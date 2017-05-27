Парк ЗР: секретные функции Ford Kuga

Опрос ЗР: нам с вами по пути? Наверное, каждый водитель сталкивался с дилеммой: брать или не брать голосующего на дороге человека? С одной стороны — мало ли что, а с другой — ну ведь людям нужно помогать! А если это старики или мамы с детишками, или на улице промозглая погода и голосует продрогший до костей человек? На эту тему мы провели опрос на минувшей неделе. Компакты рулят: B-класс оставил позади кроссоверы и внедорожники Продажи легковых автомобилей в России начали расти, что показывают данные как АЕБ, так и «Автостата». Однако реальный рост наблюдается только в сегментах В, LAV (фургоны) и SUV. Девушка грудью защитила свой автомобиль от угона Автомобильные воришки и не подозревали, что столкнутся с такой отважной представительницей слабого пола. И потерпели сокрушительное фиаско в неравном бою.