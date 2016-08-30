50 оттенков серого рынка автомобилей

Даже когда наш автомобильный рынок был куда разнообразней, чем сейчас, на дорогах встречалось множество так называемых «серых» автомобилей, официально не поставлявшихся в Россию и ввезенных серыми дилерами. К сожалению, недавно те, кто хотел приобрести автомобиль мечты и кого не устраивал официальный ассортимент, были окончательно «поставлены на место» системой ЭРА-ГЛОНАСС. Пошел на нет и серый бизнес: на вторичке всплывают лишь те машины, которые успели ввезти раньше.

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Давайте посмотрим на самые интересные экземпляры, ввозившиеся к нам исключительно серыми дилерами. Заострим внимание на оригинальных и при этом востребованных автомобилях, новых или с пробегом. Многочисленные «праворукие» версии известных у нас японских моделей мы рассматривать не будем — места не хватит. А среди тех, что производились исключительно с правым рулем для внутреннего рынка, стоит отметить несколько самых популярных.

Nissan Skyline. Найти его в хорошем состоянии почти нереально, ведь Скайлайны используют в основном для дрэг-рейсинга, дрифта и прочих мероприятий, исключающих размеренную езду. Наибольшее распространение получили три поколения — R32, R33 и R34.

Если кто и может поспорить в культовости со Скайланом, так это Mark II от Тойоты. И, как и в случае со Скаем, найти оригинальные «морковники» ой как непросто. Большая часть их серьезно доработана. Чаще всего у нас встречаются «Марки» седьмого поколения X90. Не менее легендарными стали и его двигатели. Рядные «шестерки» серии JZ — прославленные агрегаты, которые, как и моторы М50 от BMW, полюбились соотношением мощности, надежности и потенциалом для форсировки. Их ставят на многие болиды для любительских гонок, причем не только марки Тойота.

Nissan Skyline Nissan Skyline Toyota Mark II Toyota Mark II Mitsubishi Delica Mitsubishi Delica

В регионах частенько попадается на дорогах и Mitsubishi Delica, которая идеологически близка нашей «буханке». Это полноприводный (!) микроавтобус. Самое популярное у нас четвертое поколение построено на общей платформе с Mitsubishi Pajero и в проходимости почти ему не уступает.

Но вернемся к представителям касты леворульных. Что интересного сегодня предлагает вторичный рынок? Стоит ли рассматривать в качестве возможного приобретения одну из этих машин? Почему бы и нет, вот только привлекательный ценник на серую иномарку в большинстве случаев — компенсация за предстоящие сложности с обслуживанием и поиском запчастей.

Chevrolet Suburban

Chevrolet Suburban Chevrolet Suburban Chevrolet Suburban Chevrolet Suburban

В отличие от Tahoe , давно поставляющегося на наш рынок по официальным каналам, его длинная версия под именем Suburban исключительно заокеанская. Что не помешало этому громиле стать весьма популярным и на нашем рынке. Чаще всего по России «бегают» представители поколения GMT400, выпускавшиеся с 1992 по 1999 год. Причем эти Шеви встречались даже в кремлевском гараже в качестве автомобилей сопровождения. Также в 90-х Субурбаны использовались и в качестве инкассаторских автомобилей.

Конструкция проста и надежна, но вероятность ремонта высока — возраст, знаете ли... Основные агрегаты служат долго, а вот электрика может подвести. В магазине запчасти найти уже непросто, но благодаря интернет-площадкам можно отыскать что угодно. В том числе заказать из Соединенных Штатов. Цены терпимы, но порой придется потратить время на ожидание поставки. Кузов также требует внимания — коррозионная стойкость не лучшая. Впрочем, сама рама очень долговечна.

Dodge Challenger

Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger

Этот красавец маслкар стал репликой самого себя образца 1970 года. Эффектное купе обрело популярность и у нас. Челленджер построен на платформе LX, знакомой нам по седану Chrysler 300C. Под капотом могут встречаться как V-образные «шестерки» мощностью от 250 до 309 л.с., известные по другим моделям концерна, которые популярны и в России: Jeep Grand Cherokee, Chrysler 300C и т.д. Потому и запчасти найти можно. Также под капотом попадаются большие V8 серии HEMI объемом до 6,4 литра и мощностью под полтысячи «лошадок». Коробки передач — 4-ступенчатые 42 RLE, знакомые по Jeep Cherokee. Их слабое место — блок соленоидов. А вот мерседовские 5-ступенчатые автоматы W5A580 понадежней, хотя с возрастом у них начинаются проблемы с электрикой.

