Оператив ЗР: Infiniti Q60 уделывает Mercedes и BMW

Японский премиум-бренд выводит на наш рынок самую мощную полноприводную версию нового купе, не размениваясь на базовые моторы и «недопривод».

Повод: ездовая премьера российской версии Infiniti Q60.

Место действия: Болонья, Италия.

Впечатления: итальянцы знают толк в езде. Вот и сейчас на узенькой неровной дорожке, петляющей между набирающими сок виноградниками Тосканы, меня «прессует» потрепанный Golf GTI. Газу! 405-сильная «шестерка» VQ, в послужном списке которой больше наград, чем орденов на груди иного генерала, подхватывает полноприводный Q60 словно пушинку: вторая, третья… S-образная связка, писк шин — морда поплыла наружу поворота. Коррекция рулем, и «кушка» неожиданно проворно вворачивается в поворот. Golf? Он все на хвосте. Конечно, можно оправдываться тем, что он знает тут каждую лозу и кочку. Но скорее это мне нужно время, чтобы понять самую новую и самую красивую на мой вкус модель Infiniti.

Infiniti Q60 Q60 продается в России в единственной, весьма богатой комплектации по цене 3 414 000 рублей.

В России Q60 будет продаваться в единственной версии Sport+NAVI за 3 414 000 рублей, в которую входят адаптивное рулевое управление steer-by-wire без механической связи между рулем и колесами. Новая версия DAS 2.0. призвана обеспечить филигранную обратную связь и естественные отклики машины на руль — к уходящему поколению Q60 у владельцев были вопросы по этой части.

Есть на борту и активное шасси, позволяющее подогнать машину под свое настроение. Кроме зашитых в меню пяти предустановок водитель может создать и свою конфигурацию и сочетать, например «нормальную» подвеску со «спортивным» рулем и «спортивным» мотором.

Infiniti Q60 Интерьер не столь самобытен, как внешность, зато с эргономикой все в порядке.

Infiniti Q60 Клавиша Drive Mode Selector позволяет подогнать машину под свое настроение.

Перепробовав все вариации, я нашел свой персональный оптимум, в котором приятно мчать по местным, далеко не всегда идеальным дорожкам, и, наконец, раскусил Q60. Машина быстра, но при этом весьма бережно обходится с экипажем. Цепкая подвеска и не думает вытряхивать из вас дух, сиденья классно держат в поворотах, но не диктуют посадку. Багажник больше не напоминает бардачок, а сзади могут разместиться даже взрослые пассажиры. Черт возьми, на ней можно отправиться в путешествие, если бы не шины run-flat, предопределившие отсутствие запаски!

Да, если вы ждете от Q60 той бескомпромиссной остроты, которую навязывает Mercedes-Benz AMG C43, — проходите мимо. Безропотного повиновения и тактильного экстаза от входа в каждый поворот, как в случае с BMW 440 xDrive? Тоже не вариант. Infiniti подкупает фантастическим, очень легким характером. И добавлю шепотом: а еще ценой и, с высокой долей вероятности, надежностью.

Infiniti Q60 Кресла и цепкие, и комфортные одновременно. Infiniti Q60 Сзади без особого дискомфорта уместятся и взрослые.

Оценка: купе Q60, пожалуй, самый красивый и гармоничный Infiniti за всю историю марки. В нем спорт прекрасно уживается с комфортом, так что Q60 — прекрасный вариант на каждый день и любой сезон для эгоиста.

Перспективы: у Infiniti нет амбиций переиграть по продажам Mercedes-Benz, Audi и BMW, хотя японцы и предлагают больше лошадей и оснащения на каждый рубль цены автомобиля. Но своего покупателя та сотня-другая купе, которые выделены для нашего рынка в нынешнем году, бесспорно найдет.

Подробности: ЗР, 2017, №7