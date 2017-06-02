В отпуск на машине: как не попасть в ловушку ДПС

Нет ничего лучше, чем поехать с семьей в отпуск на автомобиле. Напоминаем права и обязанности водителя при общении с инспектором ДПС.

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Документы

При себе необходимо иметь водительское удостоверение, документ на машину (СТС) и полис ОСАГО. Это минимальный набор, который необходимо предъявлять сотруднику полиции. Если у вас электронный полис обязательного страхования, распечатайте его: бумажное подтверждение снимет лишние вопросы и позволит сэкономить время при общении с инспекторами.

При выезде за границу нужно оформить так называемую «зеленую карту» (аналог полиса ОСАГО), которая действует за рубежами России. А если не берете в поездку хозяина машины, от него должна быть нотариально заверенная доверенность. Если автомобиль принадлежит юридическому лицу, потребуется доверенность на бланке компании с печатью. В любом случае в доверенности должна быть фраза: «С правом выезда за границу».

Штрафы

Проверьте, нет ли у вас неоплаченных штрафов. Статья 20.25 КоАП РФ предусматривает для должников арест до 15 суток. Правда, это не относится к «письмам счастья», полученным от автоматических камер. Арестовывать водителя за неуплату таких штрафов не имеют права, а вот не выпустить за границу — запросто. Если инспектор обнаружит неоплаченный «ручной» штраф, он может отправить вас в ближайшее подразделение полиции, а оттуда — в суд. Тогда отпуск точно будет испорчен.

Если автомобилем намерен управлять водитель со стажем менее двух лет, обязательно наклейте на заднее стекло опознавательный знак «Начинающий водитель». За его отсутствие полагается штраф 500 рублей (часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ). Такое же наказание светит, если в машине нет аптечки и огнетушителя (или вышел срок их годности) либо знака аварийной остановки. Кстати, чтобы проверить их наличие, инспектору ДПС придется досмотреть автомобиль.

Досмотр

Законных оснований для требования показать содержимое багажника, как правило, нет. Но если вам нечего скрывать, лучше не противиться. Иначе можно потерять много времени.

Перед досмотром инспектор обязан найти двух понятых (это не нужно, если используется служебная видеокамера) и составить протокол — только после этого он может приступить к изучению содержимого багажника. Для досмотра должны быть веские основания. Одного желания проверить, везет ли с собой водитель аптечку или огнетушитель, мало. Тем не менее багажники проверяют, прикрываясь разного рода спецмероприятиями (чаще всего выдуманными). Если вам нечего скрывать, рекомендую не препятствовать инспектору. Как правило, увидев заполненный под завязку багажный отсек, полицейский быстро теряет интерес к досмотру и довольствуется проверкой документов.

Дыхни!

От проверки на трезвость лучше не отказываться. Главное — знать нюансы «продувки». И не пить накануне выезда.

Обязательное условие при использовании алкотестера — распечатка результатов исследования. Без этого проверка недействительна.

Дорога, как правило, неблизкая, водитель устает. Как следствие — покраснение глаз, бледный вид. Налицо основания для проверки на «алкоголь».

Если откажешься от освидетельствования на месте, предложат проехать в поликлинику, а до нее час-другой езды. Семья всё это время будет жариться в машине или на обочине. Не желаешь ехать к медикам? Инспектор составит протокол по статье 12.26 (часть 1), а это грозит лишением прав и штрафом 30 тысяч рублей. Как ни крути, лучше сразу согласиться на проверку.

Освидетельствование на месте сотрудник ДПС обязан проводить в присутствии двух понятых или под видеозапись. Трубочка, в которую нужно дыхнуть, должна быть распечатана в присутствии водителя (иногда нечистые на руку инспекторы используют уже «заряженную», со смоченной в спирте ваткой).

Помните, что водитель считается пьяным лишь в том случае, если прибор показал свыше 0,16 промилле (миллиграммы на один литр выдыхаемого воздуха). Если показания на дисплее выше, а вы уверены в своей трезвости, настаивайте на обследовании в клинике. Лучше потерять пару часов на контрольную проверку, чем остаться без прав и отпуска.

О детях

Детей до 12 лет можно перевозить в машине только с использованием удерживающих устройств или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка штатными ремнями безопасности, при этом на переднем — только с использованием удерживающих устройств (детских автокресел). В любом случае ребенок должен быть пристегнут.

В дальних переездах дети быстро устают. Иногда родители отстегивают ремни и укладывают их спать на сиденье, как дома в кроватку. Даже одеяльцем прикрывают. И тут, как назло, появляется инспектор. Штраф в размере 3000 рублей будет вполне справедливым. Если дети устали, лучше остановиться на привал. После получасового отдыха можно продолжить путешествие. Или планируйте поездку так, чтобы ребенок бóльшую часть пути спал в автокресле. Я, например, дальние переезды совершаю преимущественно ночью.

Непрозрачные отношения

Проверить тонировку инспектор ДПС может прямо на дороге — если у него есть прибор. Требование проехать для этого на ближайший пост незаконно.

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В соответствии с техническим регламентом «О безопасности колесных транспортных средств» светопропускание ветрового и передних боковых стекол должно быть не меньше 70%. Задние — хоть краской закрашивай.

Инспектор ДПС может проверить степень тонировки прямо на дороге с помощью прибора. Правда, не у каждого экипажа он имеется, поэтому инспекторы предлагают проехать для проверки на ближайший пост. Расчет на то, что водителю жаль времени и он предложит иной вариант — налично-денежный.

Напомните инспектору простое правило: прежде чем принудительно доставить автомобиль на пост ДПС, он должен составить протокол административного задержания. А задержание оформляется в исключительных случаях и если это необходимо для рассмотрения составленного раньше административного дела. В данном случае никакого дела нет — только подозрения сотрудника полиции. Значит, и доставлять вас на пост нет оснований.

Если же проверку проведут на месте и стекла действительно окажутся чересчур темными, знайте: номерá за это сейчас не снимают. Но инспектор вправе потребовать устранить неисправность, при которой эксплуатация запрещена, - проще говоря, заставит снять тонировочную пленку.

В добрый путь!

Если за рулем — начинающий водитель, нужно установить соответствующий знак. Прочие наклейки («Ребенок в машине» или «„Чайник“ за рулем») использовать необязательно.

Это наиболее частые ситуации, с которыми отпускники сталкиваются, что называется, на ровном месте. Помимо этого могут обвинить водителя в выезде на встречку, превышении скорости, нарушении правил обгона, превышении нагрузки на прицеп и много еще в чем. В любом случае не следует вести себя агрессивно. Спокойное поведение, уверенность в себе и улыбка — самые надежные помощники в общении с сотрудниками ДПС. И не нарушайте правила дорожного движения — выйдет себе дороже.