Ford F-150

Ford F-150 Ford F-150 Ford F-150 Ford F-150

Пикапы F-серии уже давно стали самыми популярными автомобилями за океаном, ежегодно находя по миллиону владельцев. В отличие от «загнивающей» Америки, в России эти пикапы используются не как рабочие лошадки, ибо для нас они дороги. Тем не менее на дорогах регулярно встречаются грузовички Ford F-150. Чаще всего можно увидеть пикапы предпоследнего поколения, и нередко в «монструозной» версии SVT Raptor (изображен на фото), причем с мощным 411-сильным V8 под капотом.

Из двигателей, встречающихся на F-150, нам знаком лишь 3,5-литровый Экобуст. Его можно встретить на локализованном Ford Explorer Sport. Остальные большие моторы просты и надежны. Коробки передач автоматические — 4- или 6-ступенчатые. Четырехступка 4R75W — последняя модификация коробки AOD, которая выпускается с 1980 года. И эту трансмиссию впору назвать рекордсменом-долгожителем среди АКП. Впрочем, и 6-ступенчатая 6R80 также не числится в «двоечниках». Запчасти на другие узлы не сильно кусаются, чего не скажешь о кузовных элементах. Стоит «жестянка» много, и в большинстве случаев ее придется заказывать из-за океана.

Honda Ridgeline

Honda Ridgeline Honda Ridgeline Honda Ridgeline Honda Ridgeline

Этот автомобиль выпускается в Канаде и предназначен исключительно для североамериканского рынка. В отличие от пикапов американских марок — рамных и изначально заднеприводных, Хонда построена на переднеприводной платформе. На этой же «тележке» созданы Honda Pilot и Odyssey. Потому и 3,5-литровый двигатель V6 расположен непривычно для пикапа — поперечно. Тем не менее этот необычный грузовичок встречается и у нас, причем только первого поколения, ибо следующая генерация не успела приехать к нам до «новой эры». Несмотря на то что пикапы обычно воспринимаются как рабочие лошадки, Хонда оказалась весьма привередливой к качеству топлива. К тому же цены на запчасти Риджа кусаются. Для снижения затрат лучше сразу заказывать их из-за границы, чтобы не платить посредникам.

Dodge Ram

Dodge RAM Dodge RAM Dodge RAM Dodge RAM

Еще один «американец» — пикап Dodge Ram. Хотя на родной земле он уступает в популярности грузовичку от Форда, у нас Додж оказался даже популярнее. Чаще всего на дорогах можно встретить автомобили последнего поколения. Причем не только базовый 1500-й с короткой базой, но и совсем огромные 2500-й и 3500-й со сдвоенными задними колесами.

На нашем рынке часто встречаются самые мощные — с восьмицилиндровым двигателем рабочим объемом 5,7 л мощностью под 400 л.с. Попадаются и внедорожники Durango — по сути, тот же Ram, но с кузовом универсал. Двигатели частично пересекаются с уже озвученным Челленджером — шестерки серии Пентастар. Но чаще все же попадаются восьмицилиндровые агрегаты, бензиновые HEMI и дизельные Cummins. И те и другие просты по конструкции, имеют по два клапана на цилиндр и ходят очень долго. С кузовными деталями та же история, что и у других «американцев» — дорого и под заказ. Или под восстановление, чтобы сэкономить.

Ford Mustang

Ford Mustang Ford Mustang Ford Mustang Ford Mustang

Икона от Ford никогда официально не поставлялась в Россию. Однако у нас можно встретить немало автомобилей, в том числе и первого поколения. В 90-х завезли приличное число купе четвертого поколения. Однако самым популярным стал Мустанг пятой генерации (на фото). Он построен на общей с Jaguar S-Type платформе, но с зависимой задней подвеской. Что положительно сказалось на долговечности ходовой, особенно у нас. Разумеется, большая часть автомобилей на нашем рынке с кузовом фастбек и двигателем V8 — серий Modular и Boss на Shelby GT500. Среди коробок одной из самых популярных стала 5-ступенчатая АКП 5R55, которая встречается и на упомянутом S-Type, и на предыдущем Explorer. Первым делом ремонта требует гидроблок. А кузовные детали, как ни странно, найти проще, нежели для пикапов. Мустанг шестого поколения должен был стать первым, официально поставляющимся в Россию. Но не срослось. Однако несколько автомобилей все же успели завезти серые дилеры.

