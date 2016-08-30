50 оттенков серого рынка автомобилей

Nissan Skyline. Найти его в хорошем состоянии почти нереально, ведь Скайлайны используют в основном для дрэг-рейсинга, дрифта и прочих мероприятий, исключающих размеренную езду. Наибольшее распространение получили три поколения — R32, R33 и R34.
Если кто и может поспорить в культовости со Скайланом, так это Mark II от Тойоты. И, как и в случае со Скаем, найти оригинальные «морковники» ой как непросто. Большая часть их серьезно доработана. Чаще всего у нас встречаются «Марки» седьмого поколения X90. Не менее легендарными стали и его двигатели. Рядные «шестерки» серии JZ — прославленные агрегаты, которые, как и моторы М50 от BMW, полюбились соотношением мощности, надежности и потенциалом для форсировки. Их ставят на многие болиды для любительских гонок, причем не только марки Тойота.
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Nissan SkylineNissan Skyline
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Toyota Mark IIToyota Mark II
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Mitsubishi DelicaMitsubishi Delica
В регионах частенько попадается на дорогах и Mitsubishi Delica, которая идеологически близка нашей «буханке». Это полноприводный (!) микроавтобус. Самое популярное у нас четвертое поколение построено на общей платформе с Mitsubishi Pajero и в проходимости почти ему не уступает.
Но вернемся к представителям касты леворульных. Что интересного сегодня предлагает вторичный рынок? Стоит ли рассматривать в качестве возможного приобретения одну из этих машин? Почему бы и нет, вот только привлекательный ценник на серую иномарку в большинстве случаев — компенсация за предстоящие сложности с обслуживанием и поиском запчастей.
Chevrolet Suburban
Chevrolet SuburbanChevrolet Suburban
Chevrolet SuburbanChevrolet Suburban
Конструкция проста и надежна, но вероятность ремонта высока — возраст, знаете ли... Основные агрегаты служат долго, а вот электрика может подвести. В магазине запчасти найти уже непросто, но благодаря интернет-площадкам можно отыскать что угодно. В том числе заказать из Соединенных Штатов. Цены терпимы, но порой придется потратить время на ожидание поставки. Кузов также требует внимания — коррозионная стойкость не лучшая. Впрочем, сама рама очень долговечна.
Dodge Challenger
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Dodge ChallengerDodge Challenger
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Dodge ChallengerDodge Challenger
Этот красавец маслкар стал репликой самого себя образца 1970 года. Эффектное купе обрело популярность и у нас. Челленджер построен на платформе LX, знакомой нам по седану Chrysler 300C. Под капотом могут встречаться как V-образные «шестерки» мощностью от 250 до 309 л.с., известные по другим моделям концерна, которые популярны и в России: Jeep Grand Cherokee, Chrysler 300C и т.д. Потому и запчасти найти можно. Также под капотом попадаются большие V8 серии HEMI объемом до 6,4 литра и мощностью под полтысячи «лошадок». Коробки передач — 4-ступенчатые 42 RLE, знакомые по Jeep Cherokee. Их слабое место — блок соленоидов. А вот мерседовские 5-ступенчатые автоматы W5A580 понадежней, хотя с возрастом у них начинаются проблемы с электрикой.
Ford F-150
Ford F-150Ford F-150
Ford F-150Ford F-150
Пикапы F-серии уже давно стали самыми популярными автомобилями за океаном, ежегодно находя по миллиону владельцев. В отличие от «загнивающей» Америки, в России эти пикапы используются не как рабочие лошадки, ибо для нас они дороги. Тем не менее на дорогах регулярно встречаются грузовички Ford F-150. Чаще всего можно увидеть пикапы предпоследнего поколения, и нередко в «монструозной» версии SVT Raptor (изображен на фото), причем с мощным 411-сильным V8 под капотом.
Из двигателей, встречающихся на F-150, нам знаком лишь 3,5-литровый Экобуст. Его можно встретить на локализованном Ford Explorer Sport. Остальные большие моторы просты и надежны. Коробки передач автоматические — 4- или 6-ступенчатые. Четырехступка 4R75W — последняя модификация коробки AOD, которая выпускается с 1980 года. И эту трансмиссию впору назвать рекордсменом-долгожителем среди АКП. Впрочем, и 6-ступенчатая 6R80 также не числится в «двоечниках». Запчасти на другие узлы не сильно кусаются, чего не скажешь о кузовных элементах. Стоит «жестянка» много, и в большинстве случаев ее придется заказывать из-за океана.
Honda Ridgeline
Honda RidgelineHonda Ridgeline
Honda RidgelineHonda Ridgeline
Этот автомобиль выпускается в Канаде и предназначен исключительно для североамериканского рынка. В отличие от пикапов американских марок — рамных и изначально заднеприводных, Хонда построена на переднеприводной платформе. На этой же «тележке» созданы Honda Pilot и Odyssey. Потому и 3,5-литровый двигатель V6 расположен непривычно для пикапа — поперечно. Тем не менее этот необычный грузовичок встречается и у нас, причем только первого поколения, ибо следующая генерация не успела приехать к нам до «новой эры». Несмотря на то что пикапы обычно воспринимаются как рабочие лошадки, Хонда оказалась весьма привередливой к качеству топлива. К тому же цены на запчасти Риджа кусаются. Для снижения затрат лучше сразу заказывать их из-за границы, чтобы не платить посредникам.
Dodge Ram
Dodge RAMDodge RAM
Dodge RAMDodge RAM
Еще один «американец» — пикап Dodge Ram. Хотя на родной земле он уступает в популярности грузовичку от Форда, у нас Додж оказался даже популярнее. Чаще всего на дорогах можно встретить автомобили последнего поколения. Причем не только базовый 1500-й с короткой базой, но и совсем огромные 2500-й и 3500-й со сдвоенными задними колесами.
