патрубки — еще одна опознавательная черта исполнения GT-Line.

Версия GT-Line? Это лишь стайлинг. За злобной внешностью скрывается все тот же безобидный малыш: 1,2-литровый мотор, аналогичные настройки подвески. Кстати, рулится Picanto по меркам класса очень неплохо. Отлично стоит на дуге, практически не кренится в поворотах. Да и с усилием на руле тоже порядок. Если Picanto и можно упрекнуть в недостатке обратной связи, то только на больших скоростях.

2018 Kia Picanto

2018 Kia PicantoKia Picanto впервые собирается в России — на мощностях калининградского «Автотора».
Kia Picanto впервые собирается в России — на мощностях калининградского «Автотора».

В июльском номере «За рулем» мы обязательно подробно поговорим о комплектациях и ценах (от 549 300 до 854 900 рублей), а также расскажем, почему корейцы не боятся внутренней конкуренции со старшей моделью Rio.

Оценка: если бы не старый 4-ступенчатый автомат, Picanto можно было бы смело называть идеальным сити-каром.

Перспективы: корейцы планируют продавать в России по 120–200 экземпляров Picanto ежемесячно. Думаю, нижняя планка вполне реальна.

Подробности: ЗР, 2017, №7

Оператив ЗР: новый Picanto, собранный в России

Фото: Михаил Кулешов и Kia

Оператив ЗР: новый Picanto, собранный в России
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Отзывы о Kia Picanto

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Комментарии (14)

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Интересная ситуация складывается:
Корейскую Крету ВАЗофилы дружно обсирают, а корейскую же Пиканто — возлюбили всеми фибрами и жабрами!
Я-то могу только радоваться: автомобильчик и правда неплох...
но почему такая избирательность по моделям, не расскажете?

UPD: Ощущение, что ВАЗофилам до кучи проплатили пиар Пиканто. Денежку они, конечно, взяли, но шаблон у них потрескивает:)

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-8

...дочери младшей купили Равон(он же Спарк)...с всякими допами(в том числе камера заднего вида и видеорегистратор) вэтом году обошлосс все в 510т.руб...двигатель 1,25 автомат айсин...решили что переплачивать за пиканто удел тех кто совсем деньги не считает

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0
дядя Миша

Равон R2 — узбекская, сомнительная, бюджетненькая. Пиканто — прикольная, современная, с качественным салоном и дизайном внутри и снаружи. Кто деньги считать умеет, купит не Равон R2, а Гранту или Калину, дешевле и практичней.

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0
/O------O\ * **

Вот!
Это слова настоящего ВАЗофила!
«А кому нужен велосипед, тот все оавно купит Гранту или Калину, потому что деньги считать умеет!»:))))

Как в анекдоте:
" — Есть у вас в продаже туалетная бумага?
 — Туалетной нет и не будет, но есть отличная наждачная!"

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-7
Каплан Илья

как же ты туп...

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+1
/O------O\ * **

Это вы своему отрвжению в зеркале будете говорить:)
Каждое утро:)

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0

Давно пора делать хорошо оснащённые маленькие машинки — внутри совсем красота.
На пиканто мультимедия в топе лучше, чем в топовой крете :)

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+2
Demitrius

Деметриус, я вас не узнаю!
Она же Корейская, и потому априори отвратительная, а вот ВАЗ... ах да, у ВАЗа в этом классе ничего нет с 1987 года:)
Как и в любом другом классе, кроме B.

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-7
Каплан Илья

Каплан, вы до сих пор думаете, что если кто то критикует, что то корейское, то он однозначно ВАЗофил и должен критиковать любой автомобиль корейских производителей по умолчанию. Да, у ВАЗа нет ничего в этом сегменте и это их просчёт, Ока-2 не помешала бы, особенно сейчас, когда люди в крупных городах созрели до покупки небольших автомобилей.

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+1
Кубинец

Да, 99 процентов тех, кто ругает корейцев — ВАЗофилы.
Это не просчет — это распил и откат.
«Созрела» — это вы имеете в виду «обнищала»?
Ока — мертва. Туда ей и дорога.

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-8

Корпускула по-корейски. Зачем она нужна?
Лучше бы крепкую фиатовскую Панду 4х4 подтянули, между деревьями в лесу ездить, грибы собирать.

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0

цену на него задрали так, что выгоднее Рио купить оно и больше

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0
zigzag

А кому не нужно больше? Да и Рио хэтчбек от 640 тысяч начинается, Пиканто от 549, а за 649 её уже на автомате можно купить. Мне машинка тоже нравится, пусть маленькая, но не бюджетка.

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0
Кубинец

Да нет же!
ВАЗофилам — только ВАЗик, только хардкор!
Корейцы плохие, отвратительные, а вот ВАЗ...:))))
Будьте последовательны: любите ВАЗ — любите до конца.

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-8