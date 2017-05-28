Альтернатива тонировке: как защитить автомобиль от солнца

Весна уступает свои права лету. Красно солнышко берется согревать землю, пойдут расти травы да цветы. Но все хорошо в меру. Слишком много солнца выжигает все живое. Не щадит ни автомобили, ни автомобилистов.

Навес для автомобиля Наружный навес, бесспорно, лучшее средство для защиты автомобиля от солнца. Защищает не только салон, но и лакокрасочное покрытие кузова.

Все эксперименты и подсчеты, насколько нагрелся салон за два-три часа нахождения под солнцем в средней полосе России, выглядят детской шалостью в сравнении с тем, как отрывается светило на автомобилях и скромных жителях Магриба. По молодости лет забросило меня в Сахару на автомобиле. В алжирском Бордж-Моктаре, что неподалеку от границы с Мали, мужик просит меня уступить ему место под навесом хотя бы на время, чтобы он смог вытащить канистры из багажника его Пежо. Он основательно подготовился к выезду в пустыню и заполнил все канистры бензином. Поставил их в багажник. Автомобиль постоял под солнцем — канистры от нагрева раздуло и расперло так, что ни одной воспользоваться не может.

Так что первое дело в защите от безжалостного Ярилы — навес. И не важно, из чего он будет сделан, из листового железа или из камыша — главное, чтобы он не пропускал солнечных лучей.

Чехол для автомобиля Автомобильный чехол так же, как и навес, препятствует нагреву салона и выгоранию лакокрасочного покрытия. Чехол для машины Такой чехол прикрывает только остекленную часть машины и крышу.

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Вторым номером в списке по защите от солнца я поставил бы автомобильный чехол. Чехол не только предохраняет салон от нагревания, но еще и препятствует выгоранию краски кузова.

В той же Сахаре можно встретить множество кузовов машин, которые не смогли выбраться из песчаного плена. И все они покрашены в один и тот же рыжий, ржавый цвет. Нет, они не заржавели. С чего им ржаветь — кругом испепеляюще сухо. Две капли воды упадут в песок — все посчитают это за счастье. Это краска, какой бы качественной она ни была, после двух-трех лет, проведенных под солнцем, приобретает характерный африканский колер.

Так что чехол — незаменимое средство от солнца. Еще лучше, если на крыше автомобиля при этом будут рейлинги или багажник. Это для того, чтобы между чехлом и кузовом автомобиля оставалось воздушное пространство, которое будет служить дополнительной термоизоляцией. А уж если чехол окажется светлым или из светоотражающей ткани, то вам совсем повезло!

Третье по эффективности защитное средство от солнца —светоотражающие шторки или противосолнечные экраны на стекла. Их устанавливают внутри автомобиля под лобовым и задним стеклами, а также на боковых и даже снаружи.

защитный экран от солнца Наружный светоотражающий экран можно крепить на стекло, зажав боковины дверцей. защитный экран от солнца Легкий защитный экран в сложенном виде занимает совсем немного места. чехол для автомобиля Экран из эластичной ткани чулком натягивается на боковые стекла автомобиля.

тонировка Тонировочная пленка защищает от солнечных лучей, но применение ее ограничено законодательно.

Эффективность наружных шторок проверили коллеги из «За рулем» в ходе эксперимента. Они взяли два экрана — один с рисунком, другой — без, и дождались солнечной погоды, когда в тени термометр показывал + 25ºС. К полудню спинки сидений, на которые не попадало солнце, нагрелись до +48º, торпедо — до +70º, а козырьки комбинации приборов — до +80ºС! Затем снаружи установили экраны. Часок подождали и провели замеры.

В автомобиле, прикрытом блестящей шторкой, торпедо остыло до +46º, козырек — до +47º, а сиденье — до +41º. Тот, что предохранялся шторкой с рисунком, остыл чуть меньше: +50º, +51º и +43 ºС соответственно. В целом неплохо. Только вот сейчас больше в ходу экраны, которые прикрепляются изнутри. Они менее эффективны, зато не становятся предметом интереса прохожих озорников.

Неплохим подспорьем в деле снижения температуры в салоне авто могут стать тонированные пленки на стекла. Правда, зона их применения ограничивается задним и задними боковыми стеклами, так как тонировка лобового и передних боковых законодательно запрещена. Точнее, ограничена настолько, что этот способ защиты от солнца становится малоэффективным. Конечно, в том случае, если вы собираетесь ездить с тонировкой.

Многие считают, что установка боковых шторок является альтернативой тонировке. Раздвинуть такие шторки во время парковки вам никто не запретит, а вот во время поездки даже с собранными в районе средних стоек кузова шторками могут возникнуть проблемы. Но это уже тема для отдельного разговора.