На нашем рынке часто встречаются самые мощные — с восьмицилиндровым двигателем рабочим объемом 5,7 л мощностью под 400 л.с. Попадаются и внедорожники Durango — по сути, тот же Ram, но с кузовом универсал. Двигатели частично пересекаются с уже озвученным Челленджером — шестерки серии Пентастар. Но чаще все же попадаются восьмицилиндровые агрегаты, бензиновые HEMI и дизельные Cummins. И те и другие просты по конструкции, имеют по два клапана на цилиндр и ходят очень долго. С кузовными деталями та же история, что и у других «американцев» — дорого и под заказ. Или под восстановление, чтобы сэкономить.
Ford Mustang
Ford MustangFord Mustang
Ford MustangFord Mustang
Икона от Ford никогда официально не поставлялась в Россию. Однако у нас можно встретить немало автомобилей, в том числе и первого поколения. В 90-х завезли приличное число купе четвертого поколения. Однако самым популярным стал Мустанг пятой генерации (на фото). Он построен на общей с Jaguar S-Type платформе, но с зависимой задней подвеской. Что положительно сказалось на долговечности ходовой, особенно у нас. Разумеется, большая часть автомобилей на нашем рынке с кузовом фастбек и двигателем V8 — серий Modular и Boss на Shelby GT500. Среди коробок одной из самых популярных стала 5-ступенчатая АКП 5R55, которая встречается и на упомянутом S-Type, и на предыдущем Explorer. Первым делом ремонта требует гидроблок. А кузовные детали, как ни странно, найти проще, нежели для пикапов. Мустанг шестого поколения должен был стать первым, официально поставляющимся в Россию. Но не срослось. Однако несколько автомобилей все же успели завезти серые дилеры.
Toyota 4Runner
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Toyota 4RunnerToyota 4Runner
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Toyota 4RunnerToyota 4Runner
Легендарный внедорожник от Тойоты в свое время был невероятно популярен в России. Причем как в лево-, так и в праворульном исполнении. Удивительно, но несмотря на высокую популярность 4Runner никогда не поставлялся в Россию официально. А зря. Самым популярным у нас стал автомобиль второго поколения (на фото), которых до сих пор немало колесит по просторам нашей страны. Этот внедорожник снискал славу как надежный и очень выносливый. Неудивительно, ведь первые два поколения были построены на шасси неубиваемого пикапа Hilux. Кстати, на некоторых рынках 4Runner известен как Hilux Surf. Пожалуй, единственный недостаток Тойоты — не самый стойкий к коррозии кузов. Правда, к раме это не относится. Зато у нас официально продавалась китайская копия 4Runner под маркой Great Wall. Ситуация с запчастями двоякая. За Уралом особых проблем нет, и многое можно найти на разборках по умеренным ценам. В том числе и кузовщину. Жителям европейской части немного сложнее — в большинстве случаев придется заказывать детали с того же Дальнего Востока, попутно доплатив за доставку.
Toyota bB/Scion xB
Scion xBScion xB
Scion xBScion xB
Не самая популярная из «неофициальных» Тойот, но очень запоминающаяся. Этот кубик встречается на дорогах чаще, чем его конкурент — Nissan Сube. Есть целые клубы, посвященные японскому кубику bB. Само собой, автомобили праворукие, ибо предназначались только для внутреннего рынка. Хотя под маркой Scion (на фото) «биби» продавался и в Соединенных Штатах. И такие машины к нам тоже попали. Автомобиль имеет общее шасси с малышом Toyota Yaris. А его полуторалитровый двигатель 1NZ-FE хорошо известен по другим моделям концерна. Ходит он в среднем по 300 тысяч. Правда с ремонтом могут возникнуть сложности, так что многие просто меняют его на другой, «контрактный». Но гарантии долгой службы нового агрегата тут быть не может.
Toyota Sienna
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Toyota SiennaToyota Sienna
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Toyota SiennaToyota Sienna
Очень интересный минивэн от Тойоты для Северной Америки. Хотя это не первый полноприводный вэн марки (есть еще и Toyota Previa) у нас популярнее стала именно Сиенна. Построенный на общей платформе с Toyota Highlander полноразмерный вэн оснащен 3,5-литровым V6, полным приводом и автоматом. Большой салон, неплохая надежность и по-американски щедрое оснащение — хорошее подспорье для тех, кто любит путешествовать большой компанией или имеет большую семью. Правда экономичностью такой «автобус» не отличается. У возрастных Сиен могут возникнуть проблемы с электроприводом сдвижных дверей. А еще на 150–200 тысячи км пробега лучше отправить автоматическую коробку передач на профилактический ремонт. Чаще всего причиной капитального ремонта становится гидротрансформатор. Его ступица от проскальзывания нагревается и сваривается со втулкой в одно целое. Поэтому, чтобы избежать ремонта стоимостью больше ста тысяч рублей, лучше превентивно поменять ступицу.
Toyota Sequoia и Tundra
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Toyota TundraToyota Tundra
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Toyota TundraToyota Tundra
Пикап Тундра и его пассажирская версия Секвойя стали первым ответом японских производителей американским монстрам на их же территории. Обе модели стали популярны не только за Океаном, но и в России. Причем, как это ни удивительно, чаще можно встретить именно пикап Тундра. Как правило, это машины второго поколения.
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Toyota SequoiaToyota Sequoia
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Toyota SequoiaToyota Sequoia