Оператив ЗР: 10 обновок для Ниссана Террано

2018 Nissan TerranoВнешне автомобиль не изменился. Наверное, этого и не требовалось.
Повод: ездовая премьера обновленного кроссовера Nissan Terrano.
Место действия: Сергиев Посад — Переславль-Залесский, Россия.
Впечатления от вождения обновленного Terrano не могут сравниться с детским восторгом от управления трактором МТЗ или покатушек на БМП (было и такое в программе этой презентации, названной «Дачным ответом»). Тем более что в Terrano не так уж и много изменений. Главное, кроссовер остался самим собой — то есть рабочей лошадкой. Что же касается обновлений, то они все пошли на пользу, соответствуют ожиданиям покупателей и не сильно сказались на цене. Лично мне эта лошадка нравится больше прежнего.
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2018 Nissan TerranoИнтерьер обновленной версии Terrano.
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2018 Nissan TerranoСалон Terrano до обновления. Как говорится, найдите 10 отличий.
По-моему, самое заметное и существенное изменение в машине — кнопка клаксона наконец убрана с подрулевого рычажка. Сигнал включается привычно — кнопкой на руле. Об этом ниссановцев просили с момента вывода модели на рынок. Свершилось! Теперь можно просто посигналить, не задумываясь о том, как именно это сделать, интуитивно. Да, мелочь. Но из мелочей складывается комфорт в целом. И машины мы иногда любим или ненавидим именно из-за каких-то мелочей.
2018 Nissan TerranoСигналить теперь можно так же, как во всех нормальных машинах, — нажатием на руль.
Давайте разбираться в новшествах. Само собой — система ЭРА-ГЛОНАСС. Про кнопку клаксона уже упомянул. Появился новый руль с кнопками управления круиз-контролем. Передние сиденья теперь с удлиненной подушкой и новой обивкой. Селектор автомата перекочевал из Renault Kaptur.
Подсветка приборов стала белой вместо желтой. У магнитолы и мультимедиасистемы — новый дизайн, обновилась и навигация. Соответственно слегка изменилась центральная консоль. Отныне доступен программируемый или дистанционный пуск двигателя с ключа. Плюс электрообогрев лобового стекла и новая камера заднего вида. Итого десять обновлений. Уверен, за каждым из них стоят многочисленные просьбы покупателей. К слову, ряд аналогичных «обновок» уже получил Renault Duster — соплатформенник Terrano и одновременно его постоянный конкурент.
2018 Nissan TerranoДо кнопок круиз-контроля проще дотянуться с пассажирского места. Зачем? Не могу ответить. Я назвал эти кнопки «тещиными».
Что касается технической части, она осталась нетронутой. По-моему, это благо. По ровной дороге Terrano катит хорошо, по разбитой — еще лучше, а на бездорожье (был в нашей программе и такой участок) способен приятно удивить — даже будучи «обутым» в обычные, дорожные шины. Словом, нечего тут менять. Автомат мне по-прежнему нравится больше механики, которая требует слишком частых переключений. И мне все равно, что он старый и якобы нерасторопный — никакой рассогласованности с 2,0-литровым мотором я не заметил. Новый руль удобен, ручка автомата хорошо ложится в руку.
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2018 Nissan TerranoУ передних сидений удлинили подушку, что сделало их удобнее...
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2018 Nissan Terrano...и заменили обивку. Она более износостойкая и смотрится солидно.
Я не включаю в список обновок сервисные новинки, но обязан про них сказать. Первая из них — кредит с остаточным платежом, который позволяет снизить ежемесячные взносы в три раза. Схема, набирающая в России все большую популярность. И вторая — сервисный контракт на три первых ТО за 23 700 рублей (эта стоимость именно для Terrano).
2018 Nissan TerranoКак и прежде, Nissan Terrano способен приятно удивить на бездорожье.
2018 Nissan TerranoПо таким лужам мы без труда и страха проезжали на обычных дорожных шинах.
ТракторА прибыв на место основного действия, вспахали поле и посадили яблоневый сад.
Оценка: обновление удачное, поскольку учтены потребности покупателей. Но если бы ниссановцы вдобавок ко всему еще начали применять в отделке салона пластик подороже и придумали, как развернуть или поднять дисплей мультимедиа, — поставил бы «отлично». А так — «хорошо».
Перспективы: догнать французского брата по объему продаж все равно не удастся. Террано в странах СНГ за три с лишним года продали всего 35 000. Дастеров только в 2016-м, далеко не самом удачном для автобизнеса году, — 44 000. Наши покупатели умеют считать деньги. Сравним диапазон цен.Duster — от 639 000 до 1 009 990 рублей. Terrano — от 925 000 до 1 220 000 рублей. С обновлением он подорожал на 15 000–17 000 рублей в зависимости от версии, если сравнивать с дореформенной машиной. Пожалуй, оправданно. Но разница в цене с Renault все равно слишком высока, чтобы говорить о блестящих перспективах. А различий маловато.
Подробности: ЗР, 2017, №7
Фото: Nissan