Toyota 4Runner

Toyota 4Runner Toyota 4Runner Toyota 4Runner Toyota 4Runner

Легендарный внедорожник от Тойоты в свое время был невероятно популярен в России. Причем как в лево-, так и в праворульном исполнении. Удивительно, но несмотря на высокую популярность 4Runner никогда не поставлялся в Россию официально. А зря. Самым популярным у нас стал автомобиль второго поколения (на фото), которых до сих пор немало колесит по просторам нашей страны. Этот внедорожник снискал славу как надежный и очень выносливый. Неудивительно, ведь первые два поколения были построены на шасси неубиваемого пикапа Hilux. Кстати, на некоторых рынках 4Runner известен как Hilux Surf. Пожалуй, единственный недостаток Тойоты — не самый стойкий к коррозии кузов. Правда, к раме это не относится. Зато у нас официально продавалась китайская копия 4Runner под маркой Great Wall. Ситуация с запчастями двоякая. За Уралом особых проблем нет, и многое можно найти на разборках по умеренным ценам. В том числе и кузовщину. Жителям европейской части немного сложнее — в большинстве случаев придется заказывать детали с того же Дальнего Востока, попутно доплатив за доставку.

Toyota bB/Scion xB

Scion xB Scion xB Scion xB Scion xB

Не самая популярная из «неофициальных» Тойот, но очень запоминающаяся. Этот кубик встречается на дорогах чаще, чем его конкурент — Nissan Сube. Есть целые клубы, посвященные японскому кубику bB. Само собой, автомобили праворукие, ибо предназначались только для внутреннего рынка. Хотя под маркой Scion (на фото) «биби» продавался и в Соединенных Штатах. И такие машины к нам тоже попали. Автомобиль имеет общее шасси с малышом Toyota Yaris. А его полуторалитровый двигатель 1NZ-FE хорошо известен по другим моделям концерна. Ходит он в среднем по 300 тысяч. Правда с ремонтом могут возникнуть сложности, так что многие просто меняют его на другой, «контрактный». Но гарантии долгой службы нового агрегата тут быть не может.

Toyota Sienna

Toyota Sienna Toyota Sienna Toyota Sienna Toyota Sienna

Очень интересный минивэн от Тойоты для Северной Америки. Хотя это не первый полноприводный вэн марки (есть еще и Toyota Previa) у нас популярнее стала именно Сиенна. Построенный на общей платформе с Toyota Highlander полноразмерный вэн оснащен 3,5-литровым V6, полным приводом и автоматом. Большой салон, неплохая надежность и по-американски щедрое оснащение — хорошее подспорье для тех, кто любит путешествовать большой компанией или имеет большую семью. Правда экономичностью такой «автобус» не отличается. У возрастных Сиен могут возникнуть проблемы с электроприводом сдвижных дверей. А еще на 150–200 тысячи км пробега лучше отправить автоматическую коробку передач на профилактический ремонт. Чаще всего причиной капитального ремонта становится гидротрансформатор. Его ступица от проскальзывания нагревается и сваривается со втулкой в одно целое. Поэтому, чтобы избежать ремонта стоимостью больше ста тысяч рублей, лучше превентивно поменять ступицу.

Toyota Sequoia и Tundra

Toyota Tundra Toyota Tundra Toyota Tundra Toyota Tundra

Пикап Тундра и его пассажирская версия Секвойя стали первым ответом японских производителей американским монстрам на их же территории. Обе модели стали популярны не только за Океаном, но и в России. Причем, как это ни удивительно, чаще можно встретить именно пикап Тундра. Как правило, это машины второго поколения.

Toyota Sequoia Toyota Sequoia Toyota Sequoia Toyota Sequoia

Узлы и агрегаты большие Тойоты делят с другой «большой» моделью компании — Land Cruiser 200. А потому проблем с надежностью, да и с запчастями, в силу унификации с «двухсоткой», у этих «грузовиков» нет. Но по сравнению с чистокровными американцами, двигатели больших Тойот сложнее конструктивно, и у них порой случаются проблемы с системой зажигания и топливной аппаратурой. Еще одной болячкой стали текущие радиаторы из-за слабого крепления, которой лучше сразу усилить, если это не сделал предыдущий владелец. К расходникам можно смело отнести тормозную систему — из-за высокой массы автомобилей диски и колодки стачиваются очень быстро. Появятся ли когда-нибудь на наших дорогах машины третьего поколения — большой вопрос.