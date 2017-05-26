Чего ждать водителям от новой службы, которую организовал московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД)? Чтобы выяснить это, Сергей Смирнов отправился в рейд.

Идея создания специальной службы, которая оказывает помощь автомобилистам в разных ситуациях, не нова. На дорогах ГК «Автодор» (в ведении которой находятся платные автодороги), к примеру, уже давно работают аварийные комиссары. Случись что на скоростной платной дороге, и они тут как тут. Аваркомы оснащены специальным оборудованием, позволяющим оказать необходимую помощь. А оперативное реагирование возможно благодаря постоянному мониторингу всех участков автобана специальными центрами. Но это на трассе. В городах подобных служб у нас до последнего момента не было. И вот Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Правительства Москвы представил нам такую. Знакомьтесь — Дорожный патруль.

Дорожный патруль Дорожный патруль призван помогать автовладельцам в любых ситуациях.

Пока это пять автомобилей, которые проводят ежедневный мониторинг дорожного движения в столице. Понятно, что на такой город это мало. Из-за плотного трафика охватить все городские улицы попросту невозможно. Поэтому сейчас дежурство проводится на самых проблемных участках. Патрулирование проходит в разных режимах. Одни экипажи находятся в свободном плавании. Они следуют по своему маршруту и проверяют состояние дороги. В поле зрения попадает всё — от открытых люков и неправильно установленных знаков до аварийных ситуаций. С одним из экипажей я провел несколько часов.

Дорожный патруль В багажнике каждого из пяти патрульных автомобилей есть все необходимое для оказания помощи в нештатных ситуациях.

Вот, к примеру, рядом со строительными работами остановился небольшой грузовик на аварийке. Занял при этом одну полосу и без того сузившегося Садового кольца. В результате движение застопорилось. Патруль останавливается, включает оранжевую «люстру», инспекторы выставляют конусы. Подходят к грузовичку, интересуются у водителя, в чем причина остановки и не нужна ли помощь. Водитель, оказывается, пытался разобраться, как ему проехать до точки разгрузки товара. Инспекторы попросили съехать в карман, чтобы не мешать движению автомобилей. Проблема была решена за несколько минут.

Дорожный патруль Это не спецжилеты спасателей, хотя патрульные по сути спасателями и являются. Это дополнительное снаряжение. Только огнетушителей в автомобиле три. Один в багажнике.

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Едем дальше. Вот автокран остановился все так же прямо на полосе движения, у строительного объекта на Садовом кольце. Этот водитель, завидев наш спецавтомобиль и инспекторов в форме, тут же подбежал и сказал, что прямо сейчас уедет.

— Только не штрафуйте! — попросил он.

К слову, инспекторы Дорожного патруля штрафовать не могут по определению. Нет у них таких полномочий. Да и задачи совсем другие.

Помочь решить проблему — да! Случилась, к примеру, авария. Инспекторы окажут помощь в составлении документов. Или помогут переместить неисправный или поврежденный автомобиль в безопасное место. Спустило колесо и нет домкрата или ключей? Не проблема. Машина заглохла посреди дороги? Патруль отбуксирует в безопасное место. В автомобилях Дорожного патруля для этого есть все необходимое, от ремкомплекта до специальных мощных тросов, способных буксировать даже многотонные грузовики.

Дорожный патруль Автокран в ожидании погрузочных работ занял полосу на Садовом кольце. Движение тут же застопорилось. Благодаря патрульным водитель переставил машину в специальный карман. Движение тут же оживилось.

«Вот на днях, к примеру, на перекрестке застыл фургон, — рассказывает патрульный Олег. — Движение перекрыто, машины выстроились в многокилометровую пробку. Останавливаем грузовики, просим помочь оттащить фургончик, но у водителей нет троса. Тогда мы даем наш, и движение возобновляется», — с гордостью делится инспектор.

В общем, это полноценная техпомощь на дороге. Причем бесплатная.

Дорожный патруль Автомобилисты часто сами создают заторы. Вот и этот водитель фургона решил изучить маршрут, остановившись прямо на полосе движения.

Еще одна сфера интересов — контроль соблюдения строительными организациями условий ведения работ на проезжей части. Патрульные смотрят, чтобы строители не загрязняли дорогу, правильно устанавливали дорожные знаки. Если увидят неладное, тут же сообщат в Ситуационный центр ЦОДД, а там уже оперативно оповестят подрядчиков о необходимости устранения всех недостатков.

Причем если ситуация серьезная, сотрудники Дорожного патруля обязаны принять меры для обеспечения безопасности всех участников движения. Опасный участок обозначается специальными знаками и конусами. Дорожный патруль не покидает такое место до приезда оперативных служб (ГИБДД, МЧС, коммунальные службы).

Дорожный патруль Столичные строители, как мне кажется, уже вздрагивают при появлении Дорожного патруля. Теперь приходится более внимательно относиться к выполнению требований безопасности при проведении работ.

Экипажи Дорожного патруля всегда на связи с Ситуационным центром ЦОДД. Если где-то в городе случится ЧП или авария на дороге перекроет движение, находящийся поблизости патруль сможет приехать и помочь. Но это вовсе не замена ГИБДД. Ни в коем случае! Еще раз повторюсь: основная задача Дорожного патруля — помочь водителям и сделать все возможное, чтобы город беспрепятственно ехал.