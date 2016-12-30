Оператив ЗР: 10 обновок для Ниссана Террано

Nissan точечно обновил кроссовер Terrano. Автомобиль стал удобнее и немного дороже.

2018 Nissan Terrano Внешне автомобиль не изменился. Наверное, этого и не требовалось.

Повод: ездовая премьера обновленного кроссовера Nissan Terrano.

Место действия: Сергиев Посад — Переславль-Залесский, Россия.

Впечатления от вождения обновленного Terrano не могут сравниться с детским восторгом от управления трактором МТЗ или покатушек на БМП (было и такое в программе этой презентации, названной «Дачным ответом»). Тем более что в Terrano не так уж и много изменений. Главное, кроссовер остался самим собой — то есть рабочей лошадкой. Что же касается обновлений, то они все пошли на пользу, соответствуют ожиданиям покупателей и не сильно сказались на цене. Лично мне эта лошадка нравится больше прежнего.

2018 Nissan Terrano Интерьер обновленной версии Terrano. 2018 Nissan Terrano Салон Terrano до обновления. Как говорится, найдите 10 отличий.

По-моему, самое заметное и существенное изменение в машине — кнопка клаксона наконец убрана с подрулевого рычажка. Сигнал включается привычно — кнопкой на руле. Об этом ниссановцев просили с момента вывода модели на рынок. Свершилось! Теперь можно просто посигналить, не задумываясь о том, как именно это сделать, интуитивно. Да, мелочь. Но из мелочей складывается комфорт в целом. И машины мы иногда любим или ненавидим именно из-за каких-то мелочей.

2018 Nissan Terrano Сигналить теперь можно так же, как во всех нормальных машинах, — нажатием на руль.

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С начала продаж Terrano прошло больше трех лет. В прошлом году кроссовер получил автомат в сочетании с 2,0-литровым мотором и полным приводом, измененную комбинацию приборов, дополнительную розетку в салоне, дистанционное открывание лючка бензобака и жесткую полку багажника вместо мягкой шторки.

Давайте разбираться в новшествах этого года. Само собой, установлена система ЭРА-ГЛОНАСС. Про кнопку клаксона уже упомянул. Появился новый руль с кнопками управления круиз-контролем. Передние сиденья теперь с удлиненной подушкой и новой обивкой. Селектор автомата такой же, как в Renault Kaptur.

Подсветка приборов стала белой вместо оранжевой. У магнитолы и мультимедиасистемы — новый дизайн, обновилась и навигация. Соответственно слегка изменилась центральная консоль. Отныне доступен программируемый или дистанционный пуск двигателя с ключа. Плюс электрообогрев лобового стекла и новая камера заднего вида. Итого десять обновлений. Уверен, за каждым из них стоят многочисленные просьбы покупателей. К слову, ряд аналогичных «обновок» уже получил Renault Duster — соплатформенник Terrano и одновременно его постоянный конкурент.

2018 Nissan Terrano До кнопок включения круиз-контроля и ограничителя скорости проще дотянуться с пассажирского места. Почему? Не могу ответить. Я назвал эти кнопки «тещиными».

Что касается технической части, она осталась нетронутой. По-моему, это благо. По ровной дороге Terrano катит хорошо, по разбитой — еще лучше, а на бездорожье (был в нашей программе и такой участок) способен приятно удивить — даже будучи «обутым» в обычные, дорожные шины. Словом, нечего тут менять. Автомат мне по-прежнему нравится больше механики, которая требует слишком частых переключений. И мне все равно, что он старый и якобы нерасторопный — никакой рассогласованности с 2,0-литровым мотором я не заметил. Новый руль удобен, ручка автомата хорошо ложится в руку.

2018 Nissan Terrano У передних сидений удлинили подушку, что сделало их удобнее... 2018 Nissan Terrano ...и заменили обивку. Она более износостойкая и смотрится солидно.

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Не хватало разброса комплектаций? На мой взгляд, четырех (Comfort, Elegance, Elegance Plus и Tekna) вполне достаточно для выбора. По словам ниссановцев, самая востребованная комплектация — Elegance Plus, версия с 2,0-литровым двигателем, полным приводом и механической коробкой передач. Машины с автоматом обеспечивают около трети продаж. В базовой версии Comfort добавили джойстик управления «музыкой» на руле, в «Элегансе» — обогрев лобового стекла, дистанционный пуск двигателя и круиз-контроль, в «Текне» — новая мультимедийка.

Я не включаю в список обновок сервисные новинки, но обязан про них сказать. Первая из них — кредит с остаточным платежом, который позволяет снизить ежемесячные взносы в три раза. Схема, набирающая в России все большую популярность. И вторая — сервисный контракт на три первых ТО за 23 700 рублей (эта стоимость именно для Terrano).

2018 Nissan Terrano Как и прежде, Nissan Terrano способен приятно удивить на бездорожье. 2018 Nissan Terrano По таким лужам мы без труда и страха проезжали на обычных дорожных шинах. Трактор А прибыв на место основного действия, вспахали поле и посадили яблоневый сад.

Оценка: обновление удачное, поскольку учтены потребности покупателей. Но если бы ниссановцы вдобавок ко всему еще начали применять в отделке салона пластик подороже и придумали, как развернуть или поднять дисплей мультимедиа, — поставил бы «отлично». А так — «хорошо».

Перспективы: увы, но догнать французского брата по объему продаж все равно не удастся. Террано в странах СНГ за три с лишним года продали всего 35 000. Дастеров только в 2016-м, далеко не самом удачном для автобизнеса году, — 44 000. Покупатели умеют считать деньги. Сравним диапазон цен. Duster — от 639 000 до 1 009 990 рублей. Terrano — от 925 000 до 1 220 000 рублей. С обновлением он подорожал на 15 000–17 000 рублей в зависимости от версии, если сравнивать с дореформенной машиной. Пожалуй, оправданно. Но разница в цене с Renault все равно слишком высока, чтобы говорить о блестящих перспективах. А различий маловато.

Подробности: ЗР, 2017, №7

Фото: Nissan