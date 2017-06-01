Конкурс знатоков: как доехать до Крыма?

За ответ на задачу № 110 «Барышня, мерин и гололед» (ЗР, 2017, № 3) Евгений Васильев, житель города Голицыно Московской области, получает от компании Autorolla комбоустройство «3 в 1» ParkCity CMB 800. А теперь — новое задание. Ответы принимаются до 1 июля 2017 года.

ЗАДАЧА № 113

С ремнем или без ремня?

Собрались два приятеля рвануть летом с женами в Крым. Автомобили у них разные: Chevrolet Niva и Приора. Оба потрепанные, посему возник вопрос запчастей. Владелец «шнивы» напоминает: мол, непременно возьми приводной ремень! А владелец Приоры отмахивается — дескать, и без него как-нибудь до цивилизации доеду.

Откуда у владельца Приоры такой оптимизм? И что грозит хозяину «шнивы»?

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 июля 2017 года по адресу: 107045, Москва, Селивёрстов пер., 10 — или по e-mail: exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Мы обязуемся прочитать все ваши сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.

А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из мартовского номера журнала «За рулем».

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Напомним условие задачи. На крутом обледенелом спуске в неприятную ситуацию попала хозяйка Мерседеса: ее автомобиль, проскользив, ушел носом в кювет. А затем и водитель Kia Rio, от имени которого ведется рассказ, с ужасом понимает, что тормозов словно нет. Сообразив, чтó нужно делать, он смог-таки проехать коварный спуск, избежав аварии. Что случилось с тормозами? И как выйти из подобной ситуации?

Попробуем систематизировать гипотезы наших читателей.

Некоторые решили, что вышла из строя основная тормозная система, и предложили незатейливое решение: «Нужно затянуть ручник, который притормозит задние колеса. Если коробка механическая, то можно включить пониженную скорость и тормозить двигателем». Увы, негодный ответ: отказ тормозной системы у двух автомобилей подряд бывает только в дешевых боевиках.

Чаще читатели высказывали предположение, что остановиться автомобилям помешало обледенение тормозных механизмов. «В задаче говорилось, что днем шел дождь, а к вечеру подморозило, - следовательно, на тормозных дисках осела влага, которая превратилась в лед. Спускаясь с горки, водитель нажал на тормоз, колодки прижались к дискам, а торможения не произошло, потому что между ними был лед. Коэффициент трения колодок о лед значительно меньше, чем о диск, поэтому эффективность торможения ничтожно мала. Но водитель не растерялся: он многократно нажимал и отпускал педаль тормоза, в результате чего эффективность торможения пришла в норму и он смог остановить автомобиль. Произошло это потому, что при отходе колодки от диска создавался зазор, необходимый для удаления влаги. При последующем прижатии колодки опять образовывалась влага, которая уходила при отводе, и так до окончательной просушки». Советуем запомнить читателям этот способ. Он действительно работает — но только при первом торможении автомобиля после стоянки под ледяным дождем. А какова вероятность того, что у двух совершенно разных автомобилей, движущихся по одному участку дороги, именно в этом месте первый раз возникнет необходимость притормозить?

Часть читателей пошла дальше и вспомнила о том, что у большинства современных автомобилей есть антиблокировочная система тормозов (АБС). В Европе она обязательна для новых автомобилей с 2004 года. Эта система благодаря снижению давления жидкости в цилиндрах не позволяет тормозящим колесам полностью блокироваться, помогает предотвратить занос автомобиля при торможении и сохранить возможность управления. Однако отдельные читатели не очень доверяют новомодным системам, считая их чуть ли не вредными: «На Мерседесе просто стрекотала АБС и не давала остановиться». Но это не так, ведь на самом деле система полезная, она помогает во многих критических ситуациях. И непонятно, почему поначалу не мог затормозить и водитель Rio и как ему все-таки удалось выправить ситуацию.

Тесты, проводившиеся еще в 1970-е годы, показали, что благодаря АБС удается одновременно с торможением изменять траекторию движения.

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Теперь приведем рассуждения читателя, наиболее полно ответившего на главный вопрос: что делать?

«Описанная в задаче ситуация произошла из-за особенностей работы АБС. Алгоритм подразумевает отключение системы при достижении скорости 3–8 км/ч (у всех производителей порог разный). Попробуйте на такой скорости резко затормозить „в пол“: колёса заблокируются, несмотря на наличие АБС.

Теперь о ситуации, описанной в задаче. Машина ехала медленно («Сбавил скорость, аккуратненько сползаю вниз…»), вдруг все четыре колеса оказались на льду — и при достижении пороговой скорости АБС отключилась. Основываясь на показаниях датчиков скорости, система решила, что машина стоит на месте. Хотя на самом деле она ехала под уклон, как на коньках. Для выхода из положения нужно, пересилив себя, отпустить на мгновение педаль тормоза, а потом снова нажать. Тогда АБС поймет, что машина едет, и включится в работу. В таком случае появится возможность остановиться или объехать препятствие. Ну, не забываем и про торможение двигателем. И ни в коем случае не тормозим ручником — может крутануть так, что и руль в сторону заноса повернуть не успеете».

От редакции дадим еще совет, который может пригодиться на скользких спусках. С самого начала пускайте автомобиль одним боком по обочине: она обычно заснеженная и не такая скользкая. Если вашу машину, как в описанном сценарии, понесло, то после разблокировки АБС направляйтесь по плавной дуге к обочине: снег и неровности помогут снизить скорость.

Всем участникам конкурса спасибо. Евгения Васильева поздравляем с победой! Он получает от компании Autorolla комбоустройство «3 в 1» ParkCity CMB